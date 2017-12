V Budapešti sa začal Sziget, očakávajú 400-tisíc návštevníkov

Permanentky na festival vypredali už pred týždňom, k dispozícii sú už iba jednodňové lístky.

11. aug 2014 o 17:04 TASR

BUDAPEŠŤ. Mínus prvým dňom sa v pondelok v Budapešti začal 22. ročník medzinárodného festivalu Sziget.

Organizátori tohtoročného sviatku hudby a zábavy na Starobudínskom ostrove očakávajú až 400-tisíc návštevníkov. Festival potrvá do 18. augusta.

Permanentky sa vypredali už 4. augusta. Podľa oficiálneho webu festivalu sa to stalo po prvý raz v doterajšej 22-ročnej histórii festivalu. Pre potenciálnych záujemcov zostávajú už iba jednodňové lístky.

Podľa zakladateľa a hlavného organizátora Szigetu Károlya Gerendaia na festival smeruje viac návštevníkov z celej Európy.

"Je to aj vďaka tomu, že Budapešť sa v poslednom období stala vyhľadávanou turistickou destináciou," povedal Gerendai.

Na festivale sa predstavia skupiny Blink-182, Queens of the Stone Age, Deadmau5, Placebo, Imagine Dragons, Skrillex, Macklemore & Ryan Lewis, Lily Allen, Bastille, Korn, Cee Lo Green, Manic Street Preachers, Kelis, The Prodigy, Outkast, Calvin Harris, Klaxons, The Bloody Beetroots, Madness a mnohí ďalší.