21. aug 2014 o 0:00 Kristína Kúdelová, Kristína Kúdelová, kul, jem

Dnes ide do našich kín film o Marte Kubišovej.

Názov filmu o Marte Kubišovej nevznikol náhodou.

Po filme Věra 68 o legendárnej gymnastke Věre Čáslavskej začala režisérka Olga Sommerová chystať film o výnimočnej českej speváčke. A Marta Kubišová, hoci sa obávala, že ju budú zase nekriticky stavať na piedestál, súhlasila.

Nápad nakrútiť dokument s názvom Magický hlas rebelky prijala, keď uvidela, že Sommerová má schopnosť vnímať ju nielen ako hudobnú hviezdu – a v podstate aj národnú inštitúciu, ale aj ako obyčajného, normálneho človeka. Súčasťou takejto dohody, samozrejme, muselo byť, že Marta Kubišová sprístupní aj svoj osobný život, a hoci pri týchto témach nebýva práve najzhovorčivejšia, spolu s režisérkou našla decentný spôsob, ako divákov nesklamať. Decentne sa dotkla aj tých najhlbších intímnych drám. Človek by povedal, že medzi ne patrí aj invázia vojsk Varšavskej zmluvy, keď speváčka provokovala svojím pevným odmietavým postojom a nebývalou odvahou, ktorú celila zakaždým, keď zaspievala Modlitbu. Ale nie je. Pri zmienke na toto obdobie znie nezvyčajne vyrovnane a spokojne. Lenže, nech akokoľvek ľahkovážne hovorí o tom, že podpísala Chartu 77, vzápätí na to zabudla a vzápätí sa čudovala, že prišiel ďalší trest, Sommerovej film práve vtedy získava silu. V takých chvíľach sa najviac vynára a obrusuje portrét vzácnej ženy, ktorá ani netušila, ako ju mnohí ľudia obdivovali a asi jej aj trochu závideli.

V dokumente o Kubišovej rozprávajú hudobný kritik Jiří Černý, Václav Neckář, najlepší kamarát Milan Hein aj mladá speváčka Aneta Langerová. Len Helena Vondráčková, bývalá kolegyňa z Golden Kids, ktorá ju dnes žaluje za nedodržanie zmluvy, chýba. Teda, nechýba, do takéhoto ušľachtilého filmového portrétu to akosi nepatrí.

Ktovie, ako a podľa čoho vznikajú názvy filmov. Kubišová hovorí, že sa nad Magickým hlasom rebelky najprv trochu s údivom pozastavila. Treba len počkať na to, aký efekt tento film vyvolá, keď ľudia vyjdú z kina. Minimálne to slovo „magický“ by sa nedalo nahradiť žiadnym iným.

Na festivale v Karlových Varoch získal film Olgy Sommerovej cenu divákov a dnes vstupuje do našich kín.

Kristína Kúdelová

Jazznica

Festival / Banská Štiavnica, do nedele

Džezmenov je dosť aj džezových nadšencov v Banskej Štiavnici, a tak sa tam dnes začína ďalší ročník festivalu Jazznica. Program prvého dňa tvoria štyri koncerty, hrá sa v troch podnikoch v centre mesta: v Archanjel caffe bar vystúpia speváčka Ivana Mer (18.00) a trio pianistu Valéra Mika (22.00), v kaviarni Gavalier gitarista Stano Počaji (19.30) a v Art Cafe Modranský džezový orchester (21.00).

Ďalšie dni vždy o deviatej ráno otvoria „jazzové raňajky“ v Art Cafe a predstavia sa napríklad poľský Mikrokolektyw, Jana Bezek, ThebenBound, Cluster Ensemble a ďalší muzikanti. Hrať sa bude aj v kostole sv. Kataríny alebo v hale železničnej stanice, v čajovni Klopačka bude cez víkend workshop pre deti, v kine Akademik premietnu film Hrana o Marekovi Brezovskom. (kul)

Letný večer v nestálej expozícii SNG

Komentovaná prehliadka 18.00 Bratislava

Historické zbierky Slovenskej národnej galérie sú z dôvodu rekonštrukcie zatvorené, no galéria nechcela svojich divákov pripraviť o diela starého umenia. Na prvom poschodí Esterházyho paláca v Bratislave preto kurátori Dušan Buran a Katarína Chmelinová pripravili výstavu s názvom Nestála expozícia, ktorá predstavuje najvýznamnejšie diela 15. – 18. storočia zo zbierok SNG. Výstava je rozdelená do šiestich sekcií, ktoré umožňujú nové nazeranie na známe diela. Kedykoľvek v rámci otváracích hodín si výstavu môžete pozrieť sami, no dnes je ideálna príležitosť prísť a vypočuť si aj sprievodný komentár Dušana Burana. Ak vás teda staré umenie priťahuje, no máte pocit, že dobre nerozumiete tomu, čo nám hovorí, alebo si chcete osviežiť, či doplniť vedomosti, neváhajte. (jem)

August 1968

Pri historickej budove Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí sa dnes o 10.00 h uskutoční pietna spomienka na udalosti z augusta 1968. O hodinu neskôr sa vernisážou začne výstava fotografií Ladislava Bielika. Výstavu otvorí Juraj Kukura.

Trabantom až na koniec sveta

Kino v bazéne gymnázia v Banskej Bystrici dnes o 21.00 h ponúka český dokument Trabantom až na koniec sveta o partii, ktorá prešla naprieč Južnou Amerikou na legendárnych starých vozidlách. Po filme bude diskusia s členom expedície Marekom Slobodníkom, vstup je voľný.

Intervencie

V Trebišove dnes o 19.00 h v rámci festivalu Intervencie otvoria nový výstavný priestor Galériu Stena.

O 20.00 tam budú prezentácie projektov, ktoré sa venujú verejnému priestoru ako Bardejovské potulky, Landartové záhrady či Subteren. Na záver zahrá audiovizuálne duo Bar Code Djs.

Čepiec – pýcha vydatej ženy

V Thurzovom dome Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici otvoria dnes o 16.00 h výstavu Čepiec – pýcha vydatej ženy. Výstava potrvá do 5. októbra.

TV tipy na dnešný večer

Jednotka 21.50 - Hlavný podozrivý II

Jane Tennisonovú preradia do Manchestru, kde prednáša na policajnej akadémii, ale stále má pocit, že nie je využitý jej potenciál. Medzitým nájdu v meste zavraždeného drogového dílera a Tennisonová začne prípad vyšetrovať.

Nova Cinema 22.00 - Hniezdo neresti

Grace je dcérou prostitútky, ktorá jej vždy vravela, že lepšie, než šliapať chodník, je dievčatá predávať. A tak si dospelá Grace založí legálny nevestinec, ktorý vedie ho so svojím mužom. Všetko ide hladko, no do mesta príde Armand.

Dvojka 23.35 - Vtedy v auguste

Dokumentárny film je rekonštrukciou udalostí v roku 1968 v Moskve. Spomienky osobných lekárov Dubčeka a Svobodu na udalosti z augusta 1968. Autentické zábery, ľudia zdraviaci kvetmi Dubčeka, príchod ruských tankov.

ČT art 20.20 - Boccaccio 70

Poviedkový film spracovaný štyrmi talianskymi režisérmi. Mario Monicelli, Vittorio De Sica, Federico Fellini a Luchino Visconti hovoria o zvykoch, hraniciach a tabu sexuálneho správania v modernej spoločnosti.

HBO 2 20.05 - Looper

Futuristický akčný triler, v ktorom vynašli cestovanie v čase, avšak, ilegálne a dostupné iba na čiernom trhu. Keď sa mafia chce niekoho zbaviť, pošle ho o tridsať rokov späť, kde na neho čaká looper – nájomný vrah.

Nova 20.20 - Jak dostat tatínka do polepšovny

Druhá časť slávnej komédie o malom Vaškovi a jeho rodičoch, ktorí spolu odchádzajú na vidiek. Vašek túži po živote so svojím otcom Lubošom, no jeho mama Anna začína zisťovať, že to zrejme nebude ľahké.