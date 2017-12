Vypočujte si krásnu novinku Leonarda Cohena

20. aug 2014 o 18:22 Oliver Rehák

Kanadský pesničkár zverejnil novú skladbu Almost Like The Blues. Je súčasťou albumu, ktorý vyjde 22. septembra, deň po jeho okrúhlych narodeninách.

Najskôr sa ozve elektrizujúca basová figúra s pokojným preludovaním na klavíri, žiadne veľké bicie, len nenápadné perkusie. Dokonale pripravená atmosféra pre známy hlas. „Videl som ľudí hladovať / bola tam vražda, znásilnenie / ich dediny horeli / oni sa pokúšali utiecť / bolo to takmer ako blues,“ spieva podmanivo Leonard Cohen.

video //www.youtube.com/embed/9VYXECtjOos

Almost Like The Blues je prvý singel z jeho pripravovaného albumu Popular Problems. Ten si naplánoval na 22. september, deň po okrúhlych osemdesiatych narodeninách. Hoci predchádzajúcu štúdiovú nahrávku Old Ideas vydal len predvlani a následne absolvoval turné, zjavne má ešte dosť nových nápadov a síl.

Fanúšikov určite teší, že starý pán je stále vo forme. Pamätníci totiž vedia, že ešte v 70. rokoch zvažoval stiahnutie sa z hudobnej scény lebo ho unavovala jej povrchnosť a rušnosť. Našťastie to neurobil a stal sa jedným z hlasov generácie nazývanej Dylanove deti. Jeho piesne boli vždy viac básňami na počúvanie núkajúcimi nadčasové zamyslenia než protestsongy so zdvihnutou päsťou.

To presne platí aj o Almost Like The Blues, jednej z deviatich nových piesní, ktoré sa objavia na albume Popular Problems.