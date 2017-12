Čiernobiela klasika hnutia Free Cinema, Monty Python a Svetlana ŽUchová

Osamelosť cezpoľného bežca, Monty Python naživo (prevažne), Svetlana ŽuchovÁ: Obrazy zo Života M.

14. aug 2014 o 0:00 Miloš Krekovič

Osamelosť cezpoľného bežca

TV tip / Dvojka, 20.55

„Viem len to, že musím bežať ďalej, cez pole a lesy, bez toho, aby som vedel prečo. A cieľom sa to nekončí, aj keby sa diváci ukričali na smrť.“ Behať je dnes trendové pre zdravie, kondíciu či výkonnosť v zamestnaní. Behať natruc spoločnosti, protest proti autoritám? To šlo naposledy v revolučných šesťdesiatych rokoch minulého storočia, aj to ako metafora.

V roku 1959 vydal britský spisovateľ Alan Sillitoe neskôr slávnu poviedku o mladíkovi - chovancovi nápravného ústavu, ktorého šéf núti trénovať na bežecké preteky proti žiakom elitných škôl. Keď ju o tri roky neskôr filmár Tony Richardson previedol na plátno, nebola to len obyčajná adaptácia. Dokumentárna kamera, málo známi herci, dve roviny rozprávania, autenticky zobrazené prostredie robotníckej vrstvy. Autor nemusel súhlasiť so zaradením k skupine „rozhnevaných mladých mužov“, filmár nemusel ani tušiť, že je časť hnutia, ktoré kritici nazývajú Free Cinema, ale jeho čiernobiely film sa s knihou snúbil takmer dokonale.

Na rozdiel od filmov Bonnie a Clyde či Keby, tu rebélia nevyústi do násilia a streľby zo samopalov, je to tichá, potmehúdska vzbura. Tu niekde má korene britská sociálna filmová dráma. Aj jedno z vysvetlení, prečo sa slovenská skupina básnikov nazvala Osamelí bežci.

Monty Python naživo (prevažne)

Projekcia kino Lumière 19.00

Bratislavské Kino Lumière prináša dnes o 19.00 h projekciu poslednej šou legendárnej britskej komediálnej skupiny Monty Python (druhé premietanie bude 31. augusta), nazvanej Monty Python naživo (prevažne).

Na tomto poslednom predstavení sa Monty Python stretli 20. júla 2014. Vstupenky naň sa začali predávať už na jeseň roku 2013 a vypredané boli za 43 sekúnd. Pre veľký záujem tak z plánovaného jedného predstavenia bolo desať, pričom to posledné sa premietalo prostredníctvom satelitu v 1500 kinách po celom svete.

Skupina Monty Python vznikla v roku 1969 a do povedomia verejnosti vstúpila vďaka seriálu Lietajúci cirkus Montyho Pythona, vytvorenému pre televízny kanál BBC. Jeho 45 skečov z rokov 1969 až 1974 sa stalo legendou, rovnako ako neskôr aj hrané filmy skupiny Monty Python. Výraz „pytonovský“ sa dokonca dostal do Oxfordského výkladového slovníka.

Svetlana ŽuchovÁ: Obrazy zo Života M.

Autorské čítanie Artforum Žilina 17.00

Žilinské kníhkupectvo Artforum na Mariánskom námestí v spolupráci so Stanicou Záriečie predstaví dnes o 17.00 h finalistku ceny Anasoft litera Svetlanu Žuchovú, ktorá sa do desiatky finalistov dostala už po tretí raz. Je psychiatričkou, publicistkou, prekladateľkou a, samozrejme, spisovateľkou. Debutovala zbierkou poviedok Dulce de leche v roku 2003. Odvtedy vydala ďalšie tri knihy: novelu Yesim (2006), román Zlodeji a svedkovia (2011) a Obrazy zo života M. (2012). „Myslím, že na ’spisovateľstvo’ treba dve veci. Jednak vnútornú motiváciu, hybnú silu a potom zmes toho, čomu sa hovorí talent a šťastie, aby sa texty dostali k čitateľovi. Bez jedného či druhého z človeka spisovateľ nebude,“ povedala nedávno v rozhovore pre denník SME.

TV tipy na dnešný večer

Dajto 20.15 - Nepovedz ani slovo

Conrad je psychiater. Jeden z kolegov ho požiada, aby vyšetril mladú ženu, ktorá trpí závažnou duševnou chorobou. Toto vyšetrenie je pre ňu poslednou možnosťou, než ju definitívne zatvoria do ústavu. Conradova intuícia ho presvedčí, že v jej prípade čosi nehrá.

Jednotka 20.20 - Komisár Zen

Detektív Aurélio Zen, ktorého s kolegyňou Taniou spája nielen práca, sa nebojí klásť autoritám nepríjemné otázky alebo občas používať aj neortodoxné metódy. Zen sledujúci stope zložitej siete vrážd sa zo zaplneného Ríma ocitá na nádhernom talianskom vidieku.

ČT 1 22.00 - Ohnivé ženy

Úspešná trojdielna duchárska komédia o dvoch čarodejniciach (Jana Hlaváčová a Dagmar Veškrnová), upálených v stredoveku, ktoré sa po dlhom blúdení konečne prevtelia do dvoch moderných žien, sa vracia na obrazovky.

Dajto 22.30 - Uväznení

Pätica mužov sa jedného rána zobudí v chemickej továrni a zistí, že si okrem svojich mien nepamätajú takmer nič. Ani jeden z nich nepozná tých druhých a je viac než pravdepodobné, že niekto tu nehrá práve čistú hru ...

ČT art 23.05 - Môj otec George Voskovec

Dokumentárny film približuje život a umeleckú kariéru Jiřího Voskovca od jeho príchodu do Spojených štátov v roku 1950 až po jeho smrť v roku 1981. Na tohto nezabudnuteľného herca nielen českého divadla a filmu pozerá pohľadom jeho mladšej dcéry Gigi.

Dvojka 23.30 - Povstaleckí letci

Dokumentárny film o bojovej činnosti československých letcov v SNP. Vo filme spomínajú priami účastníci bojov, rozprávanie je podložené archívnymi zábermi. Výber účinkujúcich a ideové vyznenie filmu je však poznamenaný dobou vzniku relácie - rokom 1974.