Nové knihy

Čo keby ste sa dočítali, že Hitler je tu zas?

17. aug 2014 o 15:37 Alexander Balogh, ba

John Bennett: Děti slunce a země

Maťa

Americký spisovateľ, básnik a vydavateľ John Bennett je pre svoje aktivity v literárnom undergrounde 60. a 70. rokov nazývaný „kráľ cyklostylovej revolúcie“. V tomto dramatickom príbehu plnom tarantinovských dialógov, akčných scén a psychedelických rituálov rozplieta jednotlivé politicko-spoločenské nitky organizovaného pašovania drog a fungovania drogových kartelov.

Ivan Štúr: Kto chce žiť, nech sa kýve

Premedia

Názov knihy je opísaný z tiráže, no na obálke je publikácia prezentovaná ako Rozhovory Denisy Gura Doričovej so psychológom Ivanom Štúrom. To je azda správnejšie, keďže Doričová je významnému psychológovi rovnocennou partnerkou a svojimi otázkami vtlačila ráz príjemnému dielku. Štúr v odpovediach ponúka mnoho zaujímavého. „Netreba veľmi vychovávať, treba pekne žiť, dieťa sa pridá,“ napríklad.

Timur Vermes: A je tu zas

Zelený kocúr

Adolf Hitler sa jedného dňa prebudí v dnešnom Berlíne a neverí vlastným očiam. Nemecko prekvitá. Vodca tretej ríše sa v nových pomeroch rýchlo zorientuje a začína kariéru – tentoraz v televízii a na Facebooku! Drsná satira, ktorá je mimoriadne zábavná, ale aj desivo reálna. Svetová literárna senzácia – pol milióna predaných výtlačkov a preklady do dvadsiatich jazykov – vychádza v slovenčine v preklade Michala Hvoreckého.

Temná strana Švédska

Ikar

Antológia obsahuje dosiaľ nepublikovanú poviedku Maj Sjöwallovej a Pera Wahlööa, ktorí v 60. a 70. rokoch po prvý raz predstavili švédsky kriminálny román zahraničiu. Lahôdkou je aj poviedka bývalej partnerky Stiega Larssona Evy Gabrielssonovej. Do zbierky prispeli aj Rolf a Cilla Börjlindovci, autori románu Skočný príliv. V knihe ožívajú postavy z brilantných poviedok spisovateľov, ktorí budú mať v nasledujúcej vlne švédskej krimi hlavné slovo.