Čo je nové v kinách

20. aug 2014

Na sklonku prázdnin nás do kín lákajú dokumenty Cesta do školy a Magický hlas rebelky, česká rozprávka otca i syna Svěrákovcov Traja bratia, no aj štyri zmutované mladistvé opancierované plazy.

Cesta do školy

Sur le chemin de l'écoler. Francúzsko-Čína-Juhoafrická republika-Brazília-Kolumbia 2013. 77 minút. Scenár: Marie-Claire Javoy, Pascal Plisson. Réžia: Pascal Plisson. Kamera: Pascal Plisson, Simon Watel. Strih: Sarah Anderson, Sylvie Lager. Hudba: Laurent Ferlet. Účinkujú: Noura Azzagagh, Zahira Badi, Carlito, Zineb Elkabi, Emmanuel J. Esther, Gabriel J. Esther, Micaela, Jackson Saikong, Salome Sailong a ďalší.

V Keni, Argentíne, Maroku a Indii žijú deti, pre ktoré „strastiplná púť za vzdelaním“ nie je obrazné pomenovanie, ale každodenná realita. Jackson, Carlito, Zahira a Samuel to majú do školy ďaleko – a často cez zložitý terén plný prekážok. Samuel dokonca ani nevládze chodiť. Francúzsky reportér, ktorý sa stal dokumentaristom Pascal Plisson (Masajovia – bojovníci dažďa) sa tentoraz zameral na školákov tretieho sveta a svojím filmom si vyslúžil francúzsku národnú filmovú cenu Cesar za najlepší celovečerný dokument.

Magický hlas rebelky

Česká republika 2014. 90 minút. Scenár a réžia: Olga Sommerová. Kamera: Olga Špátová. Strih: Jakub Voves. Hudba: Aleš Březina. Účinkujú: Marta Kubišová, Fero Fenič, Dana Němcová, Pavel Kohou, Iva Janžurová, Vlasta Třešňák, Aneta Langerová, Jaroslav Hutka, Václav Neckář a ďalší.

„Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou...“ Pieseň Modlitba pro Martu nám v normalizačných časoch dodávala silu a nádej rovnako ako songy Karla Kryla. Jej interpretka Marta Kubišová za ňu, za celý album Songy a balady (1969) a najmä za neochotu podvoliť sa a pokorne slúžiť, zaplatila kariérou. Trojnásobná Zlatá slávica, spolu s Neckářom a Vondráčkovou členka fenomenálnych Golden Kids, musela bojovať o prežitie. Stala sa Hovorkyňou Charty 77 a po novembri 1989 sa začala jej nová kariéra, ktorá trvá dodnes. Film poprednej českej dokumentaristky Olgy Sommerovej odkrýva Kubišovej dramatický osobný život a mapuje históriu Československa v druhej polovici 20. storočia.

Ninja korytnačky

Teenage Mutant Ninja Turtles. USA 2014. 90 minút. Scenár: Josh Appelbaum, André Nemec, Evan Daugherty. Réžia: Jonathan Liebesman. Kamera: Lula Carvalho. Strih: Joel Negron, Glen Scantlebury. Hudba: Brian Tyler. Účinkujú: Megan Fox, Jeremy Howard, Will Arnett, Jesse McCartney, Whoopi Goldberg, Jason Marsden, Greg Cipes, Alan Ritchson, Tony Shalhoub a ďalší.

A máme ich tu opäť! Už od roku 1984 nás strašia štyri opancierované plazy s menami renesančných géniov. V čase svojej najväčšej slávy boli Nezletilé zmutované bojové korytnačky otravné rovnako ako céčka alebo Michal David – lenže v celosvetovom meradle. Kreslené seriály, hrané seriály, videohry, tri celovečerné filmy a neskutočné množstvo agresívneho merchandisingu spôsobili, že sa svet presýtil, tak sa stiahli späť do zamorených kanálov. V roku 2007 vystrčili rožky v podobe digitálne animovaného filmu a po premiére boli úspešnejšie než kultový hit 300. Piaty raz ich resuscitoval producent Michael Bay v štúdiách Paramount. Réžiu jesenného blokbastera s rozpočtom 125 miliónov dolárov zveril Juhoafričanovi Jonathanovi Liebesmanovi, ktorý nás v minulosti oblažil opusmi Pád do temnôt, Texaský masaker motorovou pílou: Počiatok, Svetová invázia a Hnev Titanov. Kritika všetky roznosila na kopytách – pre obchodníkov so zábavou niet lepšieho odporúčania.

Traja bratia

Tři bratři. Česká republika-Dánsko 2014. 90 minút. Scenár: Zdeněk Svěrák. Réžia: Jan Svěrák. Kamera: Vladimír Smutný. Strih: Alois Fišárek. Hudba: Michal Novinski, Jaroslav Uhlíř. Účinkujú: Tomáš Klus, Vojtěch Dyk, Zdeněk Piškula, Jiří Lábus, Zuzana Norisová, David Matásek, Ivana Chýlková, Oldřich Kaiser, Marie Rottrová, Miroslav Táborský, Petra Černocká, Zdeněk Svěrák, Iva Bittová, Bolek Polívka, Marián Geišberg, Jaroslav Uhlíř, Oldřich Vlach a ďalší.

Traja bratia (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) sa vydávajú do sveta na skusy, aby si našli nevesty a rodičia im mohli prenechať hospodárstvo. Pri putovaní sa dostávajú do známych rozprávok, v ktorých ich čaká mnoho nástrah, nečakaných príhod a napokon možno aj láska a šťastný život do smrti. Hitmakeri S-U-S (Zdeněk Svěrák - Jaroslav Uhlíř – Jan Svěrák) spojili tri klasické rozprávky (O šípovej Ruženke, O dvanástich mesiačikoch, O Červenej Čiapočke) s veselými pesničkami, známymi hercami a riadnou dávkou humoru. Vytvorili jednu z najlepších českých filmových rozprávok ponovembrovej éry.