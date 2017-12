Jiří Schmitzer sa na moravskom festivale predstaví ako spevák a hráč na gitare

1. aug 2014 o 0:00 Anita Ráczová

Beseda u Bigbítu

Tasov u Veselí nad Moravou Dnes a zajtra

Jiří Schmitzer si užíva bazén pri krásnej vile v Toskánsku. O chvíľu sa voda pod ním zafarbí dožlta. Známa scéna z filmu Kráska v nesnázích, ktorá z nenápadného herca urobila jedného z najpopulárnejších v Česku, je už legendárna. Ale videli ste ho spievať a hrať na španielke? Dnes môžete.

Ak pre vás nie je problém cesta do Trenčína na Pohodu, ani festival Beseda u Bigbítu nebude ďaleko. Výlet na Moravu má niekoľko výhod. Prvou je prostredie Topoľového hája s výhľadom na Biele Karpaty, druhou je domáca atmosféra a treťou program. Ten sa zameral skôr na české a slovenské alternatívne kapely, dokopy ich bude asi tridsať. Krásu v obyčajnosti napríklad predstavia Modré hory, zdravú eklektickú exhibíciu zasa Android Asteroid. Partička, do ktorej patrí aj slovenský basgitarista Marek Minárik, nahrávala svoj debutový album rovno v slávnom štúdiu Abbey Road v Londýne. Viedeň je zasa domovským sídlom tria Elektro Guzzi, ktorí sú možno prví, čo sa v žánri minimal techno pohybujú s brnkadlami, „vytuningovaným kopákom“ a zefektovanou basou.

V sobotu sa ponúkajú aj chuťovky z Poľska, Maďarska, Bulharska či z Arménska. A možno príde aj miestny kúzelník, moderátor Láďa. Pozor, aby vám pri jeho konferovaní nezabehol kúsok moravskej buchty.

Karolina Cicha

Koncert 18.00 Hviezdoslavovo námestie

Varšavské povstanie pod vedením povstaleckej organizácie Armia Krajowa prepuklo v okupovanej Varšave 1. augusta 1944 a jeho účelom bolo oslobodiť Varšavu pokiaľ možno ešte pred príchodom Červenej armády a pomocou existujúcej a fungujúcej legitímnej štátnej správy tak znemožniť ustanovenie komunistickej vlády orientovanej na Stalina.

Pri príležitosti 70. výročia Varšavského povstania sa na koncerte na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí predstaví poľská speváčka, skladateľka a multiinštrumentalistka Karolina Cicha. Známou sa stala vďaka unikátnej hre na niekoľkých nástrojoch naraz.

Jej umelecká dráha sa začala od sólových koncertov. V roku 2009 založila kapelu a začala sa venovať rockovej hudbe – podieľala sa na albume Gajcy! vydanom múzeom Varšavského povstania. Podľa internetového portálu Interia sa ďalší album Miłość bez jutra dostal na zoznam 10 najlepších skladieb v poľskom rocku 2009.

UmUm´14

Festival Stará Ľubovňa

Tretí ročník Medzinárodného divadelného a filmového festivalu UmUm´14 v Starej Ľubovni sa začne dnes a potrvá do nedele. Organizátori z divadla Odzadu chcú súčasné divadlo a film dostať čo najbližšie k divákovi žijúcemu v malom meste, a preto sa snažia program situovať do verejného priestoru. Program tak možno vidieť v Galérii Provinčného domu, v Garáži pneuservisu, v priestoroch vinárne Hrabal, na terase Kolkárne, v Stredovekom vojenskom tábore a na Ľubovnianskom hrade.

Dnešný program otvorí domáce divadlo Odzadu a videoinštalácia Criterium od konceptuálneho umelca Tomáša Wernera. Obrazy extrémneho rodičovstva, v ktorých rodičia plodia deti a deti plodia rodičov, prinesie predstavenie Nekonečno brnianskeho divadla D´EPOG (na snímke). Pre divákov je pripravená tiež performance Posteľ umelcov z Ostravy či monodráma Postbluespunk v podaní Jana Geryka. V letnom kine si diváci budú môcť pozrieť litovský film Miznúce vlny. Spojenie karibského reggae a slovenského folklóru si možno vypočuť v hudbe prešovskej kapely N3O akustika.

TV tipy na dnešný večer

Markíza 20.30 - Tu strážim ja

Úspešný chemik je donútený vrátiť poukazy na svadobnú cestu do Grécka. Dcéra jeho nastávajúcej si totižto zaobstarala psa. Celá rodina sa vďaka sprisahaniu dievčatka ocitne na prázdninách uprostred ‚divočiny‘. Spočiatku vyzerá alternatívna dovolenka idylicky.

Jednotka 21.15 - Pravidlá muštárne

Sedem nominácií na Oscara si môže zapísať film, ktorý hovorí starú pravdu o tom, že človek si musí nájsť v živote svoje miesto celkom sám. Homer (Tobey Maguire) by o tom vedel povedať viac, keďže do tejto chvíle poznal iba steny sirotinca, kde vyrastal.

Dvojka 21.25 - Smiem prosiť?

Sugiyama je úspešný muž s oddanou manželkou. Napriek tomu začína vo svojom živote cítiť prázdnotu. Jedného večera, keď sa vracia domov, zazrie cez okno krásnu ženu, ktorá tancuje v tanečnej škole. Aby ju mohol spoznať, zapíše sa do kurzu tancov. Toto rozhodnutie od základov zmení jeho život...

Plus 22.25 - Púštny kvet

Cesta negramotného dievčaťa od kočovného života v somálskej púšti na najznámejšie svetové prehliadkové móla. Slávna topmodelka zasvätila svoj život boju za práva žien a proti barbarskému starobylému rituálu ženskej obriezky, ktorý sama podstúpila ako päťročná.

Joj 22.30 - Sprisahanie

Maxovi sa do rúk dostane nový typ mobilného telefónu, na ktorý mu prichádzajú správy predvídajúce budúcnosť a prikazujúce mu, čo má robiť. Podľa jednej SMS sa vyberie do kasína, kde vďaka možnosti vidieť do budúcnosti vyhráva veľké sumy. Tam si ho všimne bývalý agent FBI.

Dajto 22.45 - 1612: Útok križiakov

V časoch po smrti cára Borisa Godunova sa odohráva veľkolepý príbeh. Rusi sú vo vojne s Poľskom a v Moskve práve prebieha povstanie proti poľskému vojsku. Pôsobivé spodobnenie historických udalostí ohromí dokonalou vizuálnou podobou a strhne napätím nabitými scénami.

Ďalšie podujatia

Keramické sympózium Lučenec– Kalinovo

Dnes o 16.00 h otvoria v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci výstavu výsledkov XXVI. ročníka medzinárodného keramického sympózia Lučenec–Kalinovo, na ktorom sa zúčastnili Ludmila Kovaříková z Česka, Halina Krawczun z Poľska, Zsuzsa Pannonhalmi z Maďarska a Adriena Kutaková zo Slovenska. Kurátorkou je Andrea Német Bozó, výstava trvá do 28. septembra.

Katarína Feldeková & KafeBand

Chanson/Šansón – 8. ročník medzinárodného hudobného projektu uvedie dnes o 20.00 h v Lisztovej záhrade na Klariskej ulici 1 v Bratislave Katarínu Feldekovú & KafeBand (v prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční na Barokovom nádvorí Univerzitnej knižnice).

Andrea Jones v K. Gallery

V bratislavskej K. Gallery na Ventúrskej ulici 8 bude dnes o 18.00 h vernisáž výstavy Andrea Jones: Bežiaca múza. Hudobnými hosťami vernisáže budú gitaristi Štefan Kučkovský a Milan Binčík.

Marika Gombitová na fotkách Petra Procházku

V sobotu o 15.00 h otvoria v Mestskom múzeu a galérii Stropkov výstavu fotografií Petra Procházku Marika Gombitová – naša rodáčka. Výstava potrvá do 16. septembra.