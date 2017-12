Je viac Kate Bush ako Kanye West

Mladá Londýnčanka FKA Twigs nahrala veľmi slušný debut. Väčšina piesní na LP1 ponúka čosi na bádanie aj pri viacnásobnom počúvaní.

13. aug 2014 o 17:31 Daniel Baláž

Ak vás pred časom zaujala temná romantika Haunted v podaní Beyoncé, máme pre vás dobrú správu: na svete je album plný melancholického rhythm n’blues. S armádou producentov ho nahrala mladá Londýnčanka FKA Twigs.

Tahliah Burnett, ako znie jej občianske meno, sa dlho živila ako tanečníčka v klipoch – robila krovie Kylie Minogue, Jessie J či Edovi Sheeranovi. Vlastnej hudobnej produkcii sa začala venovať v zime 2012, keď debutovala štvorpiesňovou EP s jednoduchým názvom: Twigs – EP1 a už to išlo: bloggeri, BBC i The Guardian sa predháňali, kto toto éterické r’n’b označí za éterickejšie. Vlani na jeseň vyšla EP2, tentoraz už pod nezávislou značkou Young Turks a v produkcii Venezuelčana Arcu, ktorého služby využil aj Kanye West.

Svet obleteli klipy Water Me a Papi Pacify. Kým prvému dominuje štylizácia na spôsob Björk v období albumu Homogenic, v druhom je veľa dotykov aj silnejších stiskov i nahej kože a nebyť hudobného čudáctva, človek by sa cítil ako v 90. rokoch pred obrazovkou s programom Soul of MTV.

video //www.youtube.com/embed/3yDP9MKVhZc

Producenti hrajú kľúčovú úlohu všade tam, kde by mohla hroziť otrava fundamentom novodobého, syntetického soulu a r’n’b – vokálom. Najlepšiu prácu odviedol Devonté Hynes alias Blood Orange, a to nielen preto, že ako jediný z účastníkov tripu mal so sebou okrem laptopu aj iný nástroj, basgitaru. Je to zrejme len detail, ale presne v týchto momentoch hudba FKA Twigs ašpiruje na univerzálnejšiu výpoveď, hoci stále v bezpečnej vzdialenosti od popových hitoviek.

Bolo by chybou zúžiť jej tvorbu len na žáner r’n’b, aj keď sa v ňom cíti zjavne najlepšie. To najzaujímavejšie však, paradoxne, neprichádza vtedy, keď nevýrazne spieva a vzdychá súčasne, ani keď sa akoby nevie rozhodnúť medzi polohou smutnej opustenej študentky a nymfomanky, ani keď hreší ako pohonič.

To najlepšie prichádza vtedy, keď spieva. Regulárne, nahlas, dlhé tóny. To sú momenty, keď viete, že podriadiť sa žánru je nanič. Vtedy neprekáža, že skôr ako rappera Kanyeho Westa v sukni pripomína speváčku Kate Bush.