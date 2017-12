Hasiči sa na režiséra nehnevali, vraj sú ešte horší ako vo filme

Na Magio pláži v Bratislave premietajú Formanov film Hoří, má panenko

30. júl 2014 o 0:00 Kristína Kúdelová, Kristína Kúdelová, her

Hoří, má panenko

Mágio pláž Bratislava 21.00

Keď sa raz Milošovi Formanovi a jeho kolegovi Jaroslavovi Papouškovi nechcelo pracovať a ani sa im nedarilo, zašli vo Vrchlabí na bál hasičov. Mysleli si, že sa len tak budú pozerať na ľudí, opijú sa, zbalia ženy, ale to, čo videli, prekonalo ich očakávania. Hneď sa v nich prebudili filmárske duše a nevedeli sa vynadívať. Na to, ako sa hasiči správali, akú mali tombolu, súťaž krásy a ako sa pritom hádali. Hneď o tom aj začali písať scenár, ktorý sa vraj pred ich očami rozvíjal úplne sám.

Forman v knihe Co já vím? píše, že filmom Hoří, má panenko naštval českých papalášov aj talianskeho koproducenta Carla Pontiho. Všetci vraveli to isté - je to urážka jednoduchého človeka. Ponti chcel späť doláre, komunisti šupnúť film do trezoru. Len hasiči, s ktorými Forman film nakrútil, to videli inak. Keď vraj bolo treba kamarátovi z dediny zachraňovať horiaci kozí chliev, namiesto toho, aby boli pripravení, chľastali v krčme pivo. Potom si zabudli náčinie a cestou sa im aj auto prevrátilo na ľade, skrátka, správali sa ešte smiešnejšie a nemožnejšie ako vo filme.

Formana vtedy v ťažkej situácii zachránili Francúzi, režisér Francois Truffaut a producent Claude Berri zmobilizovali kolegov, aby odkúpili zahraničné práva. A keby v máji 1968 nevypukla v Paríži revolúcia, počas ktorej išli bokom všetky kultúrne podujatia, film by sa premietal na festivale v Cannes. V roku 1969 bol zasa nominovaný na Oscara, no nakoniec ho v kategórii najlepší cudzojazyčný film nezískal. Vďaka nemu sa však Forman dostal do New Yorku. V Amerike potom nakrútil Prelet nad kukučím hniezdom a Amadea, a za tie už Oscary má.

video //www.youtube.com/embed/TYfrVDH2new

Stick Men

Múzeum obchodu, Linzbothova 16, Bratislava 19.30

Tri známe mená, virtuózna hudba, nezvyčajné nástroje. Kapelu Stick Men vytvoril basgitarista Tony Levin (Peter Gabriel, King Crimson) v roku 2010 so spoluhráčom z legendárnej britskej skupiny King Crimson bubeníkom Patom Mastelottom spolu s Markusom Reuterom, o generáciu mladším nemeckým multiinštrumentalistom, skladateľom a producentom, ktorý v kapele obsluhuje najmä svoj vlastný vynález, špeciálnu Touch guitar. Hviezdne zoskupenie má za sebou päť albumov vrátane tohtoročnej novinky Power Play. Ak vyjde počasie, kapela zahrá v čerstvo zrevitalizovanej záhrade Múzea obchodu. Tak či onak, bude to určite veľká nakladačka.

Fire walk with me

Schemnitz Gallery, Banská Štiavnica do 25. augusta

Obrazy mrazivo pohrávajúce sa s ľudskou predstavivosťou ponúka autorská výstava Borisa Sirku (1981). Jeden z najvýraznejších maliarov novej generácie často spracúva temné témy inšpirované literárnymi či filmovými predlohami, alebo (urbánnymi) legendami rôznych kultúr. Špeciálne ho fascinujú horor, duchárske historky, desivé príbehy a povery a celá škála subkultúrnych motívov, ktoré podáva vo vysoko esteticky prepracovanej forme. Stiera tak rozdiel medzi pokleslými polohami tvorivosti a takzvaným vysokým umením.

Výstava Fire walk with me predstavuje jeho diela vybrané z posledných dvoch autorových sérií. Experimentuje v nich najmä s priestorom a utlmením predošlej príbehovosti vyjadrovanej postavami a dejom. Pohráva sa s kvalitami „bieleho šumu” starej VHS pásky.