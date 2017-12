Vo filme Wesa Andersona sa na realitu pozerá všetko aj nič

Americký režisér Wes Anderson v rozhovore pre SME povedal: „Bol som už viackrát vo Viedni, v Prahe, v Berlíne, pochopil som, aké bohaté tieto miesta sú a koľko sa už tu toho udialo. V Prahe ma raz vzal na prechádzku americký veľvyslanec a cítil som, ako ma to emočne poznačilo. Každá budova sa mi akoby prihovárala, všetko nadobúdalo historický zmysel, rovno pred mojimi očami.“

Očarený Európou, inšpirovaný jej históriou aj duchom knihy Svet včerajška od Stefana Zweiga nakrútil film Grand Budapest Hotel. A nakrútil ho s plným využitím licencie poetiky. Jeho príbeh je poznačený druhou svetovou vojnou a pritom sa tvári, že je z roku 1930. A kostymérom to nijako nebránilo v tom, aby hlavných hrdinov obliekli a upravili tak, aby vyzerali, že prišli z čias prvej svetovej. Wes Anderson je ojedinelým zjavom americkej kinematografie, všetko navôkol si upravuje podľa vkusu, podľa vlastných, trochu iných zákonov a výsledkom je, že realite zodpovedá skoro všetko a zároveň nič. Grand Budapest Hotel je filmovou hrou, dobrodružnou, pôvabnou aj roztopašnou a pritom je v nej reč o veľkých a vážnych veciach: fašizme, komunizme, čestnosti, statočnosti, priateľstve, morálke.

Nie je v ňom hlavná úloha, všetky sú hlavné a Anderson do nich obsadil Ralpha Fiennesa, Adriena Brodyho, Willema Dafoea, Jeffa Goldbluma, Juda Lawa, Harveyho Keitela, Billa Murraya, Tildu Swinton, Saoirsu Ronan.

Grand Budapest Hotel mal premiéru vo februári na festivale Berlinale, kde získal Cenu poroty. V našich kinách bol od marca a lepších filmov široko-ďaleko nebolo.

Informácia

Autorské čítanie a beseda / U červeného raka / 18.00

Sú dvaja. Jeden je výkonným kolieskom vo svete moderného „civilizovaného“ otroctva. Druhý sa zamotal v bludných kruhoch striedavých výjazdov do Nemecka, Ameriky a na Ukrajinu. Zo sveta, ktorý ich oberá o ilúzie, odídu za mágiou Florinskej monarchie... To je anotácia ku knihe Maroša Krajňaka Informácia. Kto chce vedieť viac, prečíta si knihu, kto ešte nepozná autora, môže si zájsť dnes o 18.00 h v Bratislave do letnej čitárne U červeného raka, kde bude Krajňak besedovať so Zuzanou Belkovou.

Kniha je zavŕšením voľnej trilógie Carpathia, Entropia a Informácia a tiež zavŕšením jeho „trilógie“ vo finálovej desiatke Ceny Anasoft litera. Napísať za tri roky tri knihy a s každou sa dostať do finále tejto prestížnej ceny je ojedinelý kúsok.

