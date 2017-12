Novinky v našich kinách

6. aug 2014 o 14:50 Miloš Ščepka

Hoci prázdniny vrcholia, filmoví distributéri nikdy nespia. Na tento týždeň pripravili päť filmových premiér. Adaptáciu ruskej klasiky, thrillery, horor a film podľa obľúbených večerníčkov.

Dvojník

Veľká Británia 2013. The Double. 93 minút. Scenár: Richard Ayoade, Avi Korine. Réžia: Richard Ayoade. Kamera: Erik Wilson. Strih: Nick Fenton. Hudba: Andrew Hewitt. Účinkujú: Jesse Eisenberg, Noah Taylor, Wallace Shawn, James Fox, Mia Wasikowska, Cathy Moriarty, Yasmin Paige, Phyllis Somerville, Rade Šerbedžija, Tim Key a ďalší.

V roku 2013 nakrútil britský herec, scenárista a režisér Richard Ayoade, potomok nigérijských a nórskych rodičov, svojráznu adaptáciu poviedky F. M. Dostojevského ako komediálnu drámu s prvkami thrilleru o plachom Simonovi (Jesse Eisenberg). Jeho život sa od základov zmení, keď v zamestnaní dostane nového kolegu Jamesa (Jesse Eisenberg), ktorý je zovňajškom jeho dvojník, ale vnútrom jeho pravý opak. Vo vedľajších úlohách účinkujú Noah Taylor, Sally Hawkins, James Fox, Rade Šerbedžija a Mia Wasikowska.

video //www.youtube.com/embed/XG8qATRtNuU

Loft

Holandsko 2010. 108 minút. Scenár: Bart De Pauw, Saskia Noort. Réžia: Antoinette Beumer. Kamera: Danny Elsen. Strih: Philippe Ravoet, Annelien van Wijnbergen. Hudba: Wolfram de Marco. Účinkujú: Katja Herbers, Kim van Kooten, Fedja van Huêt, Lies Visschedijk, Anna Drijver, Hadewych Minis, Gijs Naber, Sallie Harmsen a ďalší.

Partička kamarátov, netradičné obytné priestory a vražda. Kriminálny horor Loft nakrútil v roku 1985 západonemecký režisér Eckhart Schmidt ako čistokrvné béčko. Bizarné prostredie si v roku 2008 pre svoj horor Loft vybral belgický filmár Erik Van Looy a výsledok sa stal najúspešnejším belgickým filmom. Jeho remake v roku 2010 nakrútila holandská režisérka Antoinette Beumer. Jej verzia, doma v Holandsku vysoko cenená, sa teraz dostáva do slovenských kín. A aby toho nebolo málo, Van Looy už v USA dokončuje svoj vlastný americký remake Loftu, ktorý by mal mať premiéru na jeseň.

video //www.youtube.com/embed/feptiOOMCA4

Lucy

Francúzsko 2014. 90 minút. Scenár a réžia: Luc Besson. Kamera: Thierry Arbogast. Strih: Julien Rey. Hudba: Eric Serra. Účinkujú: Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Min-sik Choi, Amr Waked, Analeigh Tipton, Johan Philip Asbæk, Mason Lee, Claire Tran a ďalší.

Luc Besson ponúka letnú zábavu. Lucy (Scarlett Johansson) je blondína ako vyšitá. Nečudo, že sa zapletie do pašovania drog. Lenže nová syntetická látka, ktorú má prepašovať vo vlastnom tele, sa uvoľní a spôsobí, že blondínka začne byť inteligentná. Superinteligentná. Až tak, že sa dovtípi, aké nebezpečenstvo jej hrozí. Vyhľadá preto profesora Normana (Morgan Freeman), najväčšieho odborníka na ľudský mozog, aby jej skúsil pomôcť. V pätách však má pašeráka Janga (Choi Min Sik) a jeho zabijakov, ktorí nechcú o kuriérku a najmä jej zásielku za žiadnu cenu prísť.

video //www.youtube.com/embed/RnKVv8Lp_xU

Poštár Pat vo filme

Postman Pat: The Movie. Veľká Británia. 88 minút. Scenár: Annika Bluhm, Nicole Dubuc, Kim Fuller. Réžia: Mike Disa. Výtvarník: Richard Smitheman. Strih: Robert David Sanders. Hudba: Rupert Gregson-Williams. Účinkujú: Jim Broadbent, Jane Carr, Robin Atkin Downes, Susan Duerden, Greg Ellis, Rupert Grint, Dan Hildebrand, Ronan Keating, Stephen Mangan, Parminder Nagra , T.J. Ramini, Enn Reitel, Darren Richardson, Julian Stone, Sandra Teles, David Tennant, Peter Woodward a ďalší.

S prispením Audiovizuálneho fondu sa do slovenských kín dostávala celovečerný digitálne animovaný film podľa populárneho britského večerníčka (animovaného klasickou technikou stop-motion). Skromný doručovateľ Patrick Clifton sa nechá zlákať do televíznej talentovej show a vďaka speváckemu talentu postúpi až do londýnskeho finále. Sláva a bohatstvo však majú aj odvrátenú tvár. Pat odolá nástrahám aj vďaka milujúcej manželke a verným priateľom, kocúra Freda nevynímajúc.

video //www.youtube.com/embed/JpkXJF1u-RM

V oku búrky

Into the Storm. USA 2014. 90 minút. Scenár: John Swetnam. Réžia: Steven Quale. Kamera: Brian Pearson. Strih: Eric A. Sears. Hudba: Brian Tyler. Účinkujú: Richard Armitage, Sarah Wayne Callies, Max Deacon, Jeremy Sumpter, Matt Walsh, Nathan Kress, Arlen Escarpeta, Ron Causey a ďalší.

Už sme sa tešili, že vlna filmov o veterných smrštiach a nových dobách ľadových dávno odznela, ale kdeže. Režisér Steven Quale, niekdajší asistent Jamesa Camerona pri filmoch Avatar a Titanic, prichádza do letného dusna s naozaj silným závanom digitálnych efektov za 50 miliónov dolárov. Môžete sa zabávať na tom, ako mesto Silverton ničia tornáda. Otázkou je, ako ďaleko zájde lovec búrok, keď má príležitosť, ktorá sa už nemusí opakovať? Pozor – nepomýľte si film s rovnomennou životopisnou snímkou Into the Storm o Winstonovi Churchillovi z roku 2009!