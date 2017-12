Shakespearovská láska aj rázne hity

Britský pesničkár Fin Greenhall alias Fink, ktorý už koncertoval aj na Slovensku, práve vydal novú zaujímavú kolekciu piesní.

24. júl 2014 o 16:25 Matej Lauko

Začínal ako dídžej a dnes sa smeje, že keď s kamarátmi vymýšľali techno tracky, bolo to to najľahšie, čo v hudbe mohli urobiť. Neskôr ho hranie dídžejských setov omrzelo a siahol po gitare, ktorá bola preňho v detstve lákadlom i tabu – otec mu ju totiž zakazoval. Dnes Fink vraví, že keď začal robiť pesničky, potešil tým predovšetkým svojich rodičov.

A nielen tých: spolupracoval, napríklad, s Amy Winehousovou, jeho hudbu si obľúbili Radiohead či Zero 7. V katalógu vyhláseného vydavateľstva Ninja Tune je prvým pesničkárom a dnes má za sebou štyri platne vydané práve tam, jednu dokonca s holandským orchestrom. Spolu s kapelou, ktorú tvoria dlhoroční kamaráti Guy Whittaker (basgitara) a Tim Thornton (bicie, gitara), práve vydávajú nový album Hard Believer na vlastnej značke R'COUP'D (Ninja Tune/ Wegart).

Na albume Hard Believer s hudbou chceli ísť ešte viac do hĺbky, sú tu pesničky na pomedzí bluesu a indie folku, Finkov zastretý hlas sa majestátne vznáša nad snivými melancholickými melódiami. Po náročnom turné mal problémy sústrediť sa na nové skladby, a tak to všetko chcelo svoj čas. S nahrávaním sa však kapela poponáhľala, stačili necelé tri týždne v slávnych hollywoodskych štúdiách Sound Factory za asistencie producenta Billyho Busha (Garbage, Beck).

Albumová pieseň Shakespeare je o tragickej láske a kým úvodný titulný song si vystačí s gitarami a hlasom, hitová Looking Too Closely zapája klavír i rázne bicie a graduje do veľkoleposti. V skladbe Pilgrim sa britský štyridsiatnik opäť vrátil ku spolupráci s pesničkárom Blairom Mackichanom, ktorý preňho napísal dve staršie veci z predošlých albumov, spevná Truth Begins zanecháva v hlave stopy aj dlho po dopočúvaní.

Fink nahral ďalšiu peknú platňu a aj keď mohol byť ako dídžej akokoľvek dobrý, je fajn, že sa rozhodol pre akustické pesničky. Všetky jeho doterajšie albumy vrátane toho najnovšieho potvrdzujú talent a cit pre melódiu. Desať nových skladieb je ukážkou tvorivého nadania a intímnou výpoveďou o vlastnom živote.