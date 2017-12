Nové knihy

Anna Kiliánová: Žena z cigaretového papiera, Dominik Dán: Nevinným sa neodpúšťa, Svetozár Okrucký: Rozhovory o Tehelnom poli, Ján Mičuch: Z blues do úst.

27. júl 2014 o 16:56 Alexander Balogh

Anna Kiliánová: Žena z cigaretového papiera

KK Bagala

Názov debutu Anny Kiliánovej, ďalšieho úspešného mena z Bagalovej literárnej súťaže Poviedka, môže vzbudiť zaslúženú pozornosť, no nie je to jediná bizarnosť tejto knihy. Jej protagonisti spoľahlivo prekvapujú, tučnej Kláre komplikuje vzťahy s mužmi smejúci sa pes, ktorého zdedila po otcovi, a mužovi sa po príchode z nemocnice zasa zdá, že jeho suseda je tenká ako hárok papiera. Je jasné, že hrdinovia poviedok majú čo robiť, aby našli rovnováhu na pomedzí predstáv a skutočnosti.

Dominik Dán: Nevinným sa neodpúšťa

Slovart

Detektívi Krauz a Chosé si splnia svoju úlohu, ako sa na dobrých detektívov patrí. Aj v tomto nevšednom prípade, keď sa životné cesty neuveriteľne prepletú, že sa aj z obyčajnej náhody môže stať „prípad“, keď nikto nechce byť vinníkom, nikto nechce niesť zodpovednosť za smrť kamaráta, nikto nechce cítiť vinu. Nájdením pravdy sa však úloha i kompetencia detektívov končí, zbaviť niekoho viny právo nemajú. Ako napovedá vydavateľ, niektorým kamarátom sa odpúšťa ťažko a nevinným sa nedá odpustiť vôbec.

Svetozár Okrucký: Rozhovory o Tehelnom poli

Patria I.

Spomienková kniha na slávny futbalový štadión očami nedávno zosnulého novinára Svetozára Okruckého, ktorý na Tehelnom poli zažil stovky zápasov a osobne sa poznal s mnohými hráčmi a trénermi. Kniha je zbierkou portrétov osobností, ktoré sú so štadiónom spojené: Adamec, Kochanský, Lasica, Nedomanský, Švehlík a mnohí ďalší. Fanúšik sa dozvie okrem iného, že Petráš, ktorý zažil slávu v Interi, trénoval aj so Slovanom, alebo že najmladším hráčom, ktorý si obliekol prvoligový belasý dres, bol Laššo.

Ján Mičuch: Z blues do úst

Famaart

Ján Mičuch sa po dávnejšom knižnom básnickom debute Ticho, tichšie, horúco predstavil aj ako autor aforizmov, rozhlasových hier, fejtónov či kabaretov. Druhá básnická zbierka opäť prináša poéziu charakteristickú jemne ironickým, no nesmierne citlivým pohľadom na osobné i spoločenské problémy. Zdanlivo banálnym veršom nikdy nechýba nečakaný posun do príjemnej poetickej roviny. „Zober si ma domov / zo zimy do svetla / nedá sa už svietiť / keď si ma raz stretla.“