Originálne sci-fi District 9 upozorňuje aj na problémy emigrantov

31. júl 2014 o 0:00 (kul)

Keď sa ľudia stretnú s mimozemšťanmi

Keď došlo k prvému kontaktu ľudstva s mimozemskou civilizáciou, ľudia očakávali ničiaci boj alebo významný technologický pokrok. Nestalo sa ani jedno. Mimozemšťania boli totiž utečencami z vlastnej planéty. Ubytovali ich v juhoafrickom Okrsku 9, kým sa štáty celého sveta dohadovali, čo ďalej. Teraz však všetkým dochádza trpezlivosť. Dohľad nad mimozemšťanmi zverili súkromnej organizácii MNU, ktorej je osud mimozemšťanov ľahostajný. Napätie vyvrcholí vo chvíli, keď MNU začne obyvateľov Okrsku 9 sťahovať do nového tábora. Jeden z agentov sa nakazí mimozemským vírusom, ktorý začne meniť jeho DNA. Pomaly stráca ľudskú podobu, ale získa schopnosť ovládnuť mimozemské zbrane...

Špecialista na vizuálne efekty Neill Blomkamp zvolil v režijnom debute formu fiktívnej nonstop televíznej reportáže pseudodokumentárnymi zábermi, reakciami obyvateľov na prisťahovalcov a komentármi odborníkov. Akcia, keď agenti pripravujú vypratanie tábora, evokuje reality šou, v ktorej ľudia stoja proti tvorom, pripomínajúcim desivé monštrá.

Film z roku 2009, ktorého spoluproducentom bol Peter Jackson, originálnym spôsobom upozornil na problémy nedobrovoľných prisťahovalcov a ich bezmocnosť voči autoritám.

Prvá Nymfomanka

Nádvorie zámku Zvolen 21.00

Slovenská národná galéria - Zvolenský zámok v spolupráci s občianskými združeniami Dlhý, široký a bystrozraký, Centrom Dobrovoľníctva a mesto Zvolen vás pozývajú na ďalší večer druhého ročníka Letného kina. Dnes tam premietnu kontroverzný film režiséra Larsa von Triera Nymfomanku I. Odvážny a poetický príbeh cesty jednej ženy od detstva až do päťdesiatky je vyrozprávaný hlavnou postavou – nymfomankou Joe. V jeden zimný večer ju nájde šarmantný starý mládenec dobitú v bočnej uličke. Vezme ju k sebe domov, ošetrí jej zranenia a ona mu zatiaľ v ôsmich košatých kapitolách vyrozpráva svoj príbeh. Vstupné je tri eurá, druhý diel na nádvorí zvolenského zámku premietnu 7. augusta.

Hmatové štúdio

Výstava Galéria Nedbalka / Do 17. 8.

Za svojej krátkej existencie organizuje bratislavská Galéria Nedbalka už druhú výstavu sochárskych diel, tentoraz s cieľom predstaviť sochy zo svojich zbierok, pričom výstavou Sochy zo zbierky Galérie Nedbalka – Hmatové štúdio sa zapája do projektu Socha a objekt XIX.

Sochárska zbierka galérie sa skladá z diel jedenástich umelcov, ktorí svojou tvorbou prispeli k formovaniu podôb slovenského moderného výtvarného umenia. Okrem Jozefa Kostku, protagonistu voľnej komornej plastiky, a Rudolfa Uhra, iniciátora sochárskeho archetypu, je v nej unikátnym sochárskym intermezzom zastúpený aj maliar a grafik Vincent Hložník, ako aj generačne blízky Tibor Bártfay, sochár širokého názorového diapazónu. Predbežne je v zbierke najširšie zastúpená generačná vrstva sochárov zo Skupiny Mikuláša Galandu: Vladimír Kompánek, Anton Čutek, Pavol Tóth, Andrej Rudavský. Poetikou tvorby je im blízky Miroslav Ksandr. Juraj Rusňák, ktorý sa vďaka vlaňajšej individuálnej výstave zorganizovanej Galériou Nedbalka vrátil do výtvarného diania, je príkladom autora prikláňajúceho sa k estetike tzv. absolútneho tvaru – k abstraktnému sochárstvu.

Kurátorkou výstavy, ktorá potrvá do 17. augusta, je Ľuba Belohradská.

Ars et Amor, Labor et Gloria

V Bethlenovom dome Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici otvoria dnes o 17.00 h výstavu Dominik Skutezky: Ars et Amor, Labor et Gloria. Kurátorkou je Katarína Baraníková v spolupráci s Katarínou Beňovou a Klárou Kubíčkovou. Výstava potrvá do 2. novembra.

Ľan v tvorivých koncepciách

Dnes o 18.00 h otvoria v Poľskom inštitúte v Bratislave výstavu Evy Damborskej a Ewy Poradowskej–Werszler Ľan v tvorivých koncepciách E&E. Potrvá do 4. septembra.

Roman Lazar

V piatok o 18.00 h bude v bratislavskej galérii Michalský dvor na Michalskej ulici 3 vernisáž výstavy Romana Lazara Slovak independent art is not dead. Kurátorkou je Martina Vyskupová, trvanie do 31. augusta.

TV tipy na dnešný večer

Dvojka 20.00 - Putovanie kontinentov

V priebehu miliónov a miliárd rokov sa tvar našej planéty neustále menil. Mocné tektonické sily neustále pretvárali hranice mora a pevniny a toto putovanie sa nezastavilo dodnes. Tektonika tvorila život a zároveň ho aj ničila.

Dajto 20.15 - Smrteľný úder

Tom je detektívom v Albuquerque, štáte Nového Mexika. Pred ôsmimi rokmi prenasledoval zabijaka Liona, ten však nastražil na neho pascu, ktorá sa stala osudnou pre Tomovu manželku Kelly. Po rokoch sa k nemu dostáva správa, že Lion sa vrátil do Albuquerque...

Fanda 20.20 - Star Trek: Prvý kontakt

Kyberneticky vylepšená rasa Borgov sa vydá do minulosti do roku 2063, kde chce zabrániť prvému kontaktu ľudstva s mimozemskou civilizáciou. Našťastie sa s nimi na ceste časom zvezie i hviezdna loď Enterprise - E a jej posádka, ktorá musí bojovať aj s excentrickým vynálezcom nesvetelného pohonu...

Doma 20.30 - Šiesty zmysel

Carrie má anonymný telefonát od niekoho, kto vyhlasuje, že spáchal vraždu. Najskôr si myslí, že ide o nemiestny žart, no keď volajúci vie príliš veľa o neuzavretom prípade vraždy v New Jersey, Carrie s hrôzou zistí, že to nie je vtip.

Dajto 22.15 - Osamelý zabijak

Agent FBI je posadnutý pomstiť sa vrahovi známemu ako Rogue, ktorý zabil jeho partnera aj s rodinou. Keď konečne stojí Roguovi tvárou v tvár, odhaľuje sa pravda o ich minulosti...

Dvojka 22.25 - Modelky

Dokumentaristicky ladená snímka kontroverzného rakúskeho režiséra Ulricha Seidla zachytáva výrez zo života troch druhotriednych modeliek. Bez štipky sentimentu film odhaľuje povrchnosť a pokrytectvo nielen sveta modelingu, ale aj celej spoločnosti.