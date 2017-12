Lucy je možno hlúposť, ale metafyzická. Bessonov nový film je hit

V USA má film obrovskú návštevnosť a aj kritici majú o čom písať. Lucy hrá Scarlett Johannson.

30. júl 2014 o 15:24 Kristína Kúdelová

Luc Besson nakrúcal Lucy najmä v nových filmových štúdiách pri Paríži, ktoré postavil s veľkou finančnou podporu štátu. Ročne by v nich chcel vyprodukovať aspoň desať filmov, ktoré by vládli americkým rebríčkom. V tomto hrá hlavnú úlohu Scarlett J(Zdroj: OUTNOW)

Lucovi Bessonovi vyčítali, že vo filme Lucy pracuje s nesprávnou teóriou o tom, na koľko percent využívame mozog. V USA má však obrovskú návštevnosť a aj kritici majú o čom písať.

„Fascinuje ma ľudský mozog a to, čo všetko človek dokáže,“ hovorí francúzsky režisér Luc Besson a vysvetľuje, prečo nakrútil film, ktorý označuje za filozofický triler - Lucy.

Jeho slogan je: Mozog využívame len na desať percent. Čo by sa stalo, keby sme ho využívali na sto?

Predstavte si to

Za to sa mu už kdekto stihol vysmiať. Besson vraví, že nie je taký sprostý, aby nevedel, že teória o desiatich percentách je nesprávna a dávno vyvrátená. Počul, že človek kapacitu svojho mozgu využíva naplno, ale vraj predsa.

„Medzi bunkami sa za jednu sekundu prenesie asi tisíc informácií a my máme asi sto miliárd buniek. Tak si predstavte to množstvo prúdiacich informácií v tele. Nenormálne,“ povedal Besson pre časopis Variety. Zároveň pripomína, že v jednom momente je zapojených len pätnásť percent našich neurónov a že na takýchto úvahách už stojí zato postaviť celovečerný film.

V USA sa Lucy už týždeň premieta a zo štatistík kín bolo okamžite vidno, že Besson mal pravdu. Jeho film je úspešnejší ako Hercules, preskočil Planétu opíc a rozpočet 40 miliónov dolárov sa mu už za tri dni vrátil.

Je to druhý najlepší štart pre francúzsky film v amerických kinách v histórii. Prvým zostáva 96 hodín 2, ktorý zhodou okolností Besson produkoval.

Ako producent či režisér má v prvej desiatke najúspešnejších filmov sedem, najslávnejším je Piaty element. Ten nakrútil ešte v roku 1997.

Čo s tým má urobiť?

Bessonova hrdinka dostala meno po žene, ktorá je naším najslávnejším prapredkom.

„Žila pred tromi miliónmi rokov a jej mozog vážil 400 gramov. Ten náš váži o kilogram viac,“ vraví. „Predstavte si, ako by Lucy zareagovala, keby sme vtrhli do jej jaskyne - so všetkým, čo k nám dnes patrí. Nechápala by.“

Filmová Lucy dokáže ešte viac. Pôvodne to bola len naivná, nie veľmi bystrá americká študentka, ktorú chcú taiwanskí díleri využiť na to, aby v tele prepašovala zakázanú drogu do Európy. V tele jej však začne účinkovať v nebývalých rozmeroch.

Lucy zrazu číta myšlienky, v rýchlosti sa učí cudzie jazyky, preciťuje každý krok svojho metabolizmu, pohyb krvi v žilách, pred očami sa jej zhmotňujú a konkretizujú fyzikálne zákony...

Chápe, že má ohromné schopnosti a že by ich mohla rôzne využiť - ale nevie ako. A nevie, či je ešte človekom. Hrá ju Scarlett Johannson.

Scarlett Johannson s Morganom Freemanom.

Možno hlúposť, ale metafyzická

Luc Besson je zaujímavý prípad. Do francúzskej kinematografie vtrhol ako veľký talent a vniesol do nej nový „look“. V tradične intelektuálnom prostredí nakrúcal populárne filmy, v ktorých bol práve ten look dôležitý.

Ľudia aj cítili, že sa v mnohom podobajú obyčajnej akčnej zábave a aj mu to vyčítali, ale uznávali, že je v nich aj niečo nežné a že to nežné sa zvláštne snúbi s drsným humorom.

Neskôr založil spoločnosť EuropaCorp., kde ako producent vyrába hity ako 96 hodín a Transporter Transformery , pri ktorých mu ide len o zisk. Po rokoch mediálnych útokov získal istú cynickosť, ktorá mu, paradoxne, pomáha vtedy, keď sa znovu stáva režisérom.

Americké médiá sa po premiére filmu Lucy nevedeli rozhodnúť, či ho označiť za chytrý, alebo hlúpy, uznávajú však, že Besson riskoval. Napríklad v Rolling Stone písali, že vizuálna stránka filmu je obdivuhodná, že režisér „zašiel so svojimi ideami odvážne a nespútane ďaleko“. Vyčítajú mu, že je to vlastne banálne krimi, ale nepopierajú, že má v sebe meditatívny pôvab a aj čosi metafyzické, čo ho približuje k Stromu života od Terrencea Malicka.

Besson hovorí, že pri nakrúcaní myslel na to, ako sa už život na Zemi viackrát skončil. Môže znovu, ak budeme mať toho nesprávneho boha, a myslí ním peniaze. V našich kinách bude od 7. augusta.

