Led Zeppelin majú plné archívy, vydávajú rarity

Reedície starých nahrávok mávajú rôznu kvalitu. Toto je výnimka.

30. júl 2014 o 17:48 Oliver Rehák

Reedície starých nahrávok s rôznymi bonusmi mávajú rôznu kvalitu. To, čo teraz vydali a čo ešte v októbri pridajú Led Zeppelin, nie je žiadne násilné vyťahovanie peňazí od fanúšikov.

Zavesí si na krk gitaru a spustí. Ten riff tvoria len dva tóny a jeden akord, ale obaja muži, ktorí sú oproti nemu, sa v okamihu zmenia na chlapcov, ktorí vojdú do hudobného obchodu a stretnú tam svojho hrdinu. Akurát tí muži sú sami dosť slávni – The Edge zo skupiny U2 a Jack White.

Len máločo tak dobre vystihuje, čo v hudbe znamená britská skupina Led Zeppelin.

Samozrejme, možnosť počuť chytľavý riff piesne Whole Lotta Love z prvej ruky priamo od autora nemá každý, ale gitarista Jimmy Page to ostatným fanúšikom bohato vynahradil.

video //www.youtube.com/embed/i6yCFZ5eL5s

Skutočné rarity

„Nikdy som nemal strach z bootlegov a vždy som vedel, čo na nich je. Keď som sa potom pozrel, čo mám doma ja, uvedomil som si, že to nemá nik,“ vysvetľoval v magazíne MOJO Jimmy Page vznik tohto projektu.

Jeho základom sú remastrované staré albumy Led Zeppelin a tým najväčším lákadlom takzvané companion disky, ktoré obsahujú deluxe verzie.

Zo skúšaní a nahrávacích sekvencií v 70. rokoch zostalo gitaristovi veľa materiálu. Zvažoval jeho zverejnenie už dávnejšie, no veľa času mu zabrala inventúra šuplíkov a musel čakať na vhodnú príležitosť urobiť to vo veľkom štýle.

Tá prišla, keď sa vydavateľstvo rozhodlo najnovšími technológiami znovu zremastrovať katalóg Led Zeppelin. Vtedy navrhol doplniť rarity. Skutočné rarity.

„Nemalo zmysel dávať von niečo takmer identické, nahrávky, kde je iba vynechaný druhý hlas a podobne. Skladba musí ponúknuť úplne iný pohľad. Musí to byť jej skutočný doplnok,“ vravel.

Čo tým presne myslel, zatiaľ zrealizoval na prvých troch štúdiových albumoch, ktoré sa už dajú kúpiť a 27. októbra k nim pribudnú ďalšie dva.

Nahrávka označovaná rímskou číslicou IV s asi najznámejšou skladbou skupiny, baladou Stairway to Heaven a album Houses of the Holy.

video //www.youtube.com/embed/yu0n9f7GO7U

Hudobná detektívka

Dalo by sa povedať, že nové vydania neprinášajú nič, čo by fanúšikovia Led Zeppelin nevedeli. Že to bola hviezdna zostava bez slabého miesta. Že Jimmy Page bol gitarový virtuóz a nápaditý skladateľ, že Robert Plant skvele spieval aj textoval, že rytmika John Bonham a John Paul Jones šliapala fantasticky.

Kto si albumy zaobstará v deluxe verzii, zistí dôležité detaily.

Prvý bonusový disk vás zoberie na koncert do Paríža. Je október 1969, na pódiu stojí štvorica muzikantov, ktorí prvýkrát vystupovali len pred rokom. Počuť však presný opak – žiadne rozpaky či nezohratosť, muzikantská suverénnosť (v Paríži natiahli skladbu Dazed and Confused až na 15 minút!) a silný repertoár. Napriek tomu, že mali okolo dvadsiatky, už boli hotoví muzikanti, ktorí namiešali unikátny koktail z tvrdých rockových riffov a dráždivého blues.

Koncert ako bonus zvolil Page preto, lebo z nahrávania debutového albumu veľa nepoužitého materiálu nezostalo. V prípade dvojky a trojky to už bolo inak. Je to fascinujúce počúvanie – máte pred sebou kapelu pri práci, hľadajúcu finálnu podobu piesní. Inak zmixované nástroje, iné vokálne linky, ešte len nahodené gitarové vyhrávky. Hudobná detektívka na spôsob hry Nájdi desať rozdielov doplnená o doteraz neznáme záznamy akustického skúšania dvoch bluesových štandardov a inštrumentálnu džemovačku, z ktorej žiadna skladba nakoniec nevznikla.

Led Zeppelin IV a Houses of the Holy, ktoré vyjdú na jeseň, prinesú napríklad úplne inak zmixovanú Stairway to Heaven, inak majú znieť aj mandolínové vybrnkávačky v Going To California a Battle of Evermore, v balade Rain Song má chýbať klavírny part. Pageovými slovami, ďalšie pohľady na tvorbu Led Zeppelin, jednej z najvplyvnejších svetových skupín.