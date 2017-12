Čo čítame

Kmeny

3. aug 2014 o 14:25 Tomáš Prokopčák

Sú všade okolo nás. Keď sa prechádzate mestom, keď idete do kina, vstúpite do ktoréhokoľvek klubu s muzikou. Neustále nás obklopujú kmene alebo, ak chcete, subkultúry - pretože snaha líšiť sa, byť iným a výnimočným je tým najväčším konformizmom 21. storočia. Ale nebyť týchto kmeňov, svet, obzvlášť ten mestský, by bol sivý a oveľa nudnejší.

Azda preto, keď práve nerapuje alebo sa nevenuje vizuálnemu umeniu, Vladimir 518 a jeho vydavateľstvo Bigg Boss mapujú takéto moderné subkultúry. Najnovšie aj v chystanom dokumentárnom cykle. No všetko odštartovalo prinajmenšom vizuálne strhujúcou knihou Kmeny.

Vedeli ste napríklad, kto sú yaoi fangirls? Autor tohto textu absolvoval viacero „conov“, ale s dievčenskými obdivovateľkami jaoi komiksov, teda mužských homosexuálnych príbehov určených ženám, sa nestretol. Podobného objavovania zažijete spolu so sprievodcami z jednotlivých subkultúr viacero. Aj keď, ako píše už v úvode Karel Veselý, „v novom tisícročí sa romantizujúca predstava subkultúr opúšťa“.

Nie, nie sú vyčerpávajúcim výskumom ani dokonalou sondou pod zvrásnenú a dorezanú kožu mesta. Ale sú ideálnym „pacientom nula“, ak ste posledných dvadsať rokov kráčali urbánnymi priestormi so zalepenými očami.