Herec Jesse Eisenberg: Môj život žije niekto iný

V novom filme Dvojník trpí nezmyselnou kancelárskou prácou.

31. júl 2014 o 0:00 Miloš Krekovič

Stihol stvárniť kadekoho - zakladateľa Facebooku, židovského dílera extázy aj zlovoľného protivníka Supermana. Herectvo je preňho spôsob, ako nebyť asociálom.

Ak niekoho pripomína, tak Woodyho Allena s trochu kučeravejšou frizúrou, keby sa známy komik narodil v roku 1983. A týmto sa podobnosti nekončia.

Je podobne uvravený, neurotický, s myšlienkami vždy v predstihu pred normami spoločenskej konverzácie. Jesse Eisenberg sám hovorí, že je plný nezvládnutých úzkostí a fóbií, s ktorými sa vyrovnáva.

"Zistil som jednu zvláštnu vec. Keď mám stvárniť postavu, zaseknutú v situácii, v ktorej ide o život, pomáha mi to v uvoľnení mojej vlastnej úzkosti – je to takto zdravšie a je to očistné,“ vraví tento tridsiatnik, večne nedospelý, citlivý a plachý chlapík s nepríjemným pocitom, že žije cudzí život.

Aj on sa narodil v New Yorku a tak ako Woody Allen tam aj žije. A práve jeho svetoznámy filmár obsadil do filmu Do Ríma s láskou. Samozrejme, nájdeme aj odlišnosti.

Ambiciózni dvadsať plus

V porovnaní s Allenom je iste menej vtipný, nemá také vzdelanie či talent. A možno je arogantný, čo je zvláštna kombinácia s plachosťou. Novinári nie sú istí, či ju majú pripisovať rovno jeho osobnosti, alebo len postavám, v každom prípade možno je v tom naozaj niečo príznačné pre dnešnú mladú generáciu.

Alebo: všetkých tých ľudí dvadsať plus hrdých na svoj mozog, ktorí nad laptopmi zakladajú ambiciózne start-upy, ponocujú v kanceláriách a dúfajú, že ich firma bude druhým Facebookom.

Nie náhodou Eisenberga David Fincher obsadil do hlavnej úlohy svojho filmu Sociálna sieť. Bol to práve zakladateľ najväčšej a najslávnejšej sociálnej siete Mark Zuckerberg, kto prerazil s vynálezom, ako spojiť kamarátov na sieti a pritom bol asociálom bez skutočných priateľov.

Osamelý hrdina vo svete technológií, Kafkov Jozef K. v ére internetu – to je práve poloha, ktorá mu skvele sadne. Môže pri nej využívať zmysel pre suchý humor, tiež typický pre mladú generáciu, ktorá všetko videla, všetko pozná a od irónie dospela až k postirónii.

S Woodym Harrelsonom v hororovej komédii Zombieland (2009). Foto - outnow.ch

Odcudzený život

Odcudzenie od života je motívom aj v novinke Dvojník, kde má dosť príznačne dvojúlohu. Zamestnanec korporácie vykonáva nezmyselnú kancelársku prácu, takzvaný bullshit job (doslova „práca na hovno“, ktorou podľa sociológov trpí čoraz viac dnešných zamestnancov).