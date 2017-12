Jedinečná prehliadka neznámych a málo prezentovaných diel Dominika Skuteckého

Ars et Amor, Labor et Gloria, Havran, Marika Gombitová na fotkách Petra Procházku, Študentské filmy U červeného raka, East Sussex Youth Orchestra v SRo, Vizitácia V4 v Umelke

4. aug 2014 o 0:00 (kul, ba)

Ars et Amor, Labor et Gloria

Výstava Stredoslovenská galéria Do 2. novembra

Výstava Ars et Amor, Labor et Gloria v Bethlenovom dome Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici predstavuje verejnosti doteraz neznáme a menej prezentované diela významného maliara Dominika Skuteckého (1849 - 1921). Umelec sa koncom 19. storočia, po pôsobení prevažne vo Viedni a Benátkach, usadil v Banskej Bystrici. Práve v centre Banskej Bystrice, v autentickom prostredí umelcovej rodinnej vily, sídli už od roku 1994 jediná stála expozícia Skuteckého malieb zriadená Stredoslovenskou galériou.

Zostavenie dočasnej výstavy v Bethlenovom dome pri príležitosti 20. výročia otvorenia stálej expozície ponúka jedinečnú prehliadku ďalších takmer 60 diel maliara zapožičaných zo súkromných zbierok, zbierok galérií a múzeí na Slovensku a v Čechách. Skuteckého vizuálne výrečné obrazy návštevníka sprevádzajú pestrým dobovým prostredím benátskych zákutí, pripomínajú noblesu monarchie, oživujú jej významné osobnosti či lokálnu históriu medených hámrov. Tiež však cez maliarsky dokument poodhaľujú podobizne a blízke vzťahy z umelcovho súkromia a prostredia jeho pôsobenia.

Rozšírená prezentácia Skuteckého diela prispeje k bližšiemu poznaniu umelcovej tvorby a temperamentu, jeho profilovaniu a maliarskemu vyhraneniu. Po výtvarnej stránke sa Skuteckého tvorba vyvíjala v dobovom kontexte od strnulej historickej maľby smerom k živšej žánrovej maľbe, ďalej postupovala k civilnejšiemu realizmu a riešeniu svetelných zámerov/problémov v progresívnom duchu luminizmu a impresionizmu.

Kurátorkou výstavy, ktorá potrvá do 2. novembra, je Katarína Baraníková v spolupráci s Katarínou Beňovou a Klárou Kubičkovou.

Havran

Koncert U červeného raka 18.00

Koncert herca Viktora Horjána nazvaný Havran, ktorý režíroval legendárny Jozef Bednárik, bude dnes o 18.00 h v bratislavskej Letnej čitárni U červeného raka na Michalskej ulici. Zaznejú svetoznáme šansóny v rockovej verzii. Projekt vznikol pred dvoma rokmi na základe spoločnej záľuby Horjána a Bednárika, ktorý vravieval: „Šansón je vlastne spievaná poézia a zároveň malý muzikál.“

Viktora Horjána bude sprevádzať gitarista Vladimír Nikulin a hráč na bicie a súčasne DJ Jozef Gorel.

Podujatie je súčasťou projektu Vlnenie - multižánrového stretnutia literatúry, divadla, humoru a hudby na javisku.

Marika Gombitová na fotkách Petra Procházku

Výstava Stropkov Do 16. septembra

Marika Gombitová - naša rodáčka. Takto nazval svoju výstavu bratislavský fotograf Peter Procházka, ktorý od konca šesťdesiatych rokov dôsledne dokumentuje významné domáce kultúrne udalosti. Kým v súčasnosti je jeho doménou hlavne literárna prevádzka, autorské čítania, krsty kníh a ďalšie literárne podujatia, neoceniteľnú hodnotu majú jeho staršie unikátne zábery z koncertov mnohých významných spevákov a skupín.

Osobitne blízka mu bola kapela Modus a jej speváčka Marika Gombitová. Kolekciu asi sedemdesiatich fotografií z koncertov aj ich zákulisia predstavuje na súčasnej výstave, inštalovanej v rodisku tejto výnimočnej speváčky i skladateľky.

Kurátorkou výstavy, ktorá v Mestskom múzeu a galérii Stropkov potrvá do 16. septembra, je Zuzana Lapitková.

Ďalšie podujatia

Študentské filmy U červeného raka

Dnes o 20.00 h bude v bratislavskej Letnej čitárni U červeného raka na Michalskej ulici 26 večer študentských filmov Akadémie umení v Banskej Bystrici. Na programe sú snímky Kde je? (25 min, Agnes Dimunová), Recyklátor (25 min, Erik Praus), Kino svet (28 min, Marek Janičík) a Otisky (22 min, Ružena Rausová, Stanislav Král).

East Sussex Youth Orchestra v SRo

East Sussex Youth Orchestra z Veľkej Británie oslávi 35. výročie založenia aj koncertom u nás, dnes o 19.00 h vystúpi vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Diriguje Colin Metters, sólo na lesný roh Sam Pearce. Odznejú diela Josefa Suka, Richarda Straussa a Gustava Mahlera.

Vizitácia V4 v Umelke

Dnes o 17.00 h otvoria v Kamennej sále galérie Umelka v budove Slovenskej výtvarnej únie v Bratislave na Dostojevského rade výstavu Vizitácia V4. Prezentovať sa budú diela, ktoré vznikli v posledných rokoch na medzinárodnom keramickom sympóziu v Hödmezövásárhely.

TV tipy na dnešný večer

Dvojka 20.05

Alain Robert: Legenda o pavúčom mužovi

Dnes, po absolvovaní viac ako sto krkolomných výstupov na budovy mrakodrapov a viacerých pobytoch vo väzení, je už Alain legendou. Ale kto je tento záhadný Pavúčí muž? Čo ho motivuje?

Jednotka 20.20 - Milý Frankie

Lizzie sa so svojím deväťročným hluchým synom Frankiem často sťahuje, je totiž na úteku pred násilníckym bývalým manželom. Syna však necháva žiť v presvedčení, že jeho otec je skvelý a nežije s nimi preto, že sa ako námorník plaví po svete.

Markíza 20.30 - Marmaduk

Marmaduk sa presťahuje so svojou rodinou do novej štvrte v kalifornskom Orange Country. A práve tam extrémne veľký pes zisťuje, že nie je ľahké zapadnúť, a nieto si nájsť potencionálnu partnerku.

Dvojka 21.00 - Nemysli na to

Stefano bol celkom úspešným nezávislým punkrockovým muzikantom. Ale to už bolo dávno, dnes má tridsaťšesť a začína bilancovať. V jeho kapele hrajú chlapci, ktorí by mohli byť jeho synmi, on však nemá ani priateľku, ostala mu len gitara a staré auto.

ČT 2 21.55 - Žít po svém

Snímka v hlavných úlohách s Jennifer Lopezovou, Robertom Redfordom a Morganom Freemanom sa citlivo zaoberá motívmi roky utužovaného hnevu a bolesti, ale tiež potrebou ich prekonávania neľahkým odpustením a zmierením.

Dajto 22.00 - Závan smrti

Dvaja spolužiaci sa cez prázdniny vracajú navštíviť rodinu. Počasie im nepraje a jediné, po čom túžia, je byť čím skôr doma. Využijú skratku cez les, no na to, čo ich tam čaká, nie je ani jeden z nich pripravený.