Na Devínskom hrade zahrajú Longital, Hex a Prúdy

Tribute to Freedom, Dikanda, Ink Midget a FVLCRVM

22. aug 2014 o 0:00 Alexander Balogh

Tribute to Freedom

Na koncerte proti všetkým totalitám zahrajú Longital, Hex a Prúdy, vstup je voľný

Hrad Devín 18.00

„Po piatich rokoch organizovania tejto akcie sme dospeli k názoru, že ju ešte viac priblížime verejnosti, a tak tohtoročný koncert proti všetkým totalitám bude bez vstupného,“ povedala Jana Vachová, organizátorka podujatia Tribute to Freedom – Pocta slobode. Na jednom z najimpozantnejších stredoeurópskych hradov sa dnes predstavia tri špičkové slovenské hudobné formácie - Longital, Hex a Prúdy.

„Koncert je pripravený ako civilný projekt bez veľkolepého pátosu, ale o to úprimnejšie chce reagovať na naše najvýznamnejšie novoveké dejinné udalosti,“ dodáva Ladislav Snopko, ktorý stál pri zrode podujatia v roku 2009. Táto tradícia vznikla pri príležitosti 20. výročia pádu totality a počas piatich ročníkov sa na open air koncertoch predstavili okrem iných líder skupiny Yes Jon Anderson (v časti vystúpenia aj s programom naštudovaným len pre ten večer so sekciou slovenských hudobníkov), Eric Burdon a The Animals, Sinéad O’Connor, Electric Light Orchestra, Marta Kubišová, Vladimír Mišík a Etc, Pražský výběr, Marián Varga, Jana Kirschner, projekt Hrana, David Koller a ďalší.

Tento ročník koncertu, ktorý sa stal neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho a spoločenského diania v Bratislave s presahom na celé Slovensko, je venovaný 70. výročiu SNP a štvrťstoročiu pádu železnej opony.

Dikanda

Koncert / Prešov, Christiania 20.30

Energické tanečné vystúpenia, silný zvuk, vplyv poľského, židovského, cigánskeho, macedónskeho, gréckeho, tureckého, ukrajinského folklóru, ale aj inšpirácie španielskou, indickou, arabskou, či dokonca japonskou hudbou. To je poľská skupina Dikanda, ktorá je dobrým stelesnením žánru worldmusic – voľného narábania s ľudovými predlohami. Stvorila si vlastný dialekt, texty vznikajú spontánne na základe hudby. Sú to citoslovcia a zvukomalebné kombinácie, ktoré sú blízke rôznym jazykom a ktoré preto znejú publiku v rôznych krajinách ako známe.

Kapela vznikla v roku 1997 v poľskom Štetíne z iniciatívy Anny Witczakovej, ktorá hrávala na uliciach. V Prešove zahrá v rámci cyklu Spievajúci básnici.

Ink Midget a FVLCRVM

Koncert / Košice, Tabačka 21.00

Ideálny večierok pre tých, ktorí si chcú urobiť obraz o aktuálnych trendoch domácej elektronickej scény. Adam Matej hral na bicie v alternatívnom duu Tucan, pod pseudonymom Ink Midget vytvára atmosférické „über-cinetic kompozície“, v ktorých využíva prvky elektroniky, hiphopu, noise a field recordings. Držiteľ ceny Radio_Head Award za najlepšiu elektronickú nahrávku roka 2012 predstaví svoj nový live set a čerstvý materiál z EP Blackouts, ktoré vyjde posledný augustový týždeň na značke King Deluxe.

FVLCRVM je zase nový projekt Pištu Kráľoviča známeho z indiepopového tria Nvmeri (predtým The Uniques): „Myslím, že hudba, ktorú tvorím, by sa dala zaradiť pod žáner Jersey Club, Footwork a Bass,“ tvrdí.

TV tipy na dnešný večer

Dajto 20.15 - Tarzan, opičí muž

Mladá žena Jane Parkerová sa po matkinej smrti pripojí k výprave svojho otca do Afriky. Výprava postupuje smerom na územie, kde vraj žije africká legenda Tarzan, údajne spolovice človek a spolovice opica. Výpravu napadnú domorodci, našťastie, neďaleko je Tarzan.

Jednotka 21.15 - Čistá duša

Skutočný príbeh Johna Nasha, nositeľa Nobelovej ceny za objav teórie hier. Príbeh, ktorý ohromil milióny ľudí na celom svete s Russellom Crowom v životnej úlohe. Film získal v roku 2002 Oscara v štyroch kategóriách.

Dvojka 21.30 - Podozrenie

Šarmantný hazardný hráč sa vo vlaku zoznámi s mladou Linou a ožení sa s ňou. Už čoskoro po medových týždňoch však mladomanželka odhaľuje jeho pravú tvár a po záhadnej smrti Johnnyho priateľa Beakyho pociťuje čoraz väčšie podozrenie...

Joj 22.30 - Živý terč

Psychopatický zabijak Emil Fouchon so svojou bandou organizuje v New Orleans pre zvrhlých zbohatlíkov lovy na ľudí. Komplikácia sa objaví v okamihu, keď do mesta pricestuje právnička Natasha Binderová, ktorá hľadá nezvestného otca.

Dajto 22.45 - Sťahujúca sa slučka

Kapitán Block (Clint Eastwood) vyšetruje zákerné vraždy mladých prostitútok. Sám žije dvojakým životom a v noci vyhľadáva prostitútky, ktoré neodmietajú perverzné praktiky. Netuší, že vrah jeho prácu pozorne sleduje.

Doma 23.20 - Dievča na telefón

Adrienne (Jane Seymour) je bohatá žena z vyššej spoločnosti, ktorá jedného dňa zistí, že jej manžel zmizol. Prvá a vlastne jediná stopa je šokujúcim odhalením - zásuvka v manželovej pracovni je plná kaziet erotickej konverzácie jej manžela so ženou menom Laura.