Dvojkoncert nadžánrových pesničiek a filmy, ktoré zmenili svet

13. aug 2014

Hudba / NTC Bratislava, 19.00

Stará juhoamerická hudba, brazílske nahrávky, klasický americký aj britský folk a najnovšie pesničky, ktoré koketujú s filmovou hudbou a elektronikou. Angličan Simon Green (38) mal odjakživa eklektický rukopis v tom najlepšom slova zmysle, ktorý sa dal vystihnúť slovom „príjemné“. Hviezda britského vydavateľstva Ninja Tune svoju tvorbu označuje ako neelektronickú hudbu robenú pomocou elektroniky.

„Snažím sa robiť veci čo najlepšie a neopakovať sa pritom. Skúšam nové smery. Rokmi sa mení aj moja chuť a som ovplyvnený novými vecami,“ povedal v roku 2006 v rozhovore pre SME britský hudobník a producent Simon Green prezývaný Bonobo. Stále to platí, čo dokazuje aj jeho piaty štúdiový album The North Borders, ktorý dnes v rámci turné prichádza naživo predstaviť do Bratislavy.

Lepšieho domáceho predskokana si nemohol vybrať. Fallgrapp je jeden z najvýraznejších (a najpríbuznejších) projektov na našej scéne. Jeho hlavnou postavou je Juraj Líška, ktorý je veľkým Bonobovým fanúšikom. Fallgrapp momentálne naživo vystupuje v osemčlennej zostave a spája elektroniku s husľovým triom, vokálmi, bicími i gitarou. Oplatí sa prísť pozrieť si ho presne o devätnástej. Hlavná hviezda večera musí začať hrať už o 20.00 h.

Ak bude dobré počasie, organizátori sľubujú open-air koncert, v prípade dažďa sa posuvná strecha NTC dá zatvoriť za pár minút.

Filmy, ktoré zmenili svet

Filmový večer 20.00 Bratislava

Určite poznáte tie nekonečné debaty s kamarátmi, ktorý film bol zásadnejší ako nejaký iný, dozaista tiež zásadný film a ktorý režisér je najoriginálnejší a tak ďalej. A možno v tých debatách padajú aj názvy snímok, o ktorých ste už veľakrát počuli, no nikdy ste ich nevideli, alebo aj videli, ale akosi vám ušlo, prečo by práve tieto mali patriť na piedestál filmovej histórie. Dnes večer vás v bratislavskom KC Dunaj prevedie asi päťdesiatkou filmov, ktoré zmenili svet šéfredaktor portálu kinema.sk Peter Konečný. Dozviete sa, ktoré filmy znamenali pre svet viac, ako si ich autori v čase vzniku mysleli, čo treba poznať, aby ste mali tie najdôležitejšie informácie o dejinách kinematografie, alebo to, kto nakrútil prvý horor, erotický film, sci-fi či akčný blockbuster. A na záver možno príde i na debatu – či filmy naozaj zmenili svet, alebo je to iba ilúzia.

Dajto 22.10 - Hráči so smrťou

Nelson, študent medicíny na chicagskej univerzite, sa podrobí odvážnemu pokusu. Privedie sa do stavu klinickej smrti, aby zistil, či existuje niečo ako posmrtný život. Na pokuse s ním spolupracujú priatelia Rachel, David, Joe a kronikár Randy.

Dvojka 21.30 - Slnko vychádza nad Prašivou

Televízny film z obdobia 2. svetovej vojny, ktorého hrdinom je Ondrej. Vojna sa ho zatiaľ nedotkla, počul o nej iba od ľudí. Jedného dňa sa však dozvie, že vypuklo Slovenské národné povstanie.

FILMBOX - Dívka s pomeranči

Citlivo vyrozprávaný film o význame lásky v životoch ľudí nakrútený v lokalitách Nórska a Španielska rozpráva príbeh o Georgeovi, ktorý je po rokoch konfrontovaný so smrťou svojho otca. Zrazu ho spoznáva z iného uhla a objavuje silu vzťahov v rodine.

MGM 20.00 - Nell

Nell vyrástla v odľahlej chatrči v lesoch Severnej Karolíny a nikdy nepoznala nikoho iného než matku, ktorá mala vážnu poruchu reči. Po jej smrti ju objavil miestny lekár, no vplyvný Alexander Payle ju chce „skúmať“ v laboratóriu.

ČT 2 21.50 - Návrat idiota

V komornom príbehu zo súčasnosti odohrávajúcom sa medzi Vianocami a Novým rokom sa mladík menom František po rokoch strávených v blázinci vracia k vzdialeným príbuzným, k ľuďom, ktorí by mu mali byť blízki, no nie sú.

HBO 20.00 - 30 minút po polnoci

Dva roky po udalostiach z 11. septembra sa agentka CIA Maya presunie z bezpečia kancelárií do epicentra honu na Usámu bin Ládina v Pakistane. Rýchlo pochopí pravidlá hry, ku ktorým patrí i mučenie ľudí.