Louis de Funes: Čím odpornejší, tým populárnejší

Hviezdou sa Louis de Funes stal napriek tomu, že sa vyžíval v odporných postavách.

31. júl 2014 o 0:00 Kristína Kúdelová

Ako napríklad v legendárnej komédii Dobrodružstvá rabína Jacoba, po ktorej prišlo tvorcom niekoľko listov s výstrahou, že ich zabijú. Dnes by oslavoval 100 rokov.

Na Blízkom východe sa práve schyľovalo k jomkipurskej vojne, keď Louis de Funes prosil režiséra Gérarda Ouryho: „Napíš mi nejakú nechutnú postavu, nejakú poriadnu špinavosť.“ A bez ohľadu na to, aké napätie vtedy medzi Izraelom a arabským svetom bolo, Oury bez komplexov a obáv kamarátovi vyhovel.

Napísal scenár k filmu Dobrodružstvá rabína Jacoba, ktorý ironizuje Židov, Arabov aj francúzskych buržoáznych katolíkov.

Spokojný Louis de Funes potom skonštatoval: „Moja postava je príšerná, je proti Židom, Arbabom, černochom, proti všetkým!“

Naozaj. Funes hrá zadubeného a obmedzeného podnikateľa Victora Žlnu, ktorý nemá rád ani Belgičanov, ani Švajčiarov, ani Francúzov, ani Nemcov. Za čo ho aj stihne primeraný trest.

Celkom náhodou – ale nie celkom omylom – sa stane terčom vražedne naladenej arabskej skupiny a zachrániť ho môže len to, že sa prezlečie za Žida a bude sa vydávať za rabína Jacoba, ktorý práve po dlhých rokoch pricestoval z New Yorku do Paríža a túži navštíviť svoju rodinu.

Parížsky podnikateľ sa práve dozvedá, že jeho osobný šofér - M. Salomon - je Žid.

Stvorený pre podradný žáner

My si tu teraz vďaka tomuto filmu pripomíname nedožité sté narodeniny Louisa de Funesa (narodil sa 31. júla 1914) a spomíname naňho ako na veľkého herca, ale nemuseli by sme.

Funes si nikdy netrúfol na dramatické postavy a keby vo francúzskej kinematografii pokračoval trend daný v päťdesiatych rokoch, nikdy by sa z neho veľká hviezda nestala.

V čase francúzskej novej vlny sa populárne komédie považovali za absolútne podradný žáner. Hrali v nich len lacní herci, ktorí v očiach verejnosti nedosahovali status skutočných umelcov. Aj manželky komikov boli zúfalé, keď im doma napríklad zahlásili: „Idú sa nakrúcať nejakí Žandári zo Saint Tropez, dostal som tam úlohu!“