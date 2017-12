Kde si zahráte futbal s muzikantmi?

Žákovic open ponúka domácu scénu a domácku atmosféru, V Liptovskom Mikuláši je medzinárodný džezový festival , v Nitrianskej galérii Nové Mosty / New Bridges 11:11. Kultúrne tipy nielen na piatok.

25. júl 2014 o 0:00

Domáca scéna, domácka atmosféra

Žákovic open / Trenčianske Bohuslavice do 26. 7.

„Najsilnejší v strednej Európe a širokom okolí,“ tvrdí suverénne Maroš Žákovic o festivale nesúcom jeho meno. Tak či onak, ak niekto hľadá na víkend s domáckou atmosférou a domácou scénou, bude v Trenčianskych Bohuslaviciach správne. Že sa tu aj muzikanti cítia ako doma, dokazujú viaceré mená, ktoré tam chodia hrávať už od počiatkov festivalu a okrem svojich pesničiek hrávajú aj tradičný dopoludňajší futbalový zápas s divákmi.

Dvojdňový program dnes už o 17.00 h odštartuje skupina Talkshow, posledné vystúpenie v sobotu o jednej hodine po polnoci začne Fuera Fondo. Medzitým bude šestnásť ďalších koncertov. Prídu českí hostia Xindl X a Midi lidi, skupina Le Payaco chce okrem najväčších hitov odpremiérovať aj ďalší singel z pripravovaného albumu, Para zahrá s rappermi Moja reč a akordeonistom rómskych superhviezd Sendrejovcov, z nových mien sa predvedú Saténové ruky či Fresh Out Of The Bus.

Predpovede sľubujú ideálne festivalové počasie – slnečno, s teplotami 26 až 28 stupňov, v piatok popoludní a v nedeľu dopoludnia bude zo železničnej stanice Nové mesto nad Váhom každú polhodinu premávať kyvadlová doprava.

10 rokov, 10 kapiel

Mikulášsky džezový festival, do 27. júla

Bratislavské džezové dni sa chystajú na oslavu štyridsiatky, sympatickú tradíciu už má vybudovanú aj džezový festival v Liptovskom Mikuláši. Na nádvorí podniku Čierny orol a na Námestí osloboditeľov sa tam cez víkend bude konať už desiatykrát. Organizátori to pripomínajú štýlovo – desiatimi koncertmi. Najväčšou hviezdou je Angličan Chris Woods, virtuóz takzvanej perkusívnej gitary, ktorého hosťom bude gitarista Stano Počaji, svoje slovensko-česko-talianske kvarteto predstaví speváčka Sisa Fehérová, príde aj čoraz jasnejšie svietiaca poľská hviezda, pianista Slawek Jaskulke. Domácu scénu zastúpia Michal Motýľ Tentet, Peter Lipa Band, o žánrové spestrenie sa postará Katarzia a jej frajeri a záverečné výstpenie festivalu bude patriť triu Oskara Rózsu, v ktorom s ním hrajú klavirista Ondrej Krajňák a bubeník Michal Fedor. Viac sa dozviete na www.mjf.sk.

Nové Mosty / New Bridges 11:11

Výstava, Nitrianska galéria Do 31. augusta

Zámerom projektu, ktorý v Nitrianskej galérii potrvá do konca augusta, je predstaviť reprezentačný výber autorov Spoločnosti škótskych umelcov v konfrontácii s tvorbou slovenských a českých výtvarníkov. Projekt nadväzuje na predchádzajúce výstavy, ktoré sa konali v Škótsku.

Výber autorov sa riadil snahou o vytvorenie priestoru na vznik dialógu medzi autormi pracujúcimi s rôznym výtvarným programom v jednotlivých médiách s ambíciou nájsť možné paralely medzi nimi. Výstava predstavuje širší okruh výtvarných prejavov – maľba, socha/objekt, grafika, fotografia, inštalácia…

Viacerí z vystavujúcich umelcov pôsobia ako pedagógovia na umeleckých školách na Slovensku, v Čechách, Škótsku a USA. Projekt výstavy tak môže byť aj katalyzátorom budúcej spolupráce na akademickej pôde a ďalších výstavných aktivít v medzinárodnom meradle.

Kurátormi výstavy sú Karol Felix a Louise Ritchie.

TV tipy na dnešný večer

Markíza 20.30 - Láska je láska

Osemnásťročná Maruška žije so svojím dedkom Vlastimilom a túži stretnúť svojho princa a prežiť romantickú lásku. Vysnívaného princa skutočne stretne. To, že pravá láska nikdy neodkvitne, zisťuje aj dedko Vlastimil. Po rokoch stretáva svoju dávnu lásku Libušku.

Plus 20.45 - Herbie: Na plný plyn

Maggie je prvá z rodiny, ktorá vyštudovala vysokú školu. Na druhý deň ju odvezie otec na vrakovisko, aby si vybrala auto. Keď Maggie sadne za volant, z priehradky vypadne list pre nového majiteľa – ak sa o Herbieho dobre postará, auto jej splní sny.

Jednotka 21.10 - Tichá vojna

Banský inžinier Woodward získava v roku 1916 vojenskú hodnosť a odchádza do Európy. Na bitevnom poli pri francúzskom Armentiéres ho čaká rota tunelárov, ich úlohou je podkopať nepriateľské zákopy sieťou tunelov a vyhodiť do vzduchu.

Dvojka 22.00 - Anjeli slnka

Život dospelých sa začal pre negramotnú chudobnú brazílsku vidiečanku Mariu príliš skoro. Ako dvanásťročnú ju vlastný otec predal priekupníkovi s tým, že sa musí o lepšiu existenciu postarať sama ako slúžka.

Plus 22.50 - Traja v jednej posteli

Dan píše stĺpček do novín, v ktorom radí druhým, ako si najlepšie usporiadať rodinný život. Jeho vlastné tri dcéry mu dospievajú pred očami a on sa im usiluje byť dobrým otcom a matkou zároveň.

Dvojka 23.30 - Slovenský bigbít

Cyklus Slovenský bigbít je obrazom vznikajúcej beatovej scény na Slovensku respektíve v bývalom Československu koncom 50. a v 60. rokoch. Je výpoveďou o životných postojoch a pocitoch generácie, ktorá sa inšpirovala idolmi svetovej beatovej hudby.