Turnový háj Evy Turnovej

Dnes pozývame na autorské čítanie basgitaristky a speváčky kapely The Plastic People of Universe, na film Hanba a na koncert kapely Kosa z nosa.

5. aug 2014 o 0:00 Alexander Balogh, kul, jem

Autorské čítanie / Bratislava, Zichyho palác 19.00

V Literárnom klube u Zichyho sa dnes členka The Plastic People of the Universe predstaví ako interpretka textov zo svojej najnovšej knižky.

Eva Turnová je známa predovšetkým ako basgitaristka a speváčka kapely The Plastic People of the Universe, no v poslednom čase sa etablovala aj na knižnom trhu dvoma zbierkami textov, ktoré pravidelne písala najskôr pre týždenník Instinkt a v súčasnosti ich uverejňuje vo svojej rubrike v Reflexe. Tie texty (stĺpčeky či fejtóny, ale najskôr akési minipoviedky) sú plné humoru, irónie, sebairónie a imaginácie, spojenej s majstrovským narábaním s jazykom, o čom sa možno presvedčiť v dnešnom Literárnom klube u Zichyho o 19.00 h. Autorka tu bude čítať z tých novších textov, teda z knihy Turnový háj 2, ktorú podobne ako „jednotku“ si aj sama ilustrovala.

„Chcem, aby v každom texte bol nejaký odkaz, ktorý má hlavu a pätu, je to často kombinácia - silná téma, odľahčený koniec. A tým i návod pre mňa samu, ako sa z vecí nezrútiť. Fabulujem ako treba, niekedy je jedna historka nosná, niekedy si spomeniem na niečí príbeh, niekedy si to vymyslím. A obsahovo by som nechcela, aby sa stali prostriedkom nejakého nadávania či sťažovania sa,“ hovorí o svojom písaní táto vyštudovaná prekladateľka. „V poslednom čase nejako samovoľne začínam do stĺpčekov vtesnávať dialógy, a tie písania je mi často ľúto krátiť na predpísaný rozsah. Sú potom síce hutnejšie, ale rada by som to niekedy úplne odbrzdila.“ Inými slovami, schyľuje sa k románu...

Večer, v ktorom nemôže chýbať hudba, moderuje Ladislav Snopko.

Alexander Balogh

Letné kino 20.30 Žilina

Hanba

Letné kino na žilinskej Stanici pokračuje výnimočným filmom Steeva McQueena o úspešnom, finančne zabezpečenom mužovi, ktorý sa však ocitol v bludnom kruhu bez hlbších sociálnych či citových väzieb. Brandon žije v súčasnom New Yorku, kde má zdanlivo všetko, čo len chce. Je uprostred raja bezobsažného luxusu, infikovaného chorobami 21. storočia – závislosťou od práce, peňazí, internetu a neosobného sexu. K dispozícii má gigabajty porna a spoločníčok, s ktorými sa sex mení na mechanickú záležitosť. Vyvolať však obyčajnú emocionálnu reakciu či vzťah je takmer nemožné. Tematicky a vizuálne výnimočne naliehavý film Hanba je unikátny nekompromisnosťou, s ktorou ukazuje prázdnotu života Brandona a súčasne je i mrazivou analýzou vyprázdnenosti dnešných tridsiatnikov. (kul)

Koncert 19.30 / Bratislava

Kosa z nosa U Dežmára

Prvý koncert odohrali ako punková kapela v roku 1987 v domove dôchodcov za víno a čokoládu. Odvtedy už urobili ďalšie pesničky a odohrali viac koncertov, no nikdy nešli na turné a doteraz nenahrali žiaden oficiálny album. Kapiel ako Kosa z nosa nie je veľa, no táto výnimočnosť nespočíva iba vo vyššie zmienenom detaile o neexistujúcej diskografii, ktorá je už niekoľko rokov „v pláne“. Bola by síce škoda, ak by napokon nevznikol, najmä teraz, keď sú súčasťou kapely Fedor a Viktor Frešovci. Dovtedy môžeme aspoň naživo počúvať, ako dobre im to v tejto zostave znie. Prednedávnom sme sa o tom mohli presvedčiť na festivale Pohoda, kde odohrali skvelý koncert. Podobne to azda bude aj dnes v bratislavskom klube U Dežmára. (jem)