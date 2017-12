Farebné cikcaky už prežili desaťročia

Obľúbenou módnou značkou Dany Kleinert je talianska rodinná firma Missoni.

15. aug 2014 o 10:26 Jana Németh

Nemusíte byť pohrúženým znalcom módy, aby ste si pri prezeraní výsledkov Missoni vo vyhľadávači nepovedali – veď to predsa poznám! Pestré farby, cikcakový vzor, rozpoznateľný rukopis a desaťročia tradície – talianska firma Missoni funguje od 50. rokov minulého storočia a napriek útlmu v 90. rokoch dokázala na počiatku milénia povstať a opäť zažiariť. A pritom vydržala v rukách jednej rodiny.

„Missoni je značka, čo si stále drží kvalitu a popri tom je lídrom v inováciách úpletov. Vždy dokážu prísť s niečím novým, no stále je jasné, že sú to oni a nikto iný. Angela a Luca pokračujú v tradícii svojich rodičov, no popri tom zaúčajú aj študentov a novú generáciu, a to sa mi páči,“ hovorí Dana Kleinert.

S visačkou svojej obľúbenej značky má síce doma iba body pre malú dcérku a v mysli spomienku na mamin svetrík, ktorý jej potajme vyťahovala zo skrine, no v ich kolekciách by vraj iba ťažko našla čosi, čo by sa jej nepáčilo. „Missoni dokážu s úpletom robiť také veci, aké si tu my ani nedokážeme predstaviť.“

Missoni - kolekcia na zimu 2014. Foto - Viviane Sassen

Na vlne šesťdesiatych

ju založili Ottavio a Rosita Missoniovci, sídlo má v meste Varese

Všetko sa to začalo v severotalianskom meste Gallarate začiatkom 50. rokov, keď Ottavio s Rositou založili malú dielňu na pleteninu, ktorá je dodnes kľúčovým materiálom, s ktorým pracujú. Prvú kolekciu predstavili v Miláne a onedlho si ich všimla kultová postavička talianskej módy Anna Piaggi, ktorá ich dostala na stránky módnych magazínov. V Amerike ju nasledovala Diana Vreeland, šéfka Vogue, a Missoni mali našliapnuté na závratný úspech.

„Naplno dokázali vyjadriť lifestyle 60. - 70. rokov s množstvom kvetov, farieb, pop-artu a ukázať ich vo svojich modeloch. Navyše, neustále zdokonaľovali svoju techniku pletenia. Vo svete existujú rôzne druhy pletacích strojov. Pre Missoni je charakteristické, že jednotlivé riadky dokážu prepájať cez seba a vytvárať z nich komplikované kvety či iné tvary. Neboja sa používať farby a pracujú s priadzou, ktorá je nafarbená viacerými odtieňmi v plynulých prechodoch, čím vzniká zvláštny multifarebný efekt, akoby to celé bolo namaľované,“ hovorí Dana Kleinert.

Vedieť, čo kupujete

Samozrejme, ani precízna technika či dizajnérsky vklad neubránili značku pred problémami v čase masívneho prílevu lacných výrobkov z Číny. Missoni to však napokon prekonali. „Firma iste musela prehodnotiť svoj systém, vedenie naplno prebrali deti Ottavia a Rosity a dnes sú opäť na vrchole. Ukázali, že kľúčové veci, na ktorých sa dá postaviť znovuzrodenie, sú kreativita, dizajn a základná idea značky. Navyše, taliansky priemysel podporuje svojich lokálnych výrobcov a Missoni môže slúžiť priam ako ukážkový príklad, prečo je to dôležité a ako sa z toho dá ťažiť,“ hovorí Dana Kleinert.

„Na jednej strane je prostý fakt, že zamestnávajú ľudí z okolia, na druhej strane svojim zákazníkom ukazujú, že majú možnosť strážiť proces výroby od úplného začiatku až po koniec. Aj pre mňa je fascinujúce, keď ako dizajnérka stojím pri priadzi navinutej na cievke a presne si môžem určiť výslednú kvalitu materiálu. Je to síce náročnejšie na čas, energiu a peniaze, ale vo výsledku to vidno. Aj modely Missoni sú predajné doma i vo svete preto, lebo majú túto záruku - majú históriu, neustále sa snažia zdokonaľovať a vy ich kúpou podporujete reálny obchod – platíte za všetky zmienené súčasti produktu. Keď si totiž kúpite odev za pár eur, je viac ako jasné, že ktosi na konci celého reťazca výroby predsa musí trpieť.“

Dana Kleinert vie, o čom hovorí, keď spomína domácu výrobu a význam jej podpory. Iba málokde sa zrejme môže prihodiť podobne bizarná situácia ako vlani u nás. V ten istý týždeň, keď s kolekciou The Era vyhrala Národnú cenu za dizajn, zanikla v Nitre fabrika na pleteninu, kde jej víťazné modely vznikali. Nehovoriac o tom, že bola jednou z posledných. „Missoni je síce svetová značka, no ostáva stáť na princípe lokálnej výroby – a to je niečo, čím by sme sa mohli aj my inšpirovať,“ dodáva Kleinert.