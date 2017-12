V Banskej Štiavnici sa začína 16. ročník letného filmového seminára

6. aug 2014 o 0:00 Jana Németh

Moc zvrchovaná, absolútna, politická, moc ako stratégia a technika vlády – politických štruktúr, ale aj rodinných vzťahov. Moc môže učarovať a pohltiť, ovplyvňovať chod vecí aj kultivovať a zároveň je to viac než inšpiratívna téma na filmový seminár 4 živly.

Letné vydanie, ktoré sa začína práve dnes v Banskej Štiavnici, sa nechalo viesť práve témou moci v jej najrozličnejších podobách a do svojho päťdňového programu vybralo filmy a filmárov, ktorí k nim majú čo povedať. Celkom symbolickým začiatkom bude dnes večer v Amfiteátri Chaplinov kultový film Diktátor, zajtra uvidíte napríklad snímky Mefisto, Očný zub či Anténa, ale i domáci dokument Kauza Cervanová. Jej autor Robert Kirchhoff bude na seminári viesť i špeciálnu master class, kde iste porozpráva svoje skúsenosti s fenoménom moci v kontexte niekoľkých rokov práce na dokumente.

Okrem filmového programu, v ktorom nájdete i víťaza Berlinale Cézar musí zomrieť, alebo sci-fi snímku z tridsiatych rokov minulého storočia Kozmický let ozvučený naživo Stroonom a Jozefom Krupom, ktorí tvoria experimentálne duo Spoje. Počas piatich dní sa však dá vybrať aj zo sprievodného programu. Na vlakovej stanici, kde pôsobí združenie Štokovec, otvoria výstavu vyšehradských umelcov venujúcich sa videoartu, v kine Akademik uvidíte krátke filmy, fotografie a performancie, ktoré vytvorili účastníci partnerského workshopu MPhilms a po celej Banskej Štiavnici môžete hľadať diela, ktoré tu len nedávno vytvorili umelci v rámci projektu Neviditeľná Štiavnica. Samozrejmosťou sú večerné koncerty a hravý program pre deti. Ak sa vám aj tak do Štiavnice ísť nepodarí, festival uverejní štvoricu filmov z programu aj na svojej webovej stránke za symbolickú cenu.

Vižuval

Vernisáž 19.00 Bratislava

Ťažko posúdiť, čo konkrétne si za týmto podivným názvom výstavy „Vižuval“ máme predstaviť. Nech je to však akokoľvek – isté je aspoň to, že vieme, kto za ním stojí. Sú to dve mladé autorky Dita Kaplanová a Kristína Šimeková. Obe študovali na bratislavskej VŠVU, hoci v odlišných ateliéroch, a toto nie je ani zďaleka ich prvá spolupráca. Takto spoločne sme ich už mohli vidieť v Nitre, Ostrave a prednedávnom aj v bratislavskom showroome Kabinetu. A zhodou okolností má práve teraz Dita Kaplanová aj samostatnú výstavu v Artotéke – galérii na poschodí Mestskej knižnice v Bratislave. Kto však má chuť vidieť skôr to, ako si autorky poradili s konkrétnym priestorom galérie Dunaj a ja, s témou historicko-sociálneho kontextu miesta i so spoločným dielom, dnes o 19.00 sa výstava otvára a potrvá do konca augusta.

Veľká nádhera

Kino tip, 19.30 Bratislava FK Nostalgia

„Všetko je skryté pod nánosom rečí a hluku. Ticho a cit. Emócie a strach. Krátke, tápavé záblesky krásy. A potom žalostná mizéria a úbohý človek,“ hovorí vo filme oceňovaného talianskeho režiséra Paola Sorrentiniho hlavný hrdina Jepo, stvárnený hercom Tonim Servillom. Svoj názov nedostal film talianskeho režiséra Paola Sorrentina len tak. Je to skutočne nádhera, ktorá človeka dostane od prvých momentov. Oslnivá krása Ríma a výhľadu z terasy starnúceho spisovateľa a novinára má však i svoje temnejšie stránky, povrchnosť strieda pretvárka a zaslepenosť. Na tejto úchvatnej terase sa síce odohrávajú najlepšie párty v celom meste a pijú sa fajnové drinky, no stačí to, aby sme boli spokojní so svojím životom? Je toto tá skutočná krása života alebo ju možno nájsť aj inde – napríklad pod nánosom rečí a hluku a pozlátky?

TV tipy na dnešný večer

Dajto 20.15 - Nočný únos

Lorraine sa sama stará o svojho malého syna Chada. Aby zvládla všetky problémy, chodí na psychologické skupinové sedenia s podobne postihnutými ženami. Raz večer sa cestou domov stavia s Chadom na benzínovej pumpe na večeru. Lenže v tej chvíli sa stane obeťou únosu.

Jednotka 20.20 - Miesto činu: Operácia Jób

Keď zavraždia investigatívneho novinára, prípadu sa ujme špeciálny vyšetrovateľ rakúskeho ministerstva vnútra Moritz Eisner. Čoskoro zistí, že nejde iba o obyčajnú vraždu, ale že je na stope oveľa väčšieho prípadu.

Markíza 20.30 - Twilight sága: Úsvit

Bella a Edward sa vydávajú na svadobnú cestu a oddávajú sa svojej láske. Bella čoskoro zistí, že čaká dieťa, tehotenstvo s upírom však pre ňu znamená fatálnu hrozbu. Musí sa teda definitívne rozhodnúť, aký život si zvolí.

Plus 20.45 - Pomsta Čierneho korzára

Súperiaci pirátski kapitáni Blackie (Terence Hill) a Skull (Bud Spencer) sa dozvedia o gigantickej dodávke zlata prevážanej španielskou galeónou Victoria. Je jasné, že obaja si plánujú, ako sa zlata zmocnia.

Joj 21.30 - Pád Boeingu 727

Exkluzívny dokumentárny film priblíži neuveriteľný pokus. Diváci sú svedkami reálnej havárie veľkého lietadla Boeing 727 s figurínami cestujúcich a členov posádky, pričom všetko, čo sa odohrá na palube lietadla počas pádu, nasnímajú kamery v interiéri lietadla.

Dvojka 21.35 - Smrť chodí po horách

Televízny film, adaptácia prvotiny Vladimíra Mináča. Dramatický príbeh dvoch bratov počas SNP podáva umelecké svedectvo o autentických udalostiach zo slovenských hôr roku 1944.