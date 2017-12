Pražákům je hej

Michael Kocáb oslavuje šesťdesiatku a rockový Pražský výběr spomína na najlepšie obdobie kapely pred tridsiatimi rokmi.

21. aug 2014 o 10:51 Miloš Krekovič

Je rok 1982, v pražskom kultúrnom dome na Chmelnici hrá Pražský výběr.

„Po scéne hystericky pobehuje spevák a organista Michael Kocáb v úbore pripomínajúcom veľkého chrobáka alebo s maskou odporného starého chlapa. Na jednej strane pódia predvádza neuveriteľné fígle na gitare Michal Pavlíček s vlasmi vyčesanými dohora ako zápasník sumo. Na druhej robí bordel uletený Vilém Čok, predtým basgitarista jednej z prvých punkových kapiel Zikkurat, teraz povýšený na kráľa šialencov,“ spomínal Josef Vlček pre časopis Reflex.

Nie každý bol nadšený zo sviežeho objavu na scéne po rokoch tuhej normalizácie (len päť rokov po exemplárnom treste pre skupinu The Plastic People of the Universe).

„Je normálne, aby hudobníci a speváci vystupovali na javisku v dámskych pančuchách a vyzlečení do pol tela?“ rečnícky sa pýtal znechutený článok v týždenníku Tribuna.