Samuel Spišák: Cez ľudí spoznávam dedovu tvár

7. aug 2014 o 10:34 Eva Andrejčáková

Pochádza z veľkej divadelníckej rodiny a k fachu pričuchol už ako malý chlapec. Samuel Spišák mal iba trinásť, keď si ho vybrali do filmu Nedodržaný sľub. Hlavná úloha v ňom by dala zabrať aj skúsenejším a starším, ale on to zvládol výborne. Hoci ho zlákala filmová réžia, herecké ponuky odvtedy stále prichádzajú. Na jeseň ho uvidíme v novej slovenskej rozprávke Láska na vlásku.

Filmovať ste začali ešte ako dieťa. Ako sa to páčilo učiteľom v škole?

Začalo sa to na základnej škole. Chodil som do dabingu a na ďalšie podobné aktivity tohto typu – napríklad som hral v divadle Aréna v hre Oskar a dáma v ružovom v réžii Juraja Johanidesa. Bol to príbeh o chlapcovi, čo umrel na rakovinu. Roky som spieval aj v Bratislavskom chlapčenskom zbore, pochodil som s ním svet, to bolo veľmi pekné. Najradšej som mal našu hlasovú pedagogičku, tetu Darinku, bola perfektná, taká do partie. Keď to zhrniem, odjakživa som mal nejaké čas žerúce aktivity.

Bolo samozrejmé, že ste išli hneď po strednej škole na umeleckú školu?

Nešiel som na vysokú školu hneď, i keď som vedel, že študovať chcem a že to bude spojené s umením. Po skončení lýcea som rok pracoval a to mi veľmi bodlo. Dal som si so školou pauzu, pripravoval som sa, točil som, vychovával psa. Mám trojročnú sučku jacka russella, je úplne po mne, pokojný, leňošivý typ. Teraz som ukončil prvý rok na filmovej réžii. Ale k tomu ešte veľmi nemám čo povedať.

Čo vás zlákalo od hereckých skúseností k filmovej réžii?

Prišlo to prirodzene. A opäť kombinujem štúdium s nakrúcaním. Musím priznať, že je to dosť krušné.

Hráte dlhodobo v televíznom seriáli Panelák. Zaberie to veľa času?

Práveže nie, ten je časovo v pohode, popri ňom sa škola dá pekne stíhať. Ale práve sa dotočila rozprávka Láska na vlásku a nakrúcalo sa počas mesiaca, keď som toho mal v škole najviac. Nakoniec som to dal dokopy, ročník som ukončil, sám som prekvapený. Dosť mi odľahlo.

Máte veľkú divadelnícku rodinu. Nechceli ste sa trochu „odrodiť“?

Čo iné by človek z našej rodiny študoval? Otec, strýko sú režiséri, dedo bol tiež, brat ide na herectvo, bratranec Šimon je už vyštudovaný režisér, druhý bratranec je filmový produkčný, a tak ďalej. Mám ešte českú vetvu, kde to nie je okolo filmu a divadla také husté, ale aj tam vládnu kreatívne povolania, napríklad architektúra. Inak, tá by ma bavila. Baví ma vymýšľať v priestore a hrať sa s jeho logikou.

S mamou, herečkou Lenkou Barilíkovou v časoch, keď účinkoval v divadle Aréna

v inscenácii Oskar a dáma v ružovom. Foto - Archív Divadla Aréna

Ako sa žije medzi toľkými umelcami?

Človek si to ani neuvedomuje. Pobehovanie po divadle, keď mama hrá, odloženie v šatni u ostatných herečiek, to všetko bolo kedysi na dennom poriadku a úplne normálne, nikdy sme to neriešili. Až keď je človek starší a zistí, čo robia rodičia jeho spolužiakov, že majú normálne povolania, tak mu napadne, že to asi nebolo úplne všedné detstvo. Ale určite perfektné.

Váš starý otec Karol Spišák bol a je v divadelníctve pojmom. Užili ste si ho v detstve?

Mal som trinásť rokov, keď zomrel – hneď na druhý deň po jeho smrti som mal kostýmovú skúšku na Nedodržaný sľub. Keď som tam prišiel, ľudia ma oslovovali, spomínali naňho. Všetci filmári ho poznali, pracovali s ním, vtedy som pocítil, že som sa na ten svet intenzívnejšie napojil. Ľudia naňho spomínajú ako na najlepšieho človeka, vyťahujú všelijaké príhody, ktoré by nám dedo asi nikdy nebol porozprával. Takto spoznávam druhú dedovu tvár, tú pracovnú. Je to milé, až ma to dojíma.

A ako ste ho poznali vy?

Ako výborného deda, deda všetkých vnúčat. Bolo nás dosť, odmalička sme s ním chodili na chalupu do Svätého Antona. Vždy nás naložil do auta a zobral na nejakú pánsku jazdu, na výlet. Potom si sadol s kamarátmi na víno a my sme v záhrade krčmy pobehovali a hrali sme sa. Ale popri tom sa nám veľa venoval.

Lákal vás do umeleckej brandže?

Práveže vôbec, nikdy nás do nej nezasväcoval, netlačil. Prirodzene to vyplynulo, keďže sme celý život žili v takom prostredí. Moji rodičia si robili žarty z tohto „dedičstva“ a odhovárali ma, aby som robil niečo normálne. To, že môj mladší brat išiel teraz na herectvo, prekvapilo úplne všetkých v rodine. To už ozaj nikto nečakal. A zobrali ho do Brna na muzikál. Stále nám to nedá.

Pamätáte si, keď vás prvý raz zavolali na javisko?

Pamätám, mal som šesť rokov, nitriansky tanečný súbor Atď robil Malého princa. Ich hlavný predstaviteľ však medzitým povyrástol a potrebovali zaňho náhradu. Tak ma oslovili, či by som tú postavu naštudoval, bavilo ma to a bolo to aj symbolické, lebo sa hralo v starom divadle, ktoré pomenovali podľa môjho deda. Ešte vtedy žil. Jeden zo starších hercov, pán Janko Hrmo mi pomáhal učiť sa texty. Teraz, po rokoch, si zahral v mojom v študentskom filme. Celkom voľne som sa k jeho osobe oblúkom vrátil.



Pre film Nedodržaný sľub musel tvrdo trénovať.

Nikdy ste nemali zábrany vystúpiť na javisko?

Na filmovom pľaci alebo na divadelnom javisku to ani nebolo také hrozné. Oveľa horšie to s trémou bolo v škole, keď bolo treba odprezentovať projekt či nejakú domácu úlohu. No nie som zase taký trémista, že by som odpadával. Som taký zlatý stredný. Keď ide o niečo dôležité, viem sa sústrediť a tréma ma pozitívne nabíja.

Film Nedodržaný sľub, ktorý ste spomínali, bol pre vás asi dôležitou skúsenosťou. Je to skutočný príbeh z čias druhej svetovej vojny o mladom talentovanom židovskom futbalistovi. Hrali ste hlavnú úlohu. Ako vás ovplyvnila?