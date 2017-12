Vyzerá to dobre, vo Viedni hrajú Neil Young a Crazy Horse

Ak sa nič nestane, účastníkov koncertu čaká nadzmyslová skúsenosť

23. júl 2014 o 0:00 Kristína Kúdelová, Kristína Kúdelová, ea

Neil Young and Crazy Horse

Koncert: Viedeň, Stadhalle, 19.30

Ak vesmír vydrží do večera pokope, vo Viedni bude hrať Neil Young so svojou skupinou Crazy Horse.

Young je výborný skladateľ, famózny gitarista a jeden z najčistejších zjavov vo svete rockovej hudby. Nikdy nebol takou mediálnou hviezdou ako napríklad Bob Dylan alebo Bruce Springsteen, v ľuďoch vyvolával vždy skôr trochu tichší obdiv a rešpekt. Jeho skladby a texty sú nevyčerpateľnou inšpiráciou pre mladých hudobníkov (Eddie Wedder z Pearl Jam by bol rád, keby bol jeho otcom) aj pre filmárov a režisér Jonathan Demme (Mlčanie jahniat, Philadelphia) o ňom povedal, že „aj keby spieval o pohári vody, aj to by bolo strhujúce“.

Crazy Horse nie je jediná kapela, s ktorou Young vystupoval. Na to on mal vždy príliš veľa nápadov a projektov. Oni však vedeli, že bez neho by to tak ďaleko nedotiahli, že potrebujú takú osobnosť a vždy za ním bleskovo prišli, keď im zavolal a povedal, že niečo pre nich má. Od roku 1969, keď spolu nahrali prvý album Everybody Knows This Is Nowhere, sa už dokonalo zohrali a keď sú spolu na pódiu, púšťajú sa do dlhých, niekedy aj polhodinových skladieb, ktoré sú občas hudobne také expresívne, že pripomínajú nejakú nadzmyslovú skúsenosť.

Niekoľko rokov spolu Neil Young a Crazy Horse nevystupovali, ale v poslednom čase začali spolu nahrávať (nahrali album Americana a potom Psychedelic Pill) a vyšli aj na európske turné. K nášmu regiónu sa mali priblížiť vlani v auguste, ale koncert v Drážďanoch sa musel zrušiť, pretože gitarista Frank „Poncho“ Sampedro si zlomil ruku. Neil aj jeho partia nesklamali, nové koncerty naplánovali aj na tento rok – ale potom zas dostal infarkt bassgitarista Billy Talbot a musel ho nahradiť Rick Rosas. Ale keďže Stredoeurópania majú šťastie, že žijú v pokojnom svete a nemusia sa báť, že Young koncert odvolá tak ako pred pár dňami v Izraeli, už ich hádam žiadna iná katastrofa nepostihne. A vo Viedni zaznie napríklad Heart Of Gold, Powderfinger, Cortez The Killer, Cinnamon Girl, Rockin´In The Free World alebo jedna z najkrajších piesní o láske Like a Hurricane.

video //www.youtube.com/embed/vxUMJ3Wy53M

Nick Cave: 20 000 dní na zemi

Bratislava kino Lumiere 20.30

Či ste fanúšikom Nicka Cava, alebo nie, mali by ste vidieť film 20 000 dní na zemi. Je to výborný film – o človeku, ktorý je zhodou okolností aj výborný hudobník. Premieta sa v bratislavskom kine Lumiere ako súčasť cyklu Music & Film. Jeho dramaturg Miro Ulman o tomto filme výstižne hovorí: „„Neprináša vážny ani oslavný portrét uznávaného hudobníka, jeho tvorcov oveľa viac zaujímali univerzálne témy vrátane smrti, našich vymedzených dní na zemi a toho, ako ich žijeme.“

Film priznáva, že je fikciou, ale či je to naozaj fikcia, alebo trochu aj fakt, to je v tomto prípade celkom jedno. Dôležité je len to, ako strhujúco Cave rozpráva hoci aj o počasí, ako komentuje predmety, spomína si na ľudí, analyzuje význam spomienok a radí, ako nemárniť čas.

Nie všetky hudobné filmy sú vydarené, nie všetky prinášajú niečo viac ako len sfilmovaný koncert. Režiséri Iain Forsyth a Jane Pollardová k svojmu filmu pristúpili oveľa kreatívnejšie a keďže mali takého špeciálneho hrdinu, museli by mať naozaj smolu, aby to nedopadlo dobre.

video //www.youtube.com/embed/WDlmnXBUoH0

Humory cez čiaru

Divadlo KC Dunaj / 20.00

Humory cez čiaru by mali zafungovať dnes večer v bratislavskom KC Dunaj minimálne medzi dvoma divadelnými súbormi. Stretávajú sa tu slovenské Túlavé divadlo a české Divadlo Do Houslí, aby predstavili svoj kabaretný duel, v ktorom je všetko dovolené. Po vzájomných tvorivých inšpiráciách a hľadaní spoločných tém ho vyskladali z dialógov, piesní a "slovných súbojov".

Herci v duchu divadelnej trojky Jakub Nvota, Michaela Doleželová a Roman Vencl hrajú spolu, ale trochu aj proti sebe, držiac sa svojskej poetiky, stále však s vidinou dobrej zábavy.