OFF sľubuje veľké návraty i výrazné experimenty

Festival v poľských Katoviciach ponúka súčasnú scénu, no nezanedbáva ani pohľad do minulosti.

27. júl 2014 o 0:00 Jakub Juhás

Tradičným predelom a medzníkom festivalového leta na Slovensku ostáva nezmazateľne trenčianska Pohoda. Hneď po jej ukončení sa však rozbieha kolotoč menších festivalov, kde môžete natrafiť na to najaktuálnejšie zo súčasnej scény, popri tom si hladiť jazvy minulosti a veriť v nesplnené sny, to všetko v blízkej vzdialenosti susedských krajín. Konkrétne sú to festivaly Creepy Teepee, OFF či Tauron Nowa Muzyka. Pre všetky tri platí heslo: kto hľadá, nájde práve tam.

Katovický OFF navyše, ako už bolo spomenuté, nezanedbáva ani pohľad do minulosti. Každoročne tak v programe možno nájsť návraty legiend, na ktoré sa nikdy nezabudlo a zároveň natrafiť na „hviezdy“, dlhodobo obchádzajúce geografický priestor strednej Európy.

Označenie nezabudnuteľných a nezameniteľných ikon do bodky napĺňa dvojica skupín pôsobiacich paralelne v 90. rokoch. Slowdive nadviažu na minuloročný comeback My Bloody Valentine a po takmer dvoch dekádach hibernácie oprášia atmosféru počiatkov shoegazeu.

O tom, že shoegaze, dream pop či slowcore majú na OFFe svoje vyhradené miesto, svedčí navyše zaradenie kultových The Jesus and Mary Chain. Škatuľku „kultový“ ešte väčšmi napĺňa návrat indie zvestovateľov Neutral Milk Hotel s albumom In The Aeroplane Over The Sea (1998). V histórií nezávislej hudby neexistuje veľa albumov, ktoré by sa pýšili podobným dlhodobým uctievaním na hranici fetišu. Slowdive a Neutral Milk Hotel zvedú spoločne súboj o najväčší zástup fanúšikov na OFFe. Na hlavnom pódiu im budú sekundovať iní „miláčikovia“ indie scény Belle & Sebastian či večne „druhí“ (vo vzťahu k Radiohead) The Notwist.

OFF tiež ponúka náhľad na rôzne prejavy hlukovej estetiky v spojení s tvrdšími žánrami. Príkladom sú Wolf Eyes, solitéri americkej noisovej scény („kings of US noise“). Ich improvizované hlukové orgie zastrešuje renomované vydavateľstvo Sub Pop, ktoré má na starosti štvrtkový experimentálny stage. To, že Sub Pop nie je len nostalgicky trúchliacou vlajkovou loďou zlatej éry grungeu, by malo potvrdiť vystúpenie trojice clipping., ktorá sa pohybuje na pomedzí hip hopu a sónického ataku, prerastajúceho do skladieb s výrazným hitovým potenciálom.

Black metalovú poctu Slowdive predstaví skupina Deafheaven, ktorá minulý rok svojim albumom Sunbather zhipnotizovala hudobné médiá na všetkých frontoch. O niečo menšiu odozvu, ale tiež so zastúpením vo viacerých výročných rebríčkoch zaznamenala fínska úderka Oranssi Pazuzu, vstrebávajúca rôzne žánre čo potvrdzuje označenie „psychadelický black metal“.

Elektronické vody sčerí svojimi gradujúcimi masívnymi plochami duo Fuck Buttons. Britský producent Holden prinesie futurologický odkaz The Inheritors a Etienne Jaumet zase opakujúce sa minimalistické štruktúry Stevea Reicha pretavené do tanečnej podoby.

Nakoniec nesmú chýbať ani osamelé, temné, sexy, outsiderské a arabské piesne Perfume Genius, Chelsea Wolfe, LE1F, Garyho Wilsona a Jerusalem in My Heart a mnoho iných, menej či viac bizarných interpretov.

OFF festival bude prebiehať od 1. do 3. augusta v Doline Trzech Stawówv Katoviciach. Ďalšie informácie nájdete na http://off-festival.pl