Mesiac autorského čítania do poslednej tretiny

Slovensko-škótsky duel: Hvorecký a Kinloch, Rockscape, Dve podoby poľského džezu, Čičmany proti srsti, Začína sa Festival peknej hudby, Borgman na zvolenskom zámku, Milan Beláček, Robert Waldeck v Nitrianskej galérii .

24. júl 2014 o 0:00 Alexander Balogh, Alexander Balogh, her

Slovensko-škótsky duel: Hvorecký a Kinloch

Košice / Kulturpark 17.00 a 19.00

Už štvrtý rok sú Košice súčasťou unikátneho podujatia Mesiac autorského čítania, ktorý pätnásty rok organizuje brnianske vydavateľstvo Větrné mlýny. Počas júla sa v Brne každý deň predstavuje jeden český, resp. slovenský spisovateľ a spolu s ním autor hosťujúcej krajiny. Atraktívny festival sa v posledných rokoch rozšíril a dnes súčasne prebieha aj v Košiciach (tu zabezpečuje organizáciu Knižnica pre mládež mesta Košice), Ostrave a vo Vroclave, pričom každá dvojica účinkujúcich literátov sa po vystúpení v Brne postupne presúva do ďalších miest.

Hosťom tohto ročníka najväčšieho stredoeurópskeho literárneho festivalu, ktorý má za sebou už dve tretiny, je Škótsko. Jeho literatúru bude dnes o 19.00 h v košickom Kulturparku reprezentovať David Kinloch, absolvent univerzít v Glasgowe a Oxforde. Od roku 2003 vyučuje tvorivé písanie na Strathclydskej univerzite v Glasgowe, kde pôsobí ako profesor pre oblasť poézie. Vydal päť zbierok básní, poslednou je Finger of a Frenchman.

O dve hodiny skôr sa v Kulturparku predstaví Michal Hvorecký (na snímke), autor deviatich prozaických kníh. Tou poslednou je vlaňajší román Spamäti.

Podrobný program je na www.autorskecitanie.sk.

Rockscape

Festival / Amfiteáter Banská Bystrica do 26. 7.

Pod sloganom „open air music festival of love and freedom“ sa dá predstaviť všeličo a všelikde. V tomto prípade ide o to, že k sympatickému trendu oživovania starých amfiteátrov po celom Slovensku sa pridala aj Banská Bystrica. Prvou veľkou akciou je festival Rockscape, ktorý sa sem nasťahuje na tri dni a rozloží sa na dvoch pódiách.

Program otvorí domáca skupina Schody, najväčšími menami dnešného prvého večera sú Chiki liki tu-a a Buty. Z českých rockových legiend by tu do soboty mali vystúpiť Vladimír Mišík & ETC, Citron, Joe Karafiát trio, Michael Kocáb tentoraz nepríde s Pražským výběrom, ale zaspieva si s Karpatskými chrbátmi. Najväčšími ťahákmi domácej scény sú Hrana, projekt v ktorom znejú pesničky Mareka Brezovského a koncerty Slobodnej Európy, Korben Dallas či Lavagance. Podrobnosti nájdete na www.rockscape.sk.

Dve podoby poľského džezu

Festival / Kasárne Kulturpark Košice od 18.00

Júlové štvrtkové večery si v centre Kasárne Kulturpark rezervoval festival vydavateľstva Hevhetia. Ten dnešný bude patriť poľskej scéne. Najskôr vystúpi trio klaviristky Agnieszky Derlakovej, ktoré hrá „hlavne vlastné kompozície ako i niekoľko veľmi prekvapivých aranžmánov známych džezových skladieb“, po ňom sa predstaví Grzegorz Karnas. Tohto speváka puritáni považujú za enfant terrible džezovej scény, lebo jeho prejav je plný osobitých technických dispozícií i emocionálnych kvalít a sviežim spôsobom prepája džez, klasiku i alternatívu. Víťaz viacerých svetových džezových vokálnych súťaží svoj hlasový prejav využíva vo vlastných piesňach, plných voľnej improvizácie a nápaditých textov.

TV tipy na dnešný večer

Zase doma - HBO 20.00

Melody Garderová je cieľavedomá workoholička. Teší sa, že svoju dovolenku strávi s kamarátkami. Na jej nemilé prekvapeniu ju však šéf vyšle do jej nudného rodiska, kde musí presvedčiť obyvateľov, aby schválili stavbu nového obchodu.

Putovanie kontinentov - Dvojka 20.05

Tektonika tvorila život a zároveň ho aj ničila. Vulkány a supervulkány neustále vplývajú na život na Zemi. Vydajte sa na pútavú cestu plnú napätia medzi biologickým životom a geologickými silami.



Najbližšie príbuzenstvo - Dajto 20.15

Truman Gates je netypický policajt pochádzajúci z vidieka. Nadovšetko miluje svoju ženu a brata Geralda, ktorého však brutálne zabijú. Film s Patrickom Swayzem a Liamom Neesonom.

Koniec prehliadky - Jednotka 20.20

Benedict Cumberbatch hrá anglického aristokrata, ktorý si vzal za ženu krásnu, ale tvrdú dámu. Tá čaká dieťa, ktoré nemusí byť jeho. Spočiatku je odhodlaný to akceptovať. Prvá časť seriálu, ktorý napísal Tom Stoppard.

Krvavé diamanty - Prima Cool 21.50

Aj tento príbeh odkazuje na druhú svetovú vojnu, ale je iného žánru - hrá v ňom Chuck Norris. Dostal úlohu súkromného detektíva, bývalého policajta, pátrajúceho po brúsičovi diamantov, ktorý kedysi pracoval pre nacistickú ríšu.

Priateľ poprsia - Dvojka 22.25

Tentoraz rakúsky dokumentarista Ulrich Seidl rozpráva o päťdesiatnikovi, ktorý žije v tmavom byte s matkou, obklopený hromadou papiera a novín. Vo svojich predstavách žije so slávnou herečkou.

Ďalšie podujatia

Čičmany proti srsti

V bratislavskej letnej čitárni U červeného raka bude dnes o 18.00 h podujatie Čičmany proti srsti – paradivadelná prezentácia kreslenej knihy Proti srsti a písaných obrazov Čičmiansky cyklus“autora Miloša Karáska. Účinkujú: Laco Kerata, Ďuro Šimko, Caspar Ester, Miloš Karásek a ďalší. moderuje Dado Nagy.

Začína sa Festival peknej hudby

Slávny britský klávesista Rick Wakemana dnes o 20.00 h v kostole sv. Kataríny v Banskej Štiavnici otvorí jubilejný 15. ročník Festivalu peknej hudby.

Borgman na zvolenskom zámku

Letné kino SNG na Zvolenskom zámku premieta dnes o 21.00 h holandsko–belgicko–dánsky triler Borgman.

Milan Beláček

V Galérii architektúry SAS na Panskej ulici v Bratislave je dnes o 17.00 h vernisáž výstavy Milan Beláček: Bio–architektúra a konštrukcie, príhovor Štefan Šlachta. Potrvá do 8. augusta.

Robert Waldeck v Nitrianskej galérii

Dnes o 17.00 h bude v Bunkri Nitrianskej galérie vernisáž výstavy kanadského výtvarníka Roberta Waldecka Sideswiped Tomorrows. Kurátorom je Omar Mirza, výstava potrvá do 14. septembra.