Tarantino sa vracia k filmom Kill Bill

Americký režisér ľutoval, že sa do jeho filmov nedostala polhodinová animovaná sekvencia.

29. júl 2014 o 17:28 Kristína Kúdelová, Kristína Kúdelová a sita

SAN DIEGO, BRATISLAVA. Chystá sa spojenie dvoch filmov Quentina Tarantina – Kill Bill 1 a Kill Bill 2. Táto verzia bude obsahovať novú 30-­minútovú animovanú časť.

Režisér to oznámil na komiksovom festivale Comic-Con v San Diegu.

Animovaná sekvencia vraj mala svoje miesto v scenári ešte v časoch pred rozhodnutím rozdeliť film na dva diely. „Bola to moja obľúbená časť,“ hovorí Tarantino.

No japonské štúdiá povedali, že by to nestihli zrealizovať včas, a preto sa jej musel vzdať. Keď sa potom Japonci dozvedeli, že sa chystá spojenie filmov, animáciu vytvorili na vlastné náklady. Pripravovaný film Kill Bill: The Whole Bloody Affair by sa mal do vybraných kín dostať v budúcom roku.

Oba filmy boli o mladej žene (vo filme sa volá Nevesta, pretože sa chcela vydať a vzápätí skoncovať s kariérou profesionálnej vrahyne), ktorá je odhodlaná pomstiť sa každému, kto jej prekrížil plány. Hrala ju Uma Thurman a bola to riadna jazda, hoci animované sekvencie boli kratšie.

Quentin Tarantino zároveň v San Diegu povedal, že pokračuje v písaní ďalšej verzii scenára k westernu The Hateful Eight, hoci ešte pred pár mesiacmi nevedel, či sa mu z neho niekedy podarí nakrútiť film. Nahneval sa, keď jeho časti unikli na internet. Teraz sa s tým už zmieril a nakrúcanie by sa malo začať v novembri. V hlavných úlohách by sme mohli vidieť Kurta Russela a Samuela L. Jacksona.

Oscarový režisér zároveň uvažuje, že opráši nepoužité sekvencie z Divokého Djanga a rozdelí ho na minisériu.