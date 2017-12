V Bratislave ožíva nová dizajnérska zóna

Festival Design Week chce zmenu, aj preto sťahuje sa do centra hlavného mesta.

7. aug 2014 o 18:41 Eva Andrejčáková

BRATISLAVA. V Starom Meste chceli opustený priestor, ktorý by vyhovoval ich nárokom na kvalitnú architektúru a našli ho. Druhý ročník festivalu Bratislava Design Week 2014 sa bude konať pod novou strechou na Laurinskej ulici. V minulosti mala akcia s témami súčasného dizajnu centrálu v priestoroch Pisztoryho paláca, teraz to bude nevyužívaná budova v blízkosti Mestského divadla POH. Výberový festival sa bude konať od 22. do 28. septembra.

Tento objekt sa už niekoľko rokov nepoužíva. V minulosti fungoval ako sídlo katedry scénografie VŠMU či architektúry VŠVU. Stavbu navrhol v 70. rokoch minulého storočia architekt Štefan Ďurkovič, ktorý spolupracoval aj na projekte budovy Slovenského rozhlasu. K jeho samostatným prácam patrí napríklad Kartografický ústav v Krasňanoch.

„Budova sa nám už dávno páčila. Je to moderná architektúra, ktorá kontrastuje s okolitou historickou zástavbou, ale nerušia sa navzájom. Chceme v nej naším obsahom vytvoriť mladú zónu,“ hovorí o novom pôsobisku šéfka festivalu Ľubica Hustá. V tejto chvíli stále hľadá dobrovoľníkov, ktorí by pomohli pripraviť výstavné a pracovné priestory. Zatiaľ sa vraj hlásia hlavne dobrovoľníčky. „Nebude to jednoduché, dom musíme vyčistiť,“ vysvetľuje.

Sedemposchodová budova bude k dispozícii celá. Zázemím podujatia a meeting pointom by sa mala stať kaviareň, otvorená nedávno na prízemí.

O množstve práce a pracovných priestoroch nehovoríme náhodou. Práca z rôznych uhlov pohľadu je totiž na tohtoročnom sviatku súčasného dizajnu aj hlavnou témou. „Budeme sa zaujímať o prácu dizajnéra, o jeho pracovné návyky, nástroje, ale aj o nové typy pracovných priestorov,“ hovorí Hustá. Na tému bude reagovať aj veľká medzinárodná výstava a konferencia In the Midl Design Forum, ktorej sa zúčastnia zaujímaví hostia. Okrem výstav a diskusií sa bude pracovná nálada rozvíjať aj v rámci workshopov. Viesť ich budú domáci aj zahraniční dizajnéri a privítajú v nich deti aj dospelých.

Súčasťou festivalu bude mnoho sprievodných podujatí vrátane aukcie či špeciálnej edície pražského Design Supermarketu.