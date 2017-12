Chlapčenstvo: Vyzerá ako skutočnosť, ale dokument to nie je

16. aug 2014 o 0:00 Kristína Kúdelová, Kristína Kúdelová, her

Kino tip: Chlapčenstvo

réžia: Richard Linklater

Film Chlapčenstvo je taký špeciálny, že kým ho ľudia neuvidia, nevedia si celkom predstaviť, o čom môže byť. Neraz sa už v médiách napísalo, že "režisér Richard Linklater si vybral šesťročného chlapca a dvanásť rokov sledoval jeho život". Nesledoval. On ho vytvoril, napísal, zrežíroval. Boyhood nie je dokument, je to celovečerný hraný film, ktorý sa len - a v tom je to jeho najväčšie kúzlo - k skutočnému svetu nezvyčajne približuje.

Linklater chcel zaznamenať detstvo, zachytiť to, čo si z neho naozaj pamätáme. Nie udalosti, pri ktorých predpokladáme, že sú zásadné, skôr momenty, ktoré ich nenápadne sprevádzajú, a pritom náš život najviac dofarbujú.

Nakrúcanie si rozdelil na dvanásť častí, každý rok napísal nový kúsok scenára. Vždy sa pred tým stretol s hlavným predstaviteľom Ellarom Coltraneom a pýtal sa ho napríklad, aký film chcel naposledy vidieť v kine, čo mu poradil učiteľ, ako asi vyzerajú jeho rozhovory, keď je na rande s dievčaťom. Čím viac Ellar dospieval, tým viac si bol vedomý toho, v akom projekte vlastne hrá a tým viac vedel Linklaterovi pomôcť.

Vo filme žiari v úlohe staršej sestry aj jeho dcéra Lorelei Linklater a na scenári spolupracovali aj "rodičia" Ethan Hawke a Patricia Arquette. Hawke už s americkým režisérom písal trilógiu Pred úsvitom, Pred súmrakom a Pred polnocou a do tohto filmu prispel aj peknými pesničkami, ktoré pôvodne napísal pre svoje deti.

Spomedzi iných filmov Chlapčenstvo nevyniká len tým, že má nevídaný obsah a formu - je pri ňom zrejmé, že ho nakrútil vnímavý, duchaplný a inteligentný režisér. A hoci to bol v mnohých smeroch riskantný projekt, evidentne musel byť pod ochranou nejakej vyššej moci.

video //www.youtube.com/embed/Ys-mbHXyWX4

Adriana Kučerová a Juraj Hollý

Sobota / Koncert / Dom umenia Košice, 19.00

Sopranistka Adriana Kučerová sa po materskej dovolenke postupne vracia na scénu. V sobotu sa predstaví spolu s ďalším úspešným mladým spevákom, tenoristom Jurajom Hollým a Štátnou filharmóniou Košice. Operný galavečer ponúkne známe i menej známe operné lahôdky pod vedením hudobného riaditeľa Štátnej opery v Prahe a dirigenta Slovenského národného divadla Martina Leginusa.

Adriana Kučerová v rámci mozartovského roku 2006 účinkovala na Salzburg Mozart Wochen, ako aj na Salzburskom festivale, nasledovalo pozvanie do milánskej La Scaly.

Juraj Hollý v októbri 2010 debutoval vo Wiener Kammeroper, spolupracuje s operou SND aj s Národným divadlom v Prahe.

Pôvodne to mal byť open-air koncert v rámci cyklu Leto v parku, ale pre obavy z nepriaznivého počasia ho organizátori košického festivalu presunuli do Domu umenia.

MAMAMA

Výstava Pálffyho palác GMB / Do 31. augusta

V Pálffyho paláci Galérie mesta Bratislavy na Panskej ulici je do konca mesiaca výstava Lucie Dovičákovej nazvaná MAMAMA. Dovičáková patrí medzi najzaujímavejšie súčasné slovenské maliarky. Svojím špecifickým výtvarným vyjadrovaním, veľmi otvorene spracovávajúcim ľubovoľné osobné témy mala v minulosti dokonca tendenciu vyvolať protesty zo strany laického publika.

„V aktuálnej výstave v Galérii mesta Bratislavy sa sústreďujeme na kontextualizáciu jej najnovšieho maliarskeho cyklu. Ide o obrazy s témou jej vlastného materstva, ktoré dávame do súvislosti so staršími dielami, tematizujúcimi autorkine rodinné vzťahy či obrazmi, ktoré sa podobných tém v minulosti dotýkali,“ hovorí kurátor Richard Gregor. Pre mnoho ženských autoriek predstavuje táto tematická oblasť určitým spôsobom pascu, v ktorej im hrozí sentimentálny stereotyp. Dovičákovej zdravý neheroizujúci prístup k vnímaniu seba ako matky divákov od prvého momentu vyvedie z omylu.