Kulisy za pár eur a zombie kamaráti. Takto vznikal amatérsky horor

Socialistický Zombie Mord nadšencov z Pezinka je prekvapením domácej sezóny.

21. aug 2014 o 11:43 Miloš Krekovič

Keď chystáte amatérsky zombie horor, netreba mať pod kontrolou všetko, hovoria nadšenci z Pezinka.

Od začiatku vedeli, že potrebujú krv. „Chceli sme jej minúť vedrá, možno hektolitre,“ spomína Rasťo Blažek, amatérsky režisér.

„Musí to byť tekutina, ktorá drží farbu, nezasychá a má správnu viskozitu. No kde takú zohnať? Profesionálna filmová krv stojí tridsať eur za liter, to by nás zruinovalo.“

Tak autori zombie filmu objavili zaváranie. „Do želatínovej hmoty dáte potravinársku červeň a kakao, aby bola nepriesvitná. Taká ‚krv‘ je na pľutie ideálna. Môžete ju prehltnúť, len je veľmi sladká - aj preto ju celý komparz znenávidel.

video //www.youtube.com/embed/P0_YpQN29hA

Chyby skryje humor

Je to vtipné počúvanie, ako vzniklo prekvapenie sezóny. Tri mesiace od premiéry má Socialistický Zombie Mord natrieskané projekcie a cez tisíc fanúšikov na sociálnych sieťach.

Keď v roku 2006 padla prvá klapka celovečerného hororu, nadšenci spojení s pezinským festivalom amatérskych filmov pracovali pod heslom: Čím menej peňazí, tým uletenejšie nápady a ostatné nedostatky zamaskuje humor.

Nečakali, že to raz dotiahnu na plátna kín, do programu festivalu artového filmu, že ich dielo vychvália kritici v časopise Film.sk a záujem prejaví verejnoprávna televízia. A najmenej čakali, že výroba bude trvať osem rokov.

„Mysleli sme, že to bude šprint, no bol to maratón,“ hovorí Roman Mališka, jeden z producentov filmu v cene 20 000 eur. „Ak chceme byť presnejší, tak 19 152 eur aj 49 centov. Do toho však nerátame prácu, možno tisícky človekohodín, čo sme tomu venovali ako úplní fanatici bez odmeny.“

Na ostatnom ušetrili, kde sa dalo. „Ľudia si myslia, že keď ste filmár, máte veľa peňazí. Museli sme vysvetľovať, že my nemáme. Mnohí to pochopili a vyšli nám v ústrety. Často štýlom: ‚Rád vám domček požičiam, aspoň bude vo filme.‘“

Foto - Tichý dom

Krvavá nástenka

Nie že by sa hlavné trio – Rasťo Blažek, Peter Čermák a Zuzana Paulini – a skupina kamarátov len kráľovsky zabávalo. Príbeh zväzáčok, ktoré sa prestrieľajú školou plných nakazených zombie, bol aj pre nich školou.