Romantiku vymenila za temný film. Rachel McAdams obhajuje Čecenca

Filmy bez lásky ma nudia, hovorí herečka Rachel McAdams.

8. aug 2014 o 17:05 Alena Štifilová

Tvrdí, že je predurčená na to, aby hrala v romantických filmoch a komédiách. „Ale jedna časť môjho ja, by chcela vyskúšať i drámu a temné filmy,“ priznáva kanadská herečka Rachel McAdams. Film Najhľadanejší muž, ktorý sa čoskoro dostane do našich kín, je presne taký.

Jej meno poznáte, tvár vám bude tiež povedomá. Mätie len to, že v každom filme má inú farbu vlasov, čo ju mení na nepoznanie.

Tridsaťpäťročná Rachel McAdams sa medzi hollywoodske hviezdy dostala presne pred desiatimi rokmi, keď nakrútila snímku Zápisník jednej lásky. Divákov očarila svojou krásou a nevinnosťou, no namiesto toho, aby si imidž udržala, hneď v ďalšej snímke sa z krehkej ryšavej krásky zmenila na brunetku.

„Zdalo sa mi, že tmavohnedá sa viac hodí k postave družičky Claire,“ hovorila o filme Ako uloviť družičku. Okrem toho jej prekážal tlak, ktorý na ňu vytváralo okolie: Buď ryšavá za každých okolností, je to teraz tvoje poznávacie znamenie. Ako úplná blondína sa predstavila napríklad v snímke Woodyho Allena Polnoc v Paríži.

Verí v osudovú lásku, v lásku na celý život, alebo v zaľúbenosť, ktorá vás núti robiť bláznivé veci. Platí to i pre filmy, miluje príbehy o láske.

„Občas narazím na film, kde nie je žiaden príbeh lásky. Vtedy mám pocit, že tomu niečo chýba. Nemusí to byť romantické, ale chcem, aby to bolo presiaknuté láskou a vášňou,“ hovorí hviezda filmov Lásky čas, Manželský sľub či Žena cestovateľa v čase. Neprekáža jej, ak ju režiséri často obsadzujú do romantických filmov a komédií, rada sa vžíva do stavov, keď vám hlavu opantajú hormóny.

Pozitívny príklad má aj v rodine, jej rodičia sa už takmer štyridsať rokov tešia zo šťastného manželstva.



Polnoc v Paríži (2011). FOTO: OUTNOW.CH



Ako uloviť družičku (2005). FOTO: OUTNOW.CH

Na bicykli po Hamburgu

Z trochu iného súdka je jej najnovší film Najhľadanejší muž. Špionážny triler z prostredia nemeckej protiteroristickej skupiny opisuje hon agentov na potenciálnych teroristov.

McAdams sa na úlohu advokátky Annabel Richterovej obhajujúcej ľudské práva čečenského utečenca Issa Karpova poctivo pripravovala.

„Urobila som si prieskum v advokátskych kanceláriách zaoberajúcich sa ľudskými právami, v Nemecku sú veľmi aktívne, najmä v Hamburgu,“ vysvetľuje. „Títo advokáti každý deň čelia morálnym dilemám týkajúcim sa imigrantov podozrivých z terorizmu alebo zo spojenia s islamskými skupinami. Ale rovnako sú na tom aj ľudia pracujúci pre spravodajské služby, keď rozhodujú o vyšetrovaní alebo o sledovaní imigrantov.“

Šéfa nemeckej protiteroristickej skupiny stvárnil Philip Seymour Hoffman, ktorý krátko po premiére zomrel na predávkovanie drogami.

Nakrúcalo sa v Hamburgu, čo si Rachel McAdams užívala, na rozdiel od Los Angeles mohla totiž neznáme zákutia mesta objavovať na bicykli. Ani doma v Ontariu nevlastní auto a na prepravu používa bicykel alebo mestskú hromadnú dopravu.

„Hamburg je krásne mesto. Raz by som sa tam chcela ešte vrátiť. To je jedna z tých nádherných vecí na herectve. Veľa cestujete a spoznávate rôzne kultúry,“ hovorí.

„Rovnako úžasné bolo nakrúcanie filmu Polnoc v Paríži. Nikdy nezabudnem, ako som pri západe slnka jazdila na skútri po bulváre Champs-Élysées. Vietor mi vial vo vlasoch a ja som si hovorila: Ak sa niečo aspoň trochu približuje k božským pocitom, tak určite toto.“

Je presvedčená environmentalistka, vo svojom dome využíva obnoviteľné zdroje energie, štyri roky viedla s priateľmi webovú stránku GreenIsSexy.org a v roku 2005 pomáhala ako dobrovoľníčka pri odstraňovaní škôd po hurikáne Katrina.

Tiež bola vegetariánkou, ale pre zdravotné problémy sa vrátila k mäsu. „Bola som veľmi unavená. Jedla som len cestoviny, myslím, že som bola najnezdravší vegetarián, aký kedy existoval. Chcela by som to znova vyskúšať, teraz už poznám potraviny ako quinoa či bulgur.“

Najhľadanejší muž (2014). FOTO: OUTNOW.CH

Kanaďanka s korčuľami

Na prvé stránky bulváru ju dostal vzťah s Ryanom Goslingom, jej filmovým partnerom v snímke Zápisník jednej lásky. Po dvoch rokoch sa rozišli a rozčarovaná a médiami unavená Rachel si dala ročnú prestávku od nakrúcania.

Odmietla úlohy v takých hitoch ako Diabol nosí Pradu, Casino Royale či Mission Impossible 3. V roku 2009 chodila s americkým hercom Joshom Lucasom a počas nakrúcania snímky Polnoc v Paríži sa zaľúbila do hereckého kolegu Michaela Sheena. Vzťah im vydržal dva roky. Od mája 2013 tvorí pár s kanadským hudobným manažérom Patrickom Sambrookom.

Narodila sa v Ontariu a dodnes tam žije napriek kariére v Hollywoode. Má to svoje výhody, v Kanade sú zimy príliš dlhé a chladné na to, aby paparazzi kempovali pred vaším domom. „Nikdy ma nelákala žiara reflektorov,“ tvrdí.

Je najstaršia z troch detí vodiča kamiónu a zdravotnej sestry. Odmalička sa venovala krasokorčuľovaniu na pomerne vysokej úrovni, keď mala dvanásť rokov, objavila v letnom divadelnom tábore Shakespeara a zamenila šport za herectvo.

„Moji rodičia boli rozčarovaní. Mali pocit, že som do krasokorčuľovania investovala priveľa času na to, aby som s ním prestala. Lenže ja som sa cítila stresovaná pred každou súťažou, a to mi neumožňovalo dosahovať dobré výsledky v tomto športe,“ vysvetľuje. „Kým som nevyšla na ľad, mala som namiesto žalúdka kus kameňa. Neznášala som ten pocit. Pri herectve mi nervozita, naopak, pomáha podať lepší výkon. Cítim sa oveľa prirodzenejšie.“

Nepredpokladala, že sa herectvu bude venovať profesionálne, vnímala to ako zábavku popri strednej škole. Vďaka športu jej však nechýba sebadisciplína, cieľavedomosť a vytrvalosť.

Manželský sľub (2012). FOTO: OUTNOW.CH

Zápisník jednej lásky (2004). FOTO: OUTNOW.CH