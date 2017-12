Také prešľapy už nezažijete. Woodstock je legendou omylom

Presne pred štyridsiatimi piatimi rokmi sa konal najslávnejší hudobný festival.

15. aug 2014

Toľko problémov, prešľapov a organizačných pochybení dnes už nezažijete. Vlastne by ste ich všetky nezažili ani vtedy, pretože priemerný účastník Woodstocku na festival nedorazil.



Na papieri to mala byť tichá akcia fanúšikov klasiky s návštevnosťou do päťdesiattisíc.

„Taká bola pred úradmi taktika,“ pochválil sa Michael Lang, jeden z tvorcov kultového víkendu v auguste 1969. „Už vtedy som vedel, že môže prísť štvrť milióna ľudí, ale nechcel som nikoho vydesiť.“

Dá sa k tomu niečo dodať? Skutočné mystérium Woodstocku nespočíva v hudbe, skôr v tom, že mal len dve obete a že si dnes nemusíme pripomínať humanitárnu katastrofu.

Tým reálne hrozilo podujatie, ktoré bolo pripravené chaoticky, amatérsky, dokonca až trestuhodne šlendriánsky.

1. Neskúsení organizátori

Najstarší mal 26 rokov a len jeden z nich mal skúsenosť s rockovými koncertmi.

John Roberts prevádzkoval drogériu, Joel Rosenman vyštudoval právo, Artie Kornfeld prišiel z gramo-firmy Capitol Records.

Kučeravý Michael Lang už organizoval festival v Miami na Floride, ktorý sa pre počasie skončil fiaskom a nevyplateným honorárom pre Jimiho Hendrixa (má o tom hovoriť pesnička Rainy Day, Dream Away).

Dvaja boli hippies, dvaja yuppies – konvenčnejšie založení mladíci. Stretli sa len päť mesiacov pred dátumom festivalu. Plánom bolo zarobiť si peniaze na nahrávacie štúdio.

Amaterizmus dokladá napríklad to, že zvukára na masové podujatie chceli hľadať cez inzerát v novinách. Vybrali si majiteľa hudobnín.

2. Miesto na poslednú chvíľu

V novinách už vychádzala reklama, vstupenky sa dali kúpiť v predpredaji. Mesiac pred festivalom zostávalo doriešiť, kde sa bude konať.

Mala to byť pekná lúka pri diaľnici, najlepšie už s elektrinou, vodou, telefónnou sieťou, vzdialená do sto kilometrov od New Yorku.

Pretože len máloktorý farmár si dal pole zlikvidovať pol miliónom hippies, z ideálu zľavovali. Postupne pre odpor miestnych odpadali lokality Woodstock, Saugerties a mesiac pred akciou Wallkill.

Ak má tento príbeh predsa len hrdinu, neboli ním štyria mladí špekulanti, ale jeden farmár.