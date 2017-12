The Rodina prináša neúnosné šťastie

Do nezvyčajnej galérie v železničnej stanici v Banskej Štiavnici pribudlo nové veľkoformátové dielo.

7. aug 2014 o 15:52 Denisa Gura Doričová

Českí umelci dotvorili staničnú halu s cieľom spraviť z nej „chrám boha internetu“.

Železničná stanica v Banskej Štiavnici je domovským priestorom nezávislého kultúrneho centra a už piaty rok aj miestom letnej rezidencie autorov, ktorí v staničnej hale tvoria monumentálne nástenné diela. Po minulých rokoch, keď vo vestibule vystavovali svoje maľby Jana Farmanová, Zuzana Flimelová, Erik Šille a Andrej Dúbravský, do Štiavnice združenie Štokovec pozvalo české grafické štúdio The Rodina.

Úsmev ťa spasí

Tereza Rullerová a Vít Ruller, ktorí sú jeho zakladateľmi, momentálne sídlia a pracujú v holandskom Haagu. Považujú sa za experimentátorov grafického dizajnu. Pripravujú videoprojekcie, webové stránky, ale najmä celkové vizuálne identity pre rôznych klientov. Spolupracovali napríklad už s pražským Národným divadlom, Štátnou operou, Domom umenia mesta Brna či s vydavateľstvom MOX NOX.

Do Štiavnice ich kurátori pozvali, aby priniesli celkom inú energiu, názor, aj techniku. Po melancholickej krajinomaľbe Andreja Dúbravského tak návštevníka, cestujúceho alebo náhodného zblúdilca víta svojím nemenným úsmevom gigantický žltý internetový smajlík uprostred digitálnej maľby s rozmermi 6 x 9 metrov.

Do mestečka vstúpili v čase, keď sa z občanov, predtým súdruhov, stali užívatelia. Pôvodne uvažovali o politicky ladenom projekte, ale priamo na mieste zámer zmenili. „Na základe diskusie s kurátormi formulujeme cieľ: konverziu ku šťastiu. Prijímame rolu terapeuta – naším nástrojom je spiritualita.“

The Rodina premenili staničnú halu na chrám boha internetu. Boh internetu je ich dlhodobý koncept, ktorý rôznym spôsobom, či už vo forme inštalácií, performancií, alebo workshopov, rozvíjajú. Dielo Vykúpenie, ktoré má 54 štvorcových metrov, je podľa Zuzany Bodnárovej vytvorené ako symetrický oltárny obraz doplnený po stranách sériou plagátov.

Tereza Rullerová potvrdzuje, že symbol smajlík je pre jej štúdio temer až modla. Jeho umiestnenie v strede rozmernej digitálnej maľby má takmer náboženský význam: „Zároveň by to dielo mohlo byť liečivé. Človek vidí veľkú usmievavú tvár, ktorá svieti vo večernom svetle, prenikajúcom staničnými oknami. To lieči,“ vraví.

Plátno s názvom Vykúpenie je rozmernou počítačovou maľbou. Smajlík je jediný prvok prevzatý z internetu, zvyšok sú 3D ilustrácie z dielne štúdia The Rodina. Rullerovci však expandovali aj do priestoru haly. Vytvorili deväť plagátov, na ktoré prepísali text o Trati mládeže z pôvodnej pamätnej tabule osadenej pri vstupe do haly v 50. rokoch, do súčasného jazyka.

Prišelci a prechádzajúci sa majú nakaziť šťastím až neúnosne. „Navrhnutá spirituálna schéma návštevníkom ponúka možnosť prijať rolu súčasného užívateľa, oslobodeného od sentimentu, zbaveného melanchólie a nostalgie,“ myslia si autori. Či túto rolu diváci, z ktorých väčšina na stanicu neprichádza pozrieť si výstavu, prijmú, je otázne.

Do sveta po častiach

Zuzana Bodnárová hovorí, že pre združenie Štokovec je kontakt s ľuďmi, ktorí nikdy neboli v galérii, výzvou. „Zvyčajne nás ľudia zahrnú názormi na vystavené dielo hneď v prvých dňoch. Kritizujú, hodnotia, krútia hlavou, ale aj pochvália. To posledné čoraz viac. Fakt, že stanicu zachraňuje umenie pred skazou, je jedným z našich obľúbených argumentov. Ak ani to nepostačí, odporúčame kritikom návštevu blízkych vlakových staníc, ktoré sa nám pred očami rozpadajú.“

Digitálna maľba Vykúpenie bude v staničnej hale vystavená minimálne do konca roka. Potom by sa mali v spolupráci s mladými dizajnérmi z diela ušiť tašky, ktoré chcú organizátori rozposlať do celého sveta. Kým sa to stane, zo stanice nikto bez úsmevu neodíde.