Filmové premiéry

Tento týždeň do našich kín pribudnú tri novinky - Attila Marcel, Hercules a Zakázané uvoľnenie.

23. júl 2014 o 16:49 Miloš Ščepka

Attila Marcel

Francúzsko 2013. 102 minút. Scenár a réžia: Sylvain Chomet. Kamera: Antoine Roch. Strih: Simon Jacquet. Hudba: Sylvain Comet, Franck Monbaylet. Účinkujú: Guillaume Gouix, Anne Le Ny, Bernadette Lafont, Hélène Vincent, Cyril Couton, Jean-Claude Dreyfus, Luis Rego, Fanny Touron, Kea Kaing a ďalší.

Ste zvedaví, ako by vyzerali kreslené filmy Trio z Belelville a Iluzionista, kdeby boli hrané? Uznávaný francúzsky animátor Sylvain Chomet vám vyšiel v ústrety a svoju novú celovečernú filmovú poetickú tragikomédiu neanimoval. Výrazný výtvarný rukopis preniesol do hraného sveta. Plachý klavirista Paul, ktorý nikdy neprehovoril a od smrti svojich rodičov nerobil nič iné, len to, čo mu naplánovali jeho dve rázne tety, sa jedného dňa ocitne v byte tajomnej madam Proustovej. Objaví u nej kúzlo „bylinných“ čajov, ktoré mu otvoria nové pohľady na svet aj život.

video //www.youtube.com/embed/LJUcYR2s2n0

Hercules

USA 2014. 95 minút. Scenár: Ryan Condal, Evan Spiliotopoulos. Réžia: Brett Ratner. Kamera: Dante Spinotti. Strih: Mark Helfrich, Julia Wong. Hudba: Fernando Velázquez. Účinkujú: Dwayne Johnson, Aksel Hennie, Rebecca Ferguson, Ian McShane, John Hurt, Rufus Sewell, Joseph Fiennes, Ingrid Bolsø Berdal, Reece Ritchie, Irina Shayk, Tobias Santelmann, Joe Anderson, Miklós Bányai a ďalší.

Dwayne Johnson je hlavnou atrakciou filmovej adaptácie komiksového románu Hercules: The Thracian Wars. Režisér Brett Ratner je známy vďaka thrillerom (Rušná hodina, Červený drak) ale aj komédiám ako Majstrovský plán či Keď sa zotmie. Fantastický veľkofilm s rozpočtom 110 miliónov dolárov rozpráva príbeh hrdinu antických bájí, ktorý je za zenitom a živí sa ako nájomný bojovník. Aj herecké obsadenie prezrádza, že film, určený do letných kín, vznikal v Maďarsku a Chorvátsku.

video //www.youtube.com/embed/7Uro03xQwrA

Zakázané uvoľnenie

Česká republika 2014. 77 minút. Scenár: Petr Kolečko. Réžia: Jan Hřebejk. Kamera: Martin Žiaran. Strih: Vladimír Barák. Hudba: Ivan Acher. Účinkujú: Jana Stryková, Hana Vagnerová, Zuzana Stavná, Ondřej Sokol, Tomáš Jeřábek, Igor Orozovič a ďalší.

Po divákmi neveľmi nadšene prijatom filme Odpad město smrt prichádza český filmár Jan Hřebejk s ďalšou adaptáciou divadelnej hry. Tentoraz však ide o komédiu „zo života“. Odohráva sa jedného večera v zapadnutej vidieckej hokejovej krčme a ukazuje, čo všetko sa môže povedať a stať, keď sa opijú unesená nevesta Klára, ženichova svedkyňa Iveta a životom ostrieľaná krčmárka Vladana.