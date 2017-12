Watergate nebola výnimka, skryté mikrofóny sú všade

29. júl 2014 o 0:00 Kristína Kúdelová

Režiséra Francisa Forda Coppolu Watergate prekvapila. Keď sa v roku 1974 USA naplno prevalil obrovský škandál s odpočúvaním v politických kruhoch, zistil, že Nixonova administratíva používala rovnakú technológiu ako jeho hrdina vo filme Rozhovor – tiež z roku 1974.

Coppola nakrútil triler o Harrym Caulovi, špecialistovi na odpočúvanie zo San Francisca. Keď išiel do kín, uvádzali ho so slovami, že je to „príbeh z čias, keď sú skryté mikrofóny všade a kde už súkromie takmer neexistuje“. Harry Caul - hrá ho Gene Hackman – sa nechal najímať kýmkoľvek a odpočúval kohokoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek. Sám pritom žil izolovaný od spoločnosti a najmä davu, svoj byt mal poriadne zabezpečený pred všetkým druhmi „ohrozenia“. Medzi jeho profesionálne zásady patrilo, že práca je len práca, zaujímali ho len hlasy, nie ľudia, ku ktorým patria. Nikdy sa citovo neangažoval, nezaujímalo ho, aké dôsledky môže odpočúvanie rozhovorov mať. Nemyslel na to, že niekedy môžu byť aj tragické. Dráma Copppolovho filmu sa potom začína, keď sa raz – možno jedinýkrát v živote – zamyslel nad tým, čo práve urobil. Porušil svoje princípy a situácia sa razom skomplikovala.

Rozhovor bol v roku 1975 nominovaný na tri Oscary (aj v kategórii najlepšia réžia), vo vedľajších úlohách hrajú mladý Harrison Ford a Robert Duvall. Bolo to vtedy možno najlepšie obdobie Francisa F. Coppolu. Vtedy už mal obrovský úspech s Krstným otcom, čakal ho ešte jeden s Apocalypse Now. Čoskoro nato však podľahol tlaku štúdií a z jeho tvorby sa vytratila nezávislosť a tak trochu aj kreativita.

Originálny film režiséra Gaspara Noého (Sám proti všetkým, Zvrátený) rozpráva príbeh o láske, živote i smrti. Po smrti rodičov pri autonehode ich dve deti rozdelia. Stretnú sa až po čase v Tokiu, Oskar pracuje ako drogový díler, Linda sa uchytila v striptízovom bare. Obaja si sľúbia, že sa už za žiadnych okolností nikdy neopustia. Keď Oscara pri policajnej razii zastrelia, sľub dodrží. Jeho duch blúdi nočným Tokiom a realita stráca pevné obrysy. Prítomnosť sa začína miešať s minulosťou i budúcnosťou a vytvára vizuálne úchvatný a zároveň desivý kokteil. Odkaz pre záujemcov od organizátorov: začiatok premietania sa môže pre denné svetlo o nejaký čas posunúť.

Literárny klub u Zichyho pokračuje dnes o 19.00 h ďalším večerom cyklu Nová slovenská próza. V Zichyho paláci na Ventúrskej ulici 9 v Bratislave tentoraz uvedie moderátor Matúš Mikšík tri mladé slovenské prozaičky.

Michaela Rosová, Zuzana Šmatláková a Ivana Gibová toho majú viac spoločné; sú finalistkami súťaže Poviedka a dve z nich debutovali minulý rok zbierkou poviedok (Zuzana Šmatláková - Exit, Ivana Gibová - Usadenina). Michaela Rosová, ktorá debutovala v roku 2009 knihou Hlava nehlava a o dva roky neskôr s novelou Dandy postúpila do finále ceny Anasoft litera, predstaví svoju novú knihu Malé Vianoce.

Hudobným hosťom večera je Shibuya Motors.

ČT 1 20.00 - Old Shatterhand

Adoptívny syn Vinnetoua padol do rúk Dixonovej bandy a statočný Old Shatterhand ho zachránil. Dobrodružný film z roku 1964 v koprodukcii Nemecko-Francúzsko-Taliansko-Juhoslávia, v hlavných úlohách Lex Barker a Pierre Brice.

Nova Cinema 20.00 - Nebezpečná sopka

Mladý vulkanológ Woods po prieskume v talianskom letovisku zistí, že mesto stojí na aktívnej sopke a katastrofu dokonca predpovedá i staroveká legenda. Starosta však všetky varovania pre nežiaduce správy pre turistov odmieta...

Dajto 20.15 - Ghost Rider

Cez deň Johnny zostáva špičkovým kaskadérom, ale po zotmení sa mení na Ghost Ridera, ktorého údelom je loviť rebelujúcich démonov. Aj keď je nútený bezvýhradne plniť diablove rozkazy, rozhodne sa so svojím osudom bojovať a využiť svoje prekliatie na to, aby ochraňoval nevinných.

Jednotka 21.20 - Kapitán Cain

Na smetisku nájdu zavraždenú a rozštvrtenú mladú ženu. Pre identifikáciu zvolajú do márnice príbuzných všetkých nezvestných žien v okolí. Nedostaví sa len známy ragbista, ktorého manželka je tiež nezvestná. To vyvolá u Caina podozrenie a ide ho navštíviť.

Dajto 22.25 - Nafúkanci

Dvaja zlodejíčkovia sa náhodou dostanú k desiatim kilám kokaínu, keď si kuriér pomýli adresu. Snažia sa ho predať, ale to spustí vlnu nešťastných udalostí. Totiž balíček s bielym bohatstvom patril dílerovi, ktorý robí pre bossa mafie a ten si nenechá len tak zmiznúť toľké prachy.

Dvojka 22.55 - Borgiovci

Nemilosrdný pápež Alexander sa pevne drží moci. Musí sa spoliehať na Cézara, aby sa pomstil jeho nepriateľom a zaistil rodinné dedičstvo. Ale Cézar tvrdo a za každú cenu pracuje na svojom vzostupe, čo vedie až k epickému boju otca so synom a s Lukréciou ako nastrčenou figúrkou.