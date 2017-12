Epigramy autora prvého slovenského románu, fotografie v Artfore a Kandidát

Janovic, Ulej a Bajza, Kandidát na letnej terase, Kubove cesty po Slovensku

12. aug 2014 o 0:00 Alexander Balogh

Janovic, Ulej a Bajza

Literárny klub Zichyho palác 19.00

Tomáš Janovic, legenda slovenských aforizmov a epigramov, a o niekoľko desaťročí mladší Tomáš Ulej ako nádej týchto žánrov budú dnes svoje krátke, hutné a vtipné literárne formy deklamovať v spoločnosti textov spisovateľa, ktorý sa im ako nečakaný kolega (či, nebodaj, konkurent?) vynoril až nedávno.

Je to „vina“ Kolomana Kertésza Bagalu, ktorému zrejme nestačí vyhľadávať domáce literárne talenty a tentoraz siahol do hlbokej minulosti a z rozmanitého diela Jozefa Ignáca Bajzu, ktorého náš národ poznal doteraz prakticky len ako autora prvého slovenského románu René mládenca príhody a skúsenosti, vybral jeho epigramy a vydal ich v rovnomennej knižke. Epigramy vo všeobecnosti nebývajú vždy všetkým pochuti a aj Bajza si užil trampoty s cenzormi, ktorí mu v roku 1782 zakázali vydať zbierku „provokujúcich“ textíkov.

Bajzove epigramy sú prekvapujúco aktuálne aj po dvesto rokoch, a to tak obsahom, ako aj jazykom – to je však už zásluha Mariána Hevešiho, znalca Bajzovho diela. „Tvrdí, že koniec sveta príde o dvestosedem rokov. / Skade to nabral? Prečo takto tára? / Nuž, aby sme ho nepristihli a nemali za klamára.“

Samozrejme, Heveši tiež nemôže chýbať na dnešnom večere na nádvorí Zichyho paláca na Ventúrskej ulici v Bratislave, podujatie bude moderovať Peter Michalík.

Kandidát na letnej terase

Kino / Košice, Tabačka 20.20

Bašta nezávislej kultúry v Košiciach ponúka aj filmový klub Cinefil, ktorý funguje priamo na jej letnej terase. Dnes tam premietnu jedno z najzaujímavejších osviežení domácej scény. Celovečerný film Kandidát je cynický triler s prvkami čiernej komédie na motívy knihy Kandidát - Denníky z odpočúvania od Maroša Hečka a Michala Havrana. Dej je situovaný do kampane na prezidenta republiky. Reklamný mág a bonviván je prinútený silnou finančno-politickou skupinou urobiť kampaň na nezávislého kandidáta z ľudu. Na stretnutí šéfov agentúr sa staví o celý svoj majetok, že z neznámeho človeka vyrobí nového slovenského prezidenta. Čo je ochotný pre túto stávku urobiť, je hlavnou príbehovou líniou filmu.

Kubove cesty po Slovensku

VernisᎠArtforum 19.00

Fotograf, kameraman a publicista Jakub Kratochvíl uplynulý rok cestoval po Slovensku a fotil, vernisáž jeho snímok bude dnes o 19.00 h v bratislavskom Artfore.

Vystavené fotografie z roku 2013 sú z Uhornej, kde sa už dvesto rokov pri prameni a Kaplnke Panny Márie Snežnej nad Uhornou stretávajú veriaci z Gemera, Abova a Spiša a na okolitých lúkach trávia spolu noc Mantáci, Cigáni, Slováci a Maďari. Ale tiež zo zabíjačky medzi Breznom a Tisovcom či zo Zuberca, kde krátko po Vianociach zmenil silný vietor starý les na polom. Za fotografiu Spoveď z Uhornej dostal Kratochvíl Čestné uznanie poroty v súťaži Slovak Press Photo 2013.

TV tipy na dnešný večer

Nova Cinema 20.00 - Malý veľký bojovník

Po krutej bitke armád Liang a Wei zostali nažive iba dvaja muži. Cesta domov je pre oboch komplikovanejšia, než si mysleli a i napriek počiatočnej nenávisti k sebe v priebehu strastí nachádzajú cestu.

MGM 20.00 - Capote

Píše sa rok 1959 a Truman Capote, autor Raňajok u Tiffanyho a obľúbená postava americkej smotánky, si práve číta článok na poslednej strane New York Times. Príbeh o vražde farmárskej rodiny ho privedie do Kansasu.

HBO Comedy 20.30 - Ach, tie ženy!

Colin Ware je umelec, ktorý jedného dňa zistí, že jeho životná láska Vera si berie iného muža. On ju slepo miluje, no vie, že sa nedá nič robiť, a odíde na vidiek. Tam po čase stretne Mandy, no Vera sa zrazu vráti s prekvapením.

Cinemax 20.40 - Psí rok

Komediálna dráma s Jeffom Bridgesom o spisovateľovi, ktorý prežíva krízu stredného veku. Nie je schopný písať a ešte mu aj ušla žena. Jeho život obráni hore nohami pes, ktorého prijme do svojej domácnosti.

FILM+ 21.15 - Moja krásna učiteľka

Larryho práve vyhodili z práce. Mercedes síce prácu má, no nebaví ju. Čo sa stane, keď sa títo dvaja stretnú? Uvidíte v americkej romantickej komédii s Tomom Hanksom a Juliou Robertsovou, ktorá hovorí o tom, že nikdy nie je neskoro nájsť seba samého.

Prima Cool 22.45 - Uvnitř tančím

Ústav Carrigmore dostáva nového člena – Roryho O Sheu, ktorý svojím postojom k životu medzi ostatných pacientov vôbec nezapadá. Rory trpí vážnym telesným postihnutím a nemôže sa hýbať, no vitality má na rozdávanie.