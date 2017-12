Spisovatelia: Amazon nás bojkotuje

10. aug 2014 o 18:22 kul

Do obchodného sporu internetového predajcu a knižného vydavateľstva sa zapojili aj autori.

NEW YORK, LONDÝN. Niekoľko stoviek spisovateľov zverejnilo vo víkendovom vydaní The New York Times otvorený list na podporu vydavateľstva Hachette. To má už dlhšie sa ťahajúci obchodný spor s internetovým predajcom Amazon týkajúci sa cien kníh.

„Toto nie je spôsob, ako zaobchádzať s obchodným partnerom ani s priateľom,“ uvádzajú spisovatelia, medzi ktorými sú mená ako Paul Auster, Stephen King či John Grisham. Vyzvali Amazon, aby prestal bojkotovať vydavateľstvo Hachette. Tvrdia, že umelo spomaľuje dodanie jeho kníh, blokuje poskytovanie predobjednávok a odmieta poskytovať zľavy.

Podľa nich na obchodnú vojnu doplácajú predovšetkým zákazníci a pripomínajú, že mnohí z nich sú dlhoročnými podporovateľmi Amazonu: „Aj vďaka našim knihám sa mohol stať jednou z najväčších svetových korporácií.“

Spisovatelia na záver svojho otvoreného listu odporučili čitateľom, aby napísali e­mail šéfovi Amazonu Jeffovi Bezosovi a sami ho vyzvali na urýchlené uzavretie sporu.

V zozname spisovateľov nenájdete len mená autorov, ktorých vydáva Hachette. Ale zároveň chýbajú jeho dve momentálne najznámejšie mená. J. K. Rowlingová, autorka ságy o dobrodružstvách čarodejníka Harryho Pottera, a Stephanie Meyerová, ktorú preslávila upírska sága Súmrak, zatiaľ otvorený list svojich kolegov nepodpísali.

List so zoznamom autorov si môžete prečítať tu.