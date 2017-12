Čo čítame

Richard Yates: Núdzový východ.

10. aug 2014 o 18:32 Denisa Ballová

Občas sa stáva, že slovenský preklad názvu knihy sa veľmi nevydarí. To platí aj pri diele Núdzový východ, v origináli Revolutionary road. Knihu napísal v roku 1961 Richard Yates a pre mnohých sa stala knihou ich generácie. Generácie ľudí, ktorí túžia po zmene a naplnení vlastných snov.

Dnes je to už otrepaná téma o potrebe zmeniť vlastný život a kráčať si za svojimi túžbami, no pred polstoročím symbolizovala túžbu mladých ľudí v USA žiť inak – podľa seba a nie podľa toho, čo spoločnosť vyžaduje a očakáva. Aj o tom snívali April a Frank, ktorí sa presťahovali na newyorské predmestie a zapadli do stereotypu života všetkých naokolo. V podstate to malo byť len na chvíľu a táto chvíľa so sebou mala priniesť len dočasné kompromisy v práci či v živote – prispôsobenie sa momentálnemu stavu, chvíľkové zabudnutie na dávne sny.

Nakoniec sa z chvíle stali roky a túžba odísť do Európy sa zmenila na nedosiahnuteľný sen. Keď sa však táto túžba opäť prebudila a zmenila ich vzťah od základu, skončilo sa to viac než tragicky. Kniha Núdzový východ nie je oddychovým čítaním na letnú dovolenku. Je plná smútku a depresie z vlastného života, ktorý sa nevydaril tak, ako si April a Frank predstavovali. A možno je knihou aj o iných snoch, za ktorými treba ísť, hoci by mnohí okolo krútili hlavou a neverili. Pretože niekedy to treba skúsiť aj za cenu, že sa to môže skončiť neúspechom.