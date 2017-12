Dobrá hudba aj dobré jedlo

Dnes pozývame na festival D-jazz do Demandíc, na komentovanú prehliadku výstavy do Rožňavy a do Žiliny na

8. aug 2014 o 0:00 Oliver Rehák, Oliver Rehák, jem, kul

Písmo: A - | A + 0 0 Festival D-jazz, Demandice, dnes a zajtra o 19.30 Dobrá hudba aj dobré jedlo Akcia v malej dedine za Levicami má 20 rokov a zvučné mená. „Je to sled náhod, ktoré sa začali tým, že som pozval pár kamarátov, zahrali sme si v záhrade amatérsky džez, navarili guľáš, opili sa, a povedali si, urobme z toho tradíciu,“ vysvetľuje František Horváth, ako vznikla akcia, ktorá má tento víkend dvadsiate výročie. Jedným z jej symbolov v šiltovke s nápisom D-Jazz je Jaro Filip, rodák z vedľajšieho chotára, ktorý tu odohral svoj posledný koncert v živote. V dedine Demandice za Levicami sa bude dnes symbolicky koncertovať na terase za krčmou pri križovatke, kde festival začínal. Zahrajú tam „maďarský Ian Anderson“ Ádám Török, trio Andreja Šebana (čo je jeho skupina bez klávesistu Daniela Špinera, ale s hosťujúcim perkusionistom Ajdžim Sabom aj Modré hory. Zajtra sa program presúva do amfiteátra, kde vystúpi basgitarista Juraj Griglák so svojou Company (Štefan Bugala – gitara, Eugen Vizváry – klávesy, Michal Fodor – bicie) a hlavné hviezdy Islanďania Mezzoforte, ktorí od roku 1977 hrajú zmes funku a džezu. „Vlani u nás hral ich bubeník a zo žartu sme sa začali rozprávať, že by mohla prísť celá skupina. Je náhoda, že práve tento víkend hrajú na Balatone, inak by to určite nevyšlo. Nikdy sme nemali žiadnych sponzorov, vždy sa išlo za zlomkové honoráre či dobrovoľne, je to o dobrej hudbe a dobrom jedle,“ vysvetľuje šéf festivalu tajomstvo dvadsaťročnice. Oliver Rehák Finisáž Rožňava 17.00 Posledný zhasne Celkom symbolicky sa dnes večer môže niekto pokúsiť o naplnenie názvu výstavy v Baníckom múzeu v Rožňave. Volá sa totiž Posledný zhasne, a keďže sa výstava dnešnou komentovanou prehliadkou zároveň uzatvára, ďalší diváci už neprídu – iba ak na ďalšiu z výstav projektu kurátorov Nora Lacka a Silvie L. Čúzyovej Rožňavské radiály. Tá je však naplánovaná až na september. Dnes je teda posledná možnosť pre tých, ktorí ešte nestihli vidieť výstavu s dielami Erika Bindera, Danglára, Shootyho, Erika Sikoru, Stanislava Stankociho, Laca Terena či Erika Šilleho, alebo pre tých, ktorí si chcú výstavu zopakovať v sprievode kurátora a niektorých z vystavujúcich. Začiatok je o 17.00 h. (jem) Divadlo 21.00 Žilna Čo je za stenou? Medzinárodne uznávané české pouličné Divadlo Continuo prichádza do Žiliny so svojou najnovšou inscenáciou s názvom U zdi. Inscenácie súboru majú nenahraditeľnú poetiku, v ktorej sa mieša pohyb, fyzické herectvo, cirkusové techniky, živá hudba a výrazná výtvarná štylizácia. Inšpiráciou pre najnovšie predstavenie sa stala stena, ktorá je podľa nich pre našu civilizáciou významným symbolom. „Je súčasne tým, čo nás ochraňuje, rovnako však tým, čo nás oddeľuje, vymedzuje, a tým, čo nám bráni a prekáža.“ Kompozícia voľných asociácií na tému steny spojených do pohybového a pouličného predstavenia sa uskutoční na Stanici Žilina-Záriečie. Čakajte fyzické divadlo, v ktorom sa striedajú výtvarné obrazy, komika sa mení na tragiku, vertikalita na horizontalitu a naopak. „A na konci vlastne nevieme, čo je dole a čo hore, kto vnútri, kto vonku a hlavne – čo je vlastne za stenou,“ láka divadlo. (kul)