Aj Louis de Funes riešil konflikt na Blízkom východe

Komédia Dobrodružstvá rabína Jacoba, koncert speváčky Joss Stone, Neviditeľná Štiavnica. Kultúrne tipy na tento víkend.

26. júl 2014 o 0:00 Kristína Kúdelová

ČT 1 22.05 Sobota

Dobrodružstvá rabína Jacoba

Francúzska komédia nie je v programe Českej televízie náhodou, o pár dní by Louis de Funes oslavoval sto rokov.

Vo francúzskej kinematografii sa dlho pohyboval dosť nevýrazne, až zrazu prišiel rok, keď nakrútil tri veľké filmové hity naraz - medzi nimi bol Fantomas i Veľký flám - a ukázalo sa, že v hereckom šarme sa vyrovná aj Jeanovi Maraisovi, aj Bourvilovi. Vo Francúzsku zároveň prežíval fantastické obdobie komediálny žáner, prestal sa pokladať za čosi podradné a keď Funes pristúpil k nakrúcaniu Dobrodružstiev rabína Jacoba, bola už z neho veľká hviezda.

Režisér Gérard Oury hovorieval, že Funes bol dokonca jediným hercom, ktorý si mohol dovoliť hrať zakaždým nesympatickú, priam odpornú postavu – aj tak ho všetci žrali a pri sledovaní filmu mu držali palce. Často si vyberal postavy šéfov, ktorí boli arogantní, ale nemali žiadnu autoritu a keďže jeho hru sprevádzalo množstvo neuveriteľných grimás, nakoniec z tých šéfov urobil karikatúru, ktorú treba skôr ľutovať ako nenávidieť.

V komédii Dobrodružstvá rabína Jacoba hrá neznášanlivého, šovinistického podnikateľa Victora Piverta, ktorého zhodou okolností začne prenasledovať nebezpečná arabská skupina. V zúfalstve sa prezlečie za rabína Jacoba, ktorý práve prišiel z New Yorku navštíviť svoju parížsku rodinu, a myslí si, že mu to prejde.

Film mal premiéru, práve keď výrazne stúpalo napätie na Blízkom východe a jeho tvorcovia mali s tým aj problémy. Má v sebe však taký vydarený humor, že jeho popularitu to nijako nepoškodilo. Francúzi majú dodnes v špeciálnej obľube scénu so židovským tancem – ako inak, s Louisom de Funesom v hlavnej úlohe.

Neviditeľná Štiavnica

SOBOTA / Interaktívna hra /Art Café Banská Štiavnica 15.00

Neviditeľná Štiavnica je interaktívna hra so súčasným umením vo verejnom priestore historického mesta. Do mesta sú umiestnené „neviditeľné“ tvorivé zásahy súčasných vizuálnych umelcov, ktoré sú do rôznej miery nápadné či nenápadné, hmatateľné alebo virtuálne, skutočné alebo pomyselné. Zapojenie hráčov spočíva v aktívnom pátraní po umeleckých dielach prostredníctvom špeciálnej mapy. Dozviete sa z nej, kde je dielo umiestnené, nie však to, čo presne máte hľadať. Diela musí každý objaviť sám a tým otestovať nielen svoju pozornosť, ale aj vnímavosť pre súčasné umenie. Miestom stretnutia je Art Café na Akademickej ulici 3.

Do tohto ročníka sa zapojilo osem umelcov s deviatimi novými dielami. Aktuálne v Banskej Štiavnici môžete nájsť až 20 Neviditeľných diel. Na snímke je vlaňajšia inštalácia Evy Činčalovej, ktorá do schátraného domu pristavila kopu dreva a tento znak obývateľnosti posunula do symbolickej roviny farebným stvárnením driev.

Joss Stone

NEDEĽA Koncert / Bratislava, Refinery Gallery 20:00

Hviezdou bola, už keď mala šestnásť. Debutový album The Soul Sessions sa stal multiplatinovým, získal nomináciu na prestížnu Mercury Prize ju vystrelil do hitparád po celom svete. Anglická speváčka Joss Stone so soulovými pesničkami a príjemným hlasom prerazila. Dnes má 27, za sebou päť ďalších nahrávok, jednu Grammy a v nedeľu ju čaká slovenská premiéra v novom priestore vo Vlčom hrdle pri bratislavskom Slovnafte. Je súčasťou jej ambiciózneho turné: „Mám v pláne dvestoštyri krajín, chcem hrať všade, kde to aspoň trochu ide. Nerobím hudbu pre peniaze, ale pre radosť. Pripadalo by mi hlúpe jazdiť len do krajín, kde na tom zarobím,“ povedala v rozhovore pre MF dnes. Škoda, že všetci muzikanti nemajú rovnaký názor ako táto sympatická speváčka, ktorá s obľubou vystupuje bosá.