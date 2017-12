Grape láka na mladú britskú scénu aj na hippies

Festival na piešťanskom letisku cez víkend čaká piaty ročník.

11. aug 2014 o 17:15 Oliver Rehák

Festival na piešťanskom letisku začína v piatok, ale prví návštevníci tam vyrážajú už vo štvrtok.

BRATISLAVA. Už po premiére v auguste 2010 bolo jasné, že na slovenskej festivalovej mape sa objavil silný nový hráč. Mať už na prvom ročníku vyše šesťtisícovú návštevnosť a hviezdu, ako sú nórski Röyksopp, sa nepodarí len tak. Grape našiel dieru na trhu – stal sa festivalom novej mestskej generácie. Tej okrem „soundtracku“ v podobe indiepopovej domácej a svetovej scény ponúka aj vlastnú atmosféru a imidž.

Že nejde len o lokálnu záležitosť okrem každoročného programu v roku 2012, dokázala aj nominácia na cenu Festival Awards Europe. A fakt, že cez víkend sa bude konať už piaty ročník s deviatimi britskými menami a ďalšími zahraničnými hosťami.

Na bicykli aj s kvetmi

Hoci oficiálny program štartuje až v piatok, prví diváci štartujú do Piešťan o deň skôr. Sú to tí, ktorí si trúfnu na zahrievací deň v pravom slova zmysle. Vyráža sa totiž z Bratislavy na bicykloch (!) cez Trnavu. Tour de Grejp sa môže zúčastniť každý, kto sa zaregistruje cez webstránku a už tento bod programu jasne dokazuje, na koho festival mieri. Je to publikum dvadsiatnikov a tridsiatnikov. Špeciálne tých, čo majú radi gitarovú hudbu a elektropop.

Piaty ročník prinesie niekoľko noviniek: „Veľká zmena bude v areáli, každý z partnerov urobí pekné zóny, budeme mať špeciálnu tribúnu, z ktorej bude vidieť dobre na pódium. Bude viacej divadiel, viacej výtvarníkov. Tento rok sme spolupracovali s architektúrou STU, urobili pre nás návrhy vstupov a meetpointy,“ vraví za organizátorov Ján Trstenský.

Pri vstupe bude vítať návštevníkov gigantické desaťmetrové zrkadlo, priamo v areáli vzniknú veľkoformátové maľby mladých umelcov Andreja Dúbravského a Kataríny Janečkovej. Grape chce byť jednoducho festivalom, ktorý si zapamätáte. Jeho posledné ročníky sa dajú rozoznať na fotografiách vďaka dosť populárnemu tematickému oblečeniu: „Dresscode pre rok 2014 sa volá Hippies & Kvety! Je to, samozrejme, nepovinné, ale tak prečo by ste sa nezabavili,“ odkazujú organizátori.

K pocitu príjemne stráveného víkendu patrí aj servis pre návštevníkov. Po vlaňajších sťažnostiach na čistotu areálu a spŕch Grape získal nového partnera, ktorý zabezpečí hygienickú zónu.

Menej disko, viac sexy

Hrať sa bude tento rok na štyroch scénach a podľa programu to vyzerá, akoby sa na víkend na Slovensko chystala ďalšia vlna ostrovnej invázie. Z Británie príde až deväť mien. Tými najznámejšími sú Klaxons, Editors a La Roux.

La Roux je speváčka Elly Jackson, preslávená hitom Bulletproof. Jej druhý album Trouble in Paradise vyšiel v polovici júla. Slabosť pre zvuk z prelomu 70. a 80. rokov stále nezaprie, ale „snažili sme sa spraviť párty hudbu postavenú na pomalých tempách. Je to menej disko, ale viac sexy,“ vysvetľovala britským novinárom.

Naživo ju sprevádza štvorica muzikantov, na pódiu sú okrem elektronických mašiniek a klávesov aj gitary. Toto spojenie je typické pre väčšinu kapiel, ktoré núka Grape. Domácu scénu tento rok zastúpia Para, Lavagance, Modré hory, Diego či Fallgrapp.