Love Song: Ktorý umelec si zaslúži, aby ho počúvali?

Dva kultúrne tipy na pondelok.

18. aug 2014 o 0:00 Kristína Kúdelová

Kino tip: Love Song

Dan Mulligan je skúseným hudobným producentom, takže keď niekoho počuje, ako si na gitare vybrnkáva jednoduchú pesničku, v hlave už počuje, ako by mohla znieť vo veľkom. Problém je, že len málokedy počuje takú pesničku, ktorá by si nahratie vo veľkom zaslúžila.

Dan Mulligan je hlavnou postavou vo filme Love Song, v ktorom režisér John Carney reaguje na krízu v súčasnom hudobnom priemysle. Mulligan dostáva každé ráno množstvo pošty s demo nahrávkami - cestou do práce si ich púšťa jednu za druhou, ale jednu za druhou ich aj vyhadzuje z okna. Všetky sú rovnaké, takže nemá chuť na nich pracovať. Na to sa zasa s nechuťou pozerá jeho šéf vo vydavateľstve, podozrievajúc Dana, že s takýmto prístupom už nikdy žiadnu hviezdu neobjaví. Raz však v bare narazí na zaujímavé dievča, ktoré síce znie trochu rezignovane, ale aspoň spieva niečo úprimné a zmysluplné. Keď to počuje, znovu mu v hlave zaznejú všetky možné nástroje...

John Carney už v roku 2007 nakrútil veľmi úspešný hudobný film Once. V ňom hrajú a spievajú Glen Hansard a mladá česká hudobníčka Markéta Irglová, za titulnú pieseň dokonca dostali Oscara. Bol to film o hudobníkoch, ktorí sa v divokom svete hudby snažili zostať čo najúprimnejšími a najnezávislejšími, a popritom prežívali čosi ako lovestory.

Film Love Song s Markom Ruffalom a Keirou Knightley v zásade nie je veľmi iný. Obaja hudobníci majú pri posudzovaní autentickosti a pravdivosti hudby prísne kritériá, ktoré v ich očiach spĺňa iba málokto (a nespĺňa ich, napríklad, Bob Dylan) a sú rozhodnutí, že nebudú populárni a nebudú zarábať za každú cenu. Popritom si zároveň výrazne vstúpia do osobných životov, jeden druhého ovplyvňujú a inšpirujú.

Hoci Carney kritizuje súčasný stav hudobného biznisu, jeho vzorce a recepty na úspech, ani on sám nie je ukážkou tvorivej originality a pomáha si mnohými filmovými vzorcami. V tomto prípade to však nie je až také mínus, dôležitejšie je, že túto romancu nakrútil bez komplexov a bez strachu, že jej nežná a snivá nálada bude niekomu na smiech. Nebude, pretože je napriek všetkému úprimná a inšpirujúca.

video //www.youtube.com/embed/uTRCxOE7Xzc

7 psychopatov

Bažant kinematograf, Bartislava, Magio pláž, 21.00

Pomaly vrcholí premietanie z autobusu Bažant Kinematograf na bratislavskej Magio pláži. Dnes je na programe komédia 7 psychopatov s hviezdnym hereckým obsadením. Colin Farrell, Woody Harrelson aj Christopher Walken hrajú v príbehu o spisovateľovi Martym, ktorý sníva o tom, že konečne dokončí svoju knihu s názvom Sedem psychopatov. Písanie mu komplikuje nedostatok inšpirácie, našťastie, v jeho okolí sa pohybuje dosť nekonvenčných kamarátov, ktorí mu svojím správaním môžu pomôcť, keď už je najhoršie.

Film mal predvlani premiéru na festivale v Toronte.

Sezóna letného kina Bažant Kinematograf sa v Bratislave skončí tento štvrtok, v predpremiére uvedú film českého režiséra Radima Špačka Miesta, ktorý vznikol v slovenskej koproduckii. V utorok sa ešte premietne španielsky nemý film Snehulienka (pred ním uvedú animovaný film Ivany Šebestovej Sneh) a v stredu je na programe Hirošima, moja láska, s krátkym filmom Ondreja Rudavského Mesiac.