Krátko z filmu: Sylvester Stallonne chystá Ramba V

Víťazný film z festivalu v Locarne trvá päť a pol hodín.

17. aug 2014 o 15:32 tasr, sita

From What is Before - film z Filipín, ktorý zvíťazil na festivale v Locarne.(Zdroj: IMDB)

Päťapolhodinový filipínsky film režiséra Lava Diaza From What is Before získal hlavnú cenu Zlatého leoparda na 67. ročníku Medzinárodného filmového festivalu vo švajčiarskom Locarne. Čiernobiela dráma opisuje brutálne udalosti, ku ktorým došlo v izolovanej dedine na Filipínach v roku 1972 počas vlády diktátora Ferdinanda Marcosa.

Sylvester Stallone hovorí, že sa začal pripravovať na nakrúcanie piateho filmu o Rambovi. Snímka by sa mala dostať do kín na budúci rok a 68-ročný predstaviteľ titulnej postavy v nej bude bojovať proti mexickému kartelu. „Pripravujem sa na piateho Ramba, začínam trénovať. Budem primerane zlý, ale aj intelektuálny. Zabijak so srdcom. Inteligentný, no zároveň hlúpy, vysoký, no zároveň nízky, široký, ale štíhly. Snažíme sa pokryť všetko,“ povedal v rozhovore pre portál Vulture. Nového Ramba označil ako svoju verziu filmu bratov Coenovcov Táto krajina nie je pre starých. Momentálne ho v našich kinách možno vidieť vo filme Expendables 3.