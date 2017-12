Nepovinne o povinnej téme SNP

Dnes dávame do pozornosti výstavu o SNP v košickej Kunsthalle, festival Rock pod kameňom a koncert Jednofázového kvasenia.

Výstava Košice do 11. septembra

Nepovinná výstava o SNP

V košickej Kunsthalle otvorili výstavu reagujúcu na 70. výročie protifašistického povstania.

Sú to umelci Radko Mačuha a Martin Piaček, ktorých napadlo urobiť výstavu o jednej z najvýznamnejších udalostí našich moderných dejín. Kedysi, pred rokom 1989 bolo Slovenské národné povstanie v umení priam kanonickou témou oficiálnej scény. Malo svoju ikonografiu, svoje súťaže aj výročné prehliadky. Po revolúcii však novú generáciu umelcov začali zaujímať iné veci a k pričasto zobrazovanému povstaniu sa vrátili až o dekádu neskôr, zato však celkom novým spôsobom.

Radko Mačuha a Martin Piaček sa sami seba pýtali, či ešte aj dnes, po sedemdesiatich rokoch, môže byť SNP aktuálnou témou ich kolegov – umelcov? Výber na výstave, ktorú práve otvorili v košickej Kunsthalle ukazuje, že môže. Nie sú to však už žiadne „povinné jazdy“, skôr nepovinné, dobrovoľné snahy autorov vyrovnať sa s náročnou témou spoločnej minulosti. Aj preto dostala výstava názov „SNP. Nepovinná výstava“, hoci, v skutočnosti tam niekoľko diel klasikov nájdete.

Jednu časť výstavy totiž tvoria diela žijúcich autorov – Jara Kyšu, Mareka Kvetana, Michala Murína, Petra Kalmusa, Rudolfa Sikoru, Juraja Bartusza, druhú časť výstavy zostavili Alexandra Kusá a Petra Hanáková zo Slovenskej národnej galérie. Z archívov vytiahli neschematické diela od Júliusa Kollera, Petra Matejku, Vincenta Hložníka a ďalších. Vystavené sú maľby, sochy, reliéfy, videá, performancie aj inštalácie. Nie sú to však iba rôznorodé médiá, s akými sa tu stretnete – mení sa aj výraz zdieľaného posolstva – raz je to irónia, inokedy pátos. A všetko spolu je podľa kurátorov najmä jeden veľký experiment, ktorý sa dá vidieť do 11. septembra.

Anetta Mona Chisa a Lucia Tkáčová: Tak či tak prehráme, nafukovací objekt, 2012.

Rock pod kameňom

Festival / areál Sninských rybníkov, 7. – 9. august

Trojdňový medzinárodný program ponúka aj festival Rock pod kameňom. Dnes večer tam vystúpia nemecké skupiny Bonfire (na snímke) a Unisonic, cez víkend ešte zahraničnú hard & heavy scénu zastúpia Švédi Amaranthe, Dáni Pretty Maids a z Nemecka prídu aj Edguy. Okrem viacerých domácich mien od Slobodnej Európy cez Iné kafe po Brainscan sa predstaví aj niekoľko českých hostí – Olympic, David Koller, Wanastowi Vjecy. Organizátori odkazujú, že si vyhradzujú právo na zmeny v programe a že „zlé počasie nie je dôvodom na zrušenie akcie“. Za trojdňový lístok na mieste zaplatíte 28 eur, vstupenka na dnes stojí 15 eur, jednodňový lístok na sobotu alebo na nedeľu vyjde na 18 eur. (kul)





Nečakané poklady

Koncert / U červeného raka, Bratislava 18.00

Len pravý fajnšmeker ocení pôvab skrytého obsahu. Zelená ryba alebo Červený rak, obaja môžu ukrývať nečakané poklady... Bratislavská skupina Jednofázové kvasenie má originálny pohľad na to ako robiť upútavky na svoje koncerty. Prečo má muž na fotografii na sebe okrem námorníckeho trička aj baranicu a čím kŕmi rybu vo svojich rukách si môžete len domýšľať, každopádne isté je, že legendy bratislavského folku zahrajú dnes podvečer v letnej čitárni U červeného raka v centre hlavného mesta. Základnú zostavu Janoušek-Valúch-Svozil posilnia „dvorní“ legionári Milan Tedla (husle) a Tomáš Kukliš (basgitara). Okrem ich pesničiek je lákadlom aj vstup zdarma.