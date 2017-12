Asi takto vyzeralo naše detstvo. Chlapčenstvo je unikátny film

Film o dvanásťročnom dospievaní chlapca je unikátny v histórii kinematografie.

7. aug 2014 o 0:00 Kristína Kúdelová

Nevedeli si to predstaviť ani jeho kolegovia z biznisu, nechápali to presne ani niektorí z prvých divákov. Čo to videli? Boyhood, film amerického režiséra Richarda Linklatera o dvanásťročnom dospievaní chlapca je unikátny v histórii kinematografie.

Richard Linklater mal štyridsať rokov, bol mladým otcom a myslel na to, že by rád nakrútil film o tom, ako také detstvo preletí a pritom prinesie množstvo zmien. Len vôbec nevedel, ako by to mal urobiť.

Povedal si, tak trochu rezignovaný, že najskôr o tom skúsi napísať knihu. Keď sa však dotkol klávesnice, dostal nápad: Vyberie si na konkurze šesťročného chlapca, každý rok s ním nakrúti kúsok príbehu až do jeho osemnástin. Dozrie pred očami divákov, ktorí zároveň uvidia, ako plynie čas.

„Tešil som sa, to bola tá radostnejšia časť nápadu,“ vravel Linklater o filme Boyhood pre The Hollywood Reporter. „Potom však prišla tá horšia: Ako to mám zrealizovať?“

Čo sa stane? Skoro nič

Už keď Linklater debutoval, zaradil sa medzi režisérov, ktorí výrazne formovali americkú nezávislú kinematografiu. Svet filmu prirovnáva k divokému západu, k neprebádanému a nevyužitému územiu, na ktoré sa stačí vrhnúť. V Hollywoode túžiacom po istotách však takých ako on nie je veľa. Preto sa aj stalo, že ľudia z biznisu presne nerozumeli tomu, o čo sa snaží. Nevedeli si predstaviť, čo bude dvanásť rokov nakrúcať.

„Často sa ma pýtali, a čo sa v tvojom filme stane? A ja som im odpovedal: Skoro nič,“ hovoril Linklater.